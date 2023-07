A cinco días del cierre de inscripciones de candidaturas, la baraja de aspirantes a la alcaldía de Bogotá está prácticamente completa. Si bien aún hay posibilidades de que aparezcan caras que no están en ninguna de las cuentas o que alguno decida, finalmente, no entrar en la contienda, ya están en el partidor los que realmente tienen posibilidades de convertirse en huésped del palacio Liévano.



*El orden de las imágenes es aleatorio.



Partidor político por la alcaldía de Bogotá. Foto: Archivo particular

Carlos Fernando Galán. Foto: AMP Carlos Fernando Galán

Están sonando nueve, en total, pero en opinión de los analistas solo seis tienen opción. La gran mayoría son reconocidos líderes políticos, incluso en el país, y por eso se los considera pesos pesados para reemplazar a Claudia López en la alcaldía.



Los que ‘madrugaron’ a anunciar que estarán en el partidor fueron Juan Daniel Oviedo y Diego Molano. Ellos lo hicieron en febrero pasado. El exdirector del Dane ya presentó más de 200.000 firmas ante la Registraduría, y el exministro de Defensa lo hará por Reconstruyamos Bogotá y espera hacer el anuncio oficial este lunes.



A ellos se sumaron el exsenador Rodrigo Lara y más recientemente el excongresista de izquierda Jorge Robledo y el exconcejal y excandidato a la alcaldía Carlos Fernando Galán. Lara lo hará el jueves con firmas, por el movimiento Liderazgo Amplio de Renovación Avanzada (Lara), y Galán, según estableció EL TIEMPO, lo haría entre miércoles y jueves, y con el aval del Nuevo Liberalismo.



El último fue el exsenador Gustavo Bolívar, cuya candidatura se confirmó con la encuesta del Pacto Histórico. Bolívar, quien es amigo personal del presidente Petro, dijo que oficializará su aspiración el martes, cuando espera que ya esté finalizado el acuerdo programático de los partidos del Pacto.



Los otros tres aspirantes a suceder a López son desconocidos para la mayoría. Se trata de Hermán Martínez, exdirector del Jardín Botánico y quien piensa inscribirse por Fuerza Ciudadana; Nicolás Ramos, de Más Acciones menos Rostros, y Fabián Paredes, por Unidos.



Aunque todos los nombres ya están sobre la mesa, según la Registraduría solo se han inscrito Oviedo y Robledo. El primero, por firmas y su movimiento Con toda por Bogotá, y el segundo, por Dignidad y Compromiso. Quienes lo hagan a partir del miércoles próximo tendrán que dirigirse a Corferias, donde se trasladará la sede para esos efectos.

El número de candidatos

Rodrigo Lara, excongresista y candidato a la Alcaldía de Bogotá. Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Hasta ahora el partidor para la campaña a la alcaldía de Bogotá deja varias grandes conclusiones. La primera de ellas es que tal vez, como en ninguna otra elección anterior, se presentará un nutrido grupo de aspirantes, y eso tiene varias explicaciones.



Para el analista Jairo Libreros, el número obedece a la crisis de los partidos políticos, que no están interpretando a los ciudadanos, y por la importancia que tiene el voto de opinión en Bogotá. “Nadie quiere un pedazo de la torta política en una ciudad donde el voto de opinión tiene un valor muy importante y la figura del grupo significativo de ciudadanos permite empezar a mover, con la búsqueda de firmas, las candidaturas al menos 3 meses antes”, afirma.



El analista Gabriel Cifuentes coincide en el sentido de que hay un buen número de aspirantes, y dice que son el doble de los de 2019. Explica que esta es una tendencia que se vio en las presidenciales y el motivo es que habrá segunda vuelta.



Sin embargo, para Carlos Arias, analista y docente de la Universidad Externado, si bien hay un nutrido grupo, “no es alto” como se esperaba por la segunda vuelta. Lo que sí se ve, dice Arias, es que muchos están “buscando ganar pulsos de fuerza en sus partidos o consolidar el apoyo de sus movimientos de firmas”.

El perfil de los candidatos

Jorge Enrique Robledo y Sergio Fajardo se unieron para crear Dignidad y Compromiso. Foto: El Tiempo

Una segunda conclusión es que la mayoría de candidatos son líderes políticos con experiencia, que se vienen preparando para ocupar cargos importantes y conocen la capital. Este es “un lujo” que, según Libreros, se puede dar Bogotá y, con contadas excepciones, no debe ser una preocupación para los electores.



Cifuentes comparte esta posición y señala que eso muestra que Bogotá es “una plaza muy atractiva para los políticos, no solo por el número de electores, la visibilidad y los presupuestos que maneja, sino porque tiene unos problemas estructurales de fondo que si llegan a ser resueltos generarían unas ventajas políticas muy importantes”.



Lamenta, eso sí, que, finalmente, no haya quedado una mujer entre las opciones para el 29 de octubre, y dice que esa es una deuda de la ciudad y del país.



Arias coincide con Libreros y Cifuentes en cuanto a que “hay buen nivel de conocimiento de la ciudad” y dice que Gustavo Bolívar compensa esa deficiencia con “una retórica emocional poderosa”. “Todo lo anterior confirma que en Bogotá el voto por maquinaría sigue siendo clave y que el votante de opinión requiere información cualificada”.

Diego Molano Aponte, exministro de Defensa. Foto: Karen Salamanca. Mindefensa

Otra de las conclusiones que deja la baraja de aspirantes es que esta es la primera ocasión en la que la colectividad del alcalde de turno no tiene candidato. Es el caso de la Alianza Verde, partido que hace cuatro años llevó a López a ser la primera mujer, y gay, en ser elegida alcaldesa por voto popular.



Libreros piensa que ese es el reflejo de la división de los ‘verdes’, que se vio en la elección de la presidencia del Congreso, donde tuvo dos candidatos. “Que el claudismo no tenga candidato refleja que no hubo un proceso firme, sostenido y bien planeado de fortalecer los liderazgos”.



Lo mismo piensa Cifuentes, quien, además, afirma que la dirigencia ‘verde’ está dividida entre los que apoyan a Gustavo Petro y los que no. En ambos casos esperan que los dejen en libertad para decidir, como parece que va a suceder. A esto, señala, se suma el desgaste en favorabilidad de la alcaldesa, quien quiere jugarse una carta con quien más represente la continuidad de sus programas.



Arias, por su parte, considera que es, por lo menos, inusual que una administración no tenga un candidato y esté esperando “que se decante la campaña para hacer guiños”, y en este caso todo puede indicar que recaerían en Galán.



Una última gran conclusión, según los analistas consultados, es que ninguno tiene la fuerza en el electorado para ganar el 29 de octubre. Los alcaldes han sido elegidos con promedios de entre 30 y 35 por ciento de los votos –con excepción de Samuel Moreno, con 43 %– y hoy nadie llega a ese umbral. Por eso se cree que la intención del voto se irá decantando hasta llegar a la primera vuelta con una especie de photo finish en el que pueden estar dos o tres de los nueve candidatos.

¿Qué hará Enrique Peñalosa?

En las ultimas semanas se ha generado expectativa sobre una eventual candidatura del exalcalde Enrique Peñalosa. Incluso, el exsenador Gustavo Bolívar dijo el viernes pasado que “a esta contienda le hace falta @EnriquePenalosa”. Ante dicha invitación, el exmandatario respondió: “Bolívar me invita porque quiere cambiar sus novelas (...). Quiere conocerme más, para construir el héroe de su próxima novela”. Lo cierto es que Peñalosa le dijo a EL TIEMPO: “No he pensado en el tema”.





REDACCIÓN EL TIEMPO

GUILLERMO REINOSO

EDITOR BOGOTÁ