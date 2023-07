El hurto a personas en Bogotá se ha convertido, con más fuerza desde 2021, en el gran dolor de cabeza de los ciudadanos y en el talón de Aquiles de las autoridades de la seguridad en la capital. Tan solo en lo que va del año se han registrado 44.035 casos, lo que representa un aumento del 11 por ciento frente a los primeros cuatros meses de 2022.



(Le puede interesar: Conozca cuáles son las técnicas de los atracadores para robarlo)

(Lea también: Los rostros de los 12 feminicidios que enlutan a Bogotá este año; cifras van en aumento).

No obstante, este flagelo se hace aún más crítico en zonas como el barrio San Fernando, de la localidad de Barrios Unidos, donde los casos han sumado 146 reportes y un incremento de 135 por ciento; luego, Polo Club, en Usaquén, con 265 casos e incremento de 140 por ciento.



También, en Bosa Central, donde los hurtos a personas suman 211 con un crecimiento de 126 por ciento; el Cedro en Engativá ha reportado 42 casos que reflejan una subida de 147 por ciento y, finalmente, el sector del salitre que tiene 69 casos.



La brigadier general Sandra Patricia Hernández, nueva comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que enfocará sus esfuerzos en reducir el hurto a personas y que por ahí mismo se mejorará la delicada situación de homicidios en la ciudad que han sido producto de este mismo delito.

(Le puede interesar: Joven que murió en atraco en Salitre fue uno de los mejores Icfes de Bogotá en 2020)

Enfocaré todos los esfuerzos en cumplir con el clamor ciudadano sobre el hurto callejero y el atraco con armas”. FACEBOOK

TWITTER

Hernández aseguró que enfocará todos sus esfuerzos en cumplir con el clamor ciudadano sobre la protección ante el hurto callejero, el atraco con armas. Según la comandante, lo que sabe es que la gente quiere un policía cercano y amigo que atienda las necesidades.



Ahora, aunque últimamente se han presentado casos de fleteo, lo cierto es que esta no es una categoría delictiva, no obstante, el hurto armado en la ciudad también ha generado preocupación. Si bien los datos de la base estadística de la Policía Nacional (Siedco) refleja una disminución en los hurtos con arma de fuego, lo cierto es que la cifra aún es alarmante.



Entre enero y abril de este año se han registrado 4.075 casos comparados frente a los 5.166 del año pasado para el mismo periodo. Justo, bajo esta modalidad de hurto fue que perdió la vida un joven de 19 años esta semana en el sector del Salitre.

Fiscalía rastrea a los dos hombres responsables del asesinato de joven en Salitre Sigue la recompensa de 20 millones de pesos para encontrarlos. Ya fue identificado el vehículo en el que habrían huído, una motocicleta de color negra. Foto:

El panorama en Salitre

La situación de inseguridad en el sector de Ciudad Salitre no es un tema nuevo. En el TIEMPO hemos registrado en varias oportunidades los millonarios robos que bandas de atracadores han propinado a algunos de los más exclusivos conjuntos residenciales de la zona. Además de esto, los robos a mano armada en las entradas de los centros comerciales y, ahora último, el asesinato de Sebastián Valverde, de 19 años, por robarle 400 euros.



Al más reciente caso de fleteo se le han sumado otros tres que la comunidad ha denunciado en los últimos días, en los que usuarios de casas de cambio del sector resultan asaltados luego de hacer transacciones monetarias.



Pese a que dentro de las clasificaciones delictivas no está tipificado este delito, lo cierto es que en lo que va del año ya se han registrado 69 casos de hurto en Salitre, que representan un incremento de 56 por ciento respeto a los primeros cuatro meses del año pasado.



Ahora, si se revisan los datos generales para la localidad de Fontibón, que encierra todos los sectores de Ciudad Salitre, el incremento es aún mayor con un registro de 2.975 casos y un repunte de 11,1 por ciento en el mismo periodo de tiempo.

Facebook Twitter Linkedin

Nuevo caso de fleteo en Ciudad Salitre, en Bogotá. Foto: Google Maps

Los testimonios

“La hipótesis que nos dio la Policía es que lo iban a robar y lo tenían marcado desde la casa de cambio. Lo más triste es que se llevaron la maleta con un cuaderno nada más porque los euros los tenía en la billetera y no se la quitaron, ni tampoco el celular”, este fue el testimonio de Jhon Gómez, tio de Michael Sebastián Valverde Gómez, la victima de 19 años que fue ultimado por robarlo en Salitre.



Estas declaraciones, dejan entrever la simpleza con la que los delincuentes estarían actuando en el sector y sobre todo, cegando la vida de incautos ciudadanos que transitan por el sector.



El sistema informativo de CityTv también logró conocer la historia de otras tres víctimas que cayeron en las redes de esta estructura criminal que opera allí.



Según los testimonios recopilados, se pudo evidenciar que los hombres que atacaron a Sebastián Valverde habrían operado bajo el mismo Modus Operandi para asaltar frente al centro comercial Salitre Plaza.

(Puede leer: Estas son las seis obras que más impactan la movilidad en Bogotá).

Facebook Twitter Linkedin

Sebastián Valverde Gómez, de 19 años, estudiaba Ingeniería de Multimedia. Foto: Cortesía Jhon Gómez.

“En ese centro comercial, la señorita que estaba haciendo el cambio del dinero mencionaba en voz alta la cantidad, yo le pedí el favor de que no fuera en billete sencillo sino de 100 para que fuera más cómodo”, le dijo una de las víctimas de fleteo al medio televisivo.



No obstante, hay una coincidencia entre los testimonios y es que todos afirman sospechar de la implicación de la casa de cambio en los atracos posteriores.



Este diario validó con la Policía Metropolitana de Bogotá las sospechas de los denunciantes y desde la institución aseguraron que si bien, todavía, no hay ningún material probatorio que relaciones los hechos con algún establecimiento, sí adelantan investigaciones para definir si se trataría de una banda delictiva que se mueve exclusivamente en la zona del Salitre.

REDACCIÓN ELTIEMPO

TESTIMONIO DE CITYTV

JONATHAN TORO

Más noticias de Bogotá