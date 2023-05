La Secretaría Distrital de Movilidad informó que expidió hoy la resolución 137609 de 2023, que define las prohibiciones que tienen de circulación y tránsito los ciclomotores en algunos puntos y vías de la ciudad.



El documento establece, entre otros temas, que los motociclos, ciclomotores o moped, que son vehículos de cilindraje no superior a 50 centímetros cúbicos si es de combustión interna, no pueden transitar por las vías troncales del Sistema Integrado de Transporte Público Masivo y Carriles Preferenciales por donde circulan los buses zonales.



Adicionalmente, teniendo en cuenta la resolución 160 de 2017, se reitera que estos

vehículos no pueden transitar sobre las aceras o andenes de Bogotá. No podrán

circular en los 609 kilómetros de ciclorrutas, los 127,69 kilómetros de ciclovías o cualquier tipo de ciclo infraestructura y lugares destinados al tránsito exclusivo de peatones o bicicletas.



La Secretaría de Movilidad expidió esta resolución con el fin de dar cumplimiento a la

normativa expedida por el Ministerio de Transporte y aumentar la seguridad vial en los

espacios peatonales y de circulación exclusiva o preferencial de los corredores en Bogotá. Esto, teniendo en cuenta que los usuarios más vulnerables que en este caso son los peatones y ciclistas.



No cumplir con las normas de tránsito estipuladas para los ciclomotores, puede

generar multas entre $ 522.900 y $ 1'045.500, así como la inmovilización del vehículo. Además, la Secretaría de Movilidad advierte que a través del Cuerpo Civil de Agentes de Tránsito y la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, realizarán operativos de control en distintos puntos de la ciudad.



Las vías por las que no podrán circular

Carriles preferenciales ubicados en:



- Avenida carrera 7 entre calles 32 y 134 en ambos sentidos de circulación.



- Avenida Boyacá entre avenida Villavicencio y calle 134 en ambos sentidos de circulación.



- Carrera 15 entre calles 72 y 100.



- Calle 19 entre carrera 3 y avenida NQS en ambos sentidos de circulación.



- Calle 72 entre avenida carrera 7 y carrera 13 en ambos sentidos de circulación.



- Avenida Primero de Mayo entre carrera 80 y carrera 10 en ambos sentidos de circulación.



- Avenida de Las Américas entre carrera 50 y avenida Ciudad de Cali en ambos sentidos de circulación.



- Avenida NQS entre avenida carrera 68 y calle 94 en ambos sentidos de circulación.



Estas bicicletas no podrán transitar sobre las aceras o andenes de la ciudad. Foto: Milton Díaz. Archivo EL TIEMPO

Las vías troncales ubicadas en:



- Troncal Caracas entre Portal Usme y calle 80.



- Troncal Norte entre calle 80 y calle 192.



- Troncal NQS Central entre autopista Norte y avenida calle 13.



- Troncal NQS Sur entre avenida calle 13 hasta el límite con Soacha.



- Eje Ambiental entre avenida Caracas y calle 22.



- Troncal calle 26 entre Portal El Dorado y calle 22.



- Troncal 80 entre Portal de la 80 y autopista Norte.



- Troncal Suba entre Portal Suba y calle 80.



- Troncal Carrera 10 entre Portal 20 de Julio y Avenida calle 26.



- Troncal Américas entre Portal Américas y avenida Caracas.



- Avenida Calle 6 entre avenida NQS hasta la avenida Caracas.

REDACCIÓN BOGOTÁ

