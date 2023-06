De acuerdo con la cifras reveladas por Coordenada Urbana, el sistema de información georreferenciada de Camacol entre enero y mayo de 2023 se resalta la participación de las iniciaciones de vivienda en estratos 3 y 4 en Bogotá.



El total de las iniciaciones generadas en Bogotá a mayo de 2023 es de 10.463 unidades. De estas, el 66, 3 % pertenecen a viviendas VIS y el 33,7 % restante a No VIS.



Según las cifras reveladas por el sistema de información georreferenciada de Camacol, la mayor participación en iniciaciones de vivienda se concentró en los estratos 3 y 4 con 5.891 y 3.405 unidades, respectivamente.



En porcentajes, el estrato 2 aporta un 6 % a las iniciaciones de vivienda en Bogotá; el 3, un 56,3 %; el 4, un 32,5 %; el 5, un 3,8 % y el 6, un 1,3 %.



No obstante, es importante recordar que este año los números en comercialización, iniciación y venta de vivienda tanto en Bogotá coomo en Cundinamarca no han sido los mejores. Han venido a la baja y hay cierta preocupación en el sector.



Las cifras mostraron que durante el mes de abril hubo lanzamiento de 2.148 unidades, de las cuales 1.462 fueron VIS y 686 No VIS. Esto represento una variación de -53,9 % frente a abril de 2022.

