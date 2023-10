“Tengo una vida sexual sana, no soy una mujer promiscua. Pero cuando me saqué una citología, me dijeron que era portadora del virus del papiloma humano (VPH). Luego, cuando me saqué una colposcopia, dijeron que tenía una lesión. Tuve que someterme a un tratamiento. Afortunadamente me di cuenta a tiempo”.



A los 22 años empecé a sentir irritación alrededor de mi pene. Sentí muchísimo miedo a pesar de que no me dolía. Cuando fui al doctor me confirmó que tenía herpes.

“Yo comencé a notar cambios en mi flujo vaginal. Era como amarillo verdoso. Luego comencé a notar rastros de sangre cuando orinaba. Me puse a pensar que, ese año, había tenido comportamientos sexuales un poco desordenados y me asusté mucho. Eso me motivó a ir al médico, pero tenía mucho miedo. Me diagnosticaron gonorrea y que esa ETS podía traerme infecciones en mis genitales, el recto y la garganta. Me dijeron que la pude contraer al tener sexo vaginal, anal u oral con alguien con la misma enfermedad. Nunca supe quién fue”.



“Hace algo más de dos años mantuve una relación con un hombre mayor. Tiempo después comencé a sentirme mal, como débil, me salió como una pequeña llaga o úlcera abierta en los genitales, también se me inflamaron los ganglios linfáticos. Cuando le conté a él, le restó importancia, pero creo que aunque las relaciones fueron consensuadas, en estos casos hay una forma de violencia”.



“Soy trabajadora social. Me casé con el novio con el que duré seis años. Solo tenía relaciones sexuales con él, pero le delegué el cuidado a él. Luego, comenzaron los síntomas. Me daba fiebre y comencé a perder peso. Cuando fui al médico y me sacaron todos los exámenes el diagnóstico fue sida. Al comienzo fue muy duro, pero después me fui dando cuenta que tenía que aprender a convivir con esto. Ahora soy madre y trabajo como cualquier otra mujer. Eso sí, me cuido y cuido a los demás”.



Los condones de látex llegaron en la década de 1920. Foto: iStock

“A los 22 años empecé a sentir irritación alrededor de mi pene. Sentí muchísimo miedo a pesar de que no me dolía. Cuando fui al doctor me confirmó que tenía herpes. Una prueba confirmó que se trataba del tipo HSV-2, que es, por lo general, de transmisión sexual. Mi actitud hacia las relaciones ha cambiado y ahora tengo mucho más respeto por mi cuerpo y por el de los demás”.



Estos son tan solo algunos casos de ciudadanos que vivieron en carne propia este diagnóstico y que, a su vez, decidieron recibir atención médica y cambiar su comportamiento sexual respetando su cuerpo y el de los demás.



Según la Secretaría de Salud de Bogotá, las Infecciones de transmisión sexual (ITS) son un tema de interés en salud pública en el Distrito por el impacto negativo en las gestantes, recién nacidos y población general, incluyendo los altos costos directos e indirectos que pueden llegar a generar por el no diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento, así como las repercusiones para las personas, familias y comunidades.

Por qué el engrose de cifras

Son varios factores los que inciden. Según la Secretaría de Salud, el aumento de la capacidad de tamizaje para VIH/sida en Bogotá ha permitido detectar más el virus.



Como meta para el 2024 se fijó alcanzar un 90 % de personas que conviven con VIH y conocen su diagnóstico, un 90 % que acceden al tratamiento y un 80 % que alcanzan carga viral indetectable. Por otro lado, dice la entidad, el fenómeno migratorio ha tenido un impacto en el aumento de casos presentados en la capital.



Además, la falta de adherencia a las acciones de prevención de la población, por desconocimiento o temor a abordarlas, siguen incidiendo en la problemática.



El Sistema de Vigilancia de Salud Pública (Sivigila) recopila y analiza los registros de casos. En este momento hay prioritaria atención en tres enfermedades de transmisión sexual (ETS) en la ciudad por el impacto que ocasionan en relación con la morbilidad y mortalidad, consecuencias económicas negativas derivadas del incremento de los recursos necesarios para la atención en salud, la incapacidad médica, así como la muerte de miles de personas.

El sida

En el año 2022, según cifras de la Secretaría de Salud, se notificaron 4.749 casos confirmados de VIH/sida en Bogotá, de los cuales 4.180 tenían lugar de residencia la capital del país, registrando una tasa de incidencia de 52,9 por cada 100.000 habitantes.



A agosto del 2023 ya se han notificado 2.972 casos confirmados, de los cuales 2.584 registran lugar de residencia Bogotá, con una tasa de incidencia de 32,4 casos por cada 100.000 habitantes.



Las localidades con mayor incidencia, corte a agosto, son: Los Mártires, La Candelaria, Santa Fe, Teusaquillo y Chapinero. El comportamiento en cuanto a localidades con las mayores tasas en 2022 es igual.

Aumenta hepatitis C

En 2022 se notificaron un total de 342 casos, de los cuales el 84,2 % (288) tenían lugar de residencia Bogotá, con una incidencia de 3,6 casos por cada 100.000 habitantes.

Con corte a agosto de 2023 se han notificado 298 casos de hepatitis C, de los cuales 256 casos tenían lugar de residencia Bogotá, presentando una incidencia de 3,2 casos por cada 100.000 habitantes.



Para el 2022, se registró una tasa notificación de 3,6 casos por cada 100.000 habitantes. Las localidades que superaron la tasa del Distrito fueron: Los Mártires, Santa Fe y Tunjuelito. Con corte a la semana epidemiológica 35 del 2023, las localidades con mayor incidencia son: La Candelaria, Los Mártires y Santa Fe.



En cuanto a hepatitis C, en el año 2022 se notificaron 439 casos, 387 casos tenían lugar de residencia Bogotá, con una incidencia de 4,9 casos por cada 100.000 habitantes. A agosto de 2023 se han notificado 428 casos, de los cuales 382 tenían lugar de residencia Bogotá, presentando una incidencia de 4,8 casos por cada 100.000 habitantes.



En el periodo de enero a agosto de 2022, en comparación entre enero a agosto de 2023, el comportamiento en el evento de hepatitis C en Bogotá presenta un aumento, pasando de una incidencia de 3,0 (241 casos) a 4,8 (382 casos) por cada 100.000 habitantes.



Las localidades más afectadas entre el 2022 y 2023 fueron: La Candelaria, pasando de 0 casos en el 2022 a 10,9 (2 casos) por cada 100.000 habitantes; Teusaquillo, pasando de 10.1 (17 casos) por cada 100.000 habitantes a 19,8 (33 casos) por cada 100.000 habitantes, y Chapinero, pasando de 19,8 (35 casos) por cada 100.000 habitantes a 24,5 (44 casos) por 100.000 habitantes.

Facebook Twitter Linkedin

En el mundo se estiman de 70 a 150 millones de casos de infección por VHC, con una tasa de 400 mil a 700 mil muertes por año. El virus ataca, principalmente al hígado. Foto: Rodolfo González

Sífilis gestacional



En el 2022 se notificaron 581 casos en mujeres con esta enfermedad, con una prevalencia de 8,9 por cada 1.000 nacidos vivos + muertes fetales.



Las localidades con prevalencias más altas fueron: La Candelaria, Usme, Rafael Uribe Uribe, Los Mártires, Tunjuelito y Ciudad Bolívar, en las que existen mayores condiciones de vulnerabilidad relacionadas con pobreza, desplazamiento y habitabilidad en calle.Con corte a la semana epidemiológica 35 del 2023, se han reportado 363 casos con una razón de prevalencia de 8,8.



Al mismo corte del 2022 se habían reportado 412 casos, con una razón de 9,5. “En este evento es importante evidenciar el impacto en el indicador por la migración de población venezolana, siendo población vulnerable en la ciudad. A pesar de encontrarse por más de seis meses viviendo en el Distrito, es una población de alta movilidad, aunado a su situación de irregularidad en el país lo que no permite acceder a la vinculación al sistema general de seguridad social en salud”, explicó la Secretaría de Salud.

Facebook Twitter Linkedin

Para confirmar la sífilis se suelen realizar dos tipos de análisis de sangre. Foto: iStock

Acciones

En junio de 2023, Bogotá se adhirió a la Declaración de Sevilla y a la red de ciudades que trabajan de manera conjunta en favor de las comunidades afectadas por el virus de inmunodeficiencia humana, invitada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH / sida (Onusida), en reconocimiento a su compromiso y la respuesta integral implementada frente al VIH.



Entre 2020 y 2022, se ha realizado de manera gratuita más de 82.000 pruebas rápidas de VIH, 97.000 de sífilis y 43.000 pruebas de hepatitis B, en parques, plazas, jornadas comunitarias y los servicios de salud locales.



En los mismos años, se ha hecho entrega gratuita de 3’642.484 preservativos, en el marco de actividades educativas de promoción y prevención desarrolladas por los diferentes entornos de cuidado del modelo territorial Salud a Mi Barrio, Salud a Mi Vereda. Y, según la Secretaría, se ha dado continuidad y ampliación a la red distrital de dispensadores de preservativos (aproximadamente con 100 dispensadores funcionales).



En 2022, se implementó la estrategia de reducción de sífilis congénita, realizando 15.600 pruebas rápidas de sífilis a población general, con énfasis en gestantes y migrantes, y en ese mismo año, participó en piloto de vacunación contra hepatitis B para poblaciones clave, alcanzando: 10.671 primeras dosis, 2.711 segundas dosis, 1.241 terceras dosis y 174 dosis de refuerzo. También se mantuvieron acciones permanentes de vigilancia a sangre y hemoderivados, para mantener cero casos de VIH causados por este mecanismo de transmisión en la ciudad.

CAROL MALAVER

SUBEDITORA BOGOTÁ