Bogotá estrena un centro de innovación

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) lanzó el Centro de Innovación y Diseño Empresarial Innovalab, que estará ubicado en la calle 93 con carrera 15.

En la inauguración, que se llevó a cabo ayer en la mañana, la CCB informó que este nuevo espacio concentrará todos los servicios de innovación que ya se venían ofreciendo.



Una de las posibilidades que este centro tiene para los emprendedores y empresarios de Bogotá es la ‘Sala de simulación para la ejecución de proyectos innovadores’. Allí, los participantes podrán diseñar soluciones prácticas utilizando tecnologías de la información.

“También tenemos un showroom de tecnologías en el que los dispositivos electrónicos no son necesariamente los protagonistas. Nos concentramos en los estudios de caso: cómo algunas empresas han utilizado la tecnología para solucionar retos que les permiten crecer, vender más y generar prosperidad y desarrollo en los territorios”, explicó Juan David Castaño, vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial de la CCB.



Entre otros servicios del Innovalab, estará disponible el Observatorio de Innovación, que, mediante análisis, realiza reportes del comportamiento que tienen los consumidores a nivel internacional. Estos datos pueden ser usados por los emprendedores para identificar oportunidades en el mercado.



De igual forma, en el nuevo centro se harán eventos masivos para darles a los empresarios información básica acerca de cómo constituir nuevas y mejores ideas. Estos eventos se denominan Degustaciones de Innovación, y tienen el objetivo de acercar los conocimientos creativos a la cotidianidad de los asistentes.



En el Innovalab también habrá reuniones para promover el diálogo entre distintos actores del entorno emprendedor, talleres sectoriales y multisectoriales, asesorías y sesiones de ideación para que los empresarios entrenen su capacidad para encontrar nuevas posibilidades de innovación y diseño.



La CCB informó que pondrá a disposición de los emprendedores sus instalaciones para que intenten materializar sus ideas. “Tendremos servicios de prototipado para que los empresarios puedan probar una y otra vez hasta que sus ideas se conviertan en realidad”, explicó Juan David Castaño, que agregó que el Innovalab está trabajando de la mano de los proyectos C Emprende del Gobierno Nacional.



“Esta es la primera sede C Emprende en el país, una iniciativa en la que hay todo un ecosistema empresarial reunido, tanto en un espacio físico como en uno virtual. Esto, con el propósito de generar más y mejores empresas”, señaló Castaño.



Antes, el Innovalab desarrollaba sus actividades en algunas sedes de la CCB, pero no contaba con un espacio destinado únicamente a la innovación. Sin embargo, eso no impidió que se brindara un acompañamiento a más de 400 empresas por medio de talleres de innovación.



Según la CCB, en los últimos 5 años se han realizado 860 actividades de este tipo que han llegado a más de 22.000 personas, las cuales han recibido formación en competencias y habilidades para innovar en talento humano.



REDACCIÓN BOGOTÁ

TWITTER: @BogotaET