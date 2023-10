A menos de un mes para que se decida quiénes serán las 45 personalidades que ocuparán las curules del Concejo de la capital del país, el programa Bogotá Cómo Vamos (BCV) presentó el último informe de gestión que evaluó el desempeño de los cabildantes durante el primer semestre de 2023. Este, particularmente, es relevante, pues 32 de los 507 aspirantes buscan mantener sus credenciales.



El documento presentado por BCV fue el resultado del acompañamiento diario a las labores de los concejales y concejalas durante el primer semestre del año.



En este período de tiempo, comprendido entre el 11 de enero y el 22 de junio, el Concejo de Bogotá realizó 135 sesiones, las cuales equivalen a 354 horas y 18 minutos, sumando las sesiones plenarias y de las comisiones.



Aunque esta medición, que se ha hecho de forma semestral durante 22 años, busca dar herramientas para mejorar la gestión de los concejales y optimizar la respuesta del cabildo distrital frente a los retos de la ciudad, lo cierto es que ni la imagen ni la percepción sobre la buena gestión del Concejo han tenido mejoras a lo largo de las dos décadas en las que Concejo Cómo Vamos ha realizado acompañamiento a la corporación distrital.



Este año se midieron tres variables: control político, actividad normativa y quorum y permanencia. Es importante destacar que esta metodología no incluye indicadores para evaluar el trabajo de los y las concejales fuera del ámbito de las sesiones en el recinto.



Los concejales se habrían ausentado en las sesiones del segundo semestre de 2022. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

La actividad del Concejo de Bogotá



En este primer semestre se presentaron 288 proyectos de acuerdo y 690 proposiciones en el cabildo distrital.



La lista la encabeza el joven concejal Julián Rodríguez Sastoque (partido Alianza Verde), quien logró impulsar siete iniciativas; seguido por Emel Rojas, del partido Nueva Fuerza Democrática, que llegó a los seis proyectos de acuerdo aprobados, y cierra el top tres Samir Abisambra, del Partido Liberal.



Luego siguen José del Carmen Cuesta, Gloria Elsy Díaz, Segundo Celio Nieves, Ati Quigua y María Fernanda Rojas, con cinco proyectos cada uno.



En esta medición se excluyeron las coautorías, según Concejo Cómo Vamos. Solo se tuvieron en cuenta las autorías individuales, de bancada o que fueron de manera articulada entre concejales de distintos partidos.



En cuanto a las proposiciones aprobadas, la bancada de los ‘verdes’ fue la que más números mostró. Esta colectividad sumó 122. El Centro Democrático le sigue en el orden con 47 y el Partido Liberal con 46.



“La relación de proposiciones debatidas contrasta con las aprobadas, pues mientras el Concejo aprobó 404, solamente debatió 74, eso significa un 18,3 por ciento”, señala el documento. Cita que en la Comisión del Plan se aprobaron 83 proposiciones y se debatieron 13, para una relación debatidas-aprobadas de 15,6 por ciento.



En la Comisión de Gobierno se probaron 83 y se debatieron nueve, para una relación de 10,8 por ciento. Y en la Comisión de Hacienda se aprobaron 51 y se debatieron 23, para una relación de 45,1 por ciento. En la plenaria se aprobaron 187 proposiciones y se debatieron 29, para una relación de 15,5 por ciento.



Desde Concejo Cómo Vamos explicaron que hay más proposiciones aprobadas que las debatidas debido a dos factores principales: el tiempo, que no es suficiente para debatirlas en su totalidad y luego, el conducto que señala que solo se podrán debatir una vez estén aprobadas.



“El orden es: radicarlas, de las radicadas algunas se aprueban y de las aprobadas algunas se debaten. Par que se debatan las proposiciones deben estar aprobadas antes”, explicaron.

El pasado 18 de mayo se realizó el debate de control a las alcaldías locales en el Concejo de Bogotá. Foto: Cortesía

El control político a funcionarios de la administración de Claudia López



El informe también indica que en los seis primeros meses de 2023, el Concejo de la ciudad realizó en total 967 sesiones, de las cuales 466 fueron dedicadas a debates de control político a funcionarios de la administración.



La entidad más citada por los concejales fue la Secretaría Distrital de Gobierno, con 39 sesiones. Le siguen la Secretaría de Salud, con 35; Hacienda, con 34; Movilidad, con 33, e Integración Social, con 29.



El programa Concejo Cómo Vamos además evaluó quiénes de los cabildantes tuvieron un mejor rendimiento en aspectos como, por ejemplo, la cantidad de minutos promedio de permanencia en plenarias durante el primer semestre de 2023.

Al revisar los datos se puede evidenciar que la concejala Gloria Elsy Díaz, del Partido Conservador, fue la que más minutos pasó en plenaria con un conteo de 8.000 minutos.



Luego, Lucía Bastidas, del partido Alianza Verde, quien acumuló 7.840 minutos, y José del Carmen Cuesta, de la coalición Colombia Humana-UP, que tiene un promedio de permanencia de 7.805 minutos.

¿Cuánto duraron las sesiones del Concejo de Bogotá?



Uno de los aspectos que han sido constantes en los análisis que se hacen sobre el Concejo de Bogotá es la falta de puntualidad para iniciar las sesiones en la corporación.

Según el informe de Concejo Cómo Vamos, “si las sesiones iniciaran puntualmente, se podrían abordar más asuntos del día, evitar retrasos y colocar en la agenda los temas de interés público”.



Y es que uno de los resultados de la medición es que en el primer semestre del año, el 13 por ciento promedio de las sesiones no se utilizó, lo que lleva a otro de los puntos del análisis y es que, según el informe, se ha notado que la duración promedio de las sesiones es de 2 horas y 37 minutos, cuando el tiempo reglamentario de estos espacios debería ser hasta de cuatro horas.



“Prolongar la duración de las sesiones no garantiza necesariamente una mayor eficiencia de la corporación (...). No se busca que el Concejo sesione durante las 4 horas completas, según lo reglamentado, pero sí se alienta a tener sesiones más eficientes en la corporación”, señala el documento.



Finalmente, el programa Concejo Cómo Vamos, en su edición del primer semestre de 2023, advierte: “La impuntualidad, la falta de quorum y la gestión inadecuada de los tiempos o la dedicación excesiva a discursos introductorios ha provocado retrasos en el calendario de la corporación”, lo que ha generado que se dediquen varias sesiones a trabajar sobre el mismo tema y que se reste eficacia al cumplimiento de los objetivos del cabildo.



En virtud de esto, aparte de la puntualidad de las sesiones, el análisis recomienda que durante el día se aborde más de un tema en la plenaria.

*El programa Concejo Cómo Vamos es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad Javeriana, la Fundación Corona y EL TIEMPO.

JONATHAN TORO ROMERO

REDACCIÓN BOGOTÁ

