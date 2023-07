El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) se unirá al gran festejo de los 485 años de Bogotá, con el tradicional e icónico Festival de Verano, que llega a su edición número 26. La oferta estará distribuida en cuatro categorías: deporte, recreación, actividad física y grandes eventos.



Este año, el país invitado será Brasil, que se unirá a la celebración con su música, idioma, cultura, gastronomía y deporte. Conozca toda la programación de este evento gratuito.



La programación está dividida en: grandes eventos, actividades deportivas, actividad física y recreación. Esta es la agenda -la cual está sujeta a cambios-.



Grandes eventos



Evento: Christina y los Subterráneos e Ivy Queen, entre otros, en el concierto de apertura

Fecha: 5 de agosto

Horario: 3:00 a 11:00 p.m.



Escenario: plaza de eventos, parque Simón Bolívar



El Concierto de las Oportunidades será un homenaje a las mujeres de la ciudad, en particular a aquellas que hacen parte de las Manzanas del Cuidado, así como a los beneficiarios del programa Jóvenes a la U.



Este gran evento contará con una nómina de lujo, que incluye a artistas como Adriana Lucía, Farina, Ivy Queen, Adriana Bottina, Christina y los Subterráneos, Los Gaiteros de San Jacinto y, por parte de Brasil, la batucada Unidos Do Uirapuin.



Adicionalmente, se llevará a cabo el karaoke de mujeres más grande de Latinoamérica, con el apoyo de la emisora Bésame.



Evento: Underwater Bubble Show

Fecha: 5 al 7 de agosto

Horario: sábado y domingo, 5:00 a 7:00 p.m.; lunes festivo, 4:00 a 6:00 p.m.

Escenario: Palacio de los Deportes

Un espectáculo interactivo para vivir en familia, que transportará a grandes y chicos al mundo de las burbujas con grandes acrobacias, baile y música, para que vivan una gran aventura en el océano. Habrá dos funciones por día.



Evento: Grand Prix Internacional de Atletismo

Fecha: 5 de agosto

Horario: 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Escenario: pista de atletismo, Unidad Deportiva El Salitre

Estará compuesto por dos eventos: por un lado, un Festival Invitacional, preparatorio para los Juegos Deportivos Nacionales 2023, y por otro, el Gran Prix Internacional, categoría mayores, en el que se darán cita grandes exponentes. Este evento está avalado por la Confederación Suramericana.



Evento: Bogotá Astronómica

Fecha: 5 al 7 de agosto

Horario: 4:00 a 10:00 p.m.

Escenario: parque Virgilio Barco

Los asistentes al Festival de Verano podrán disfrutar de lo mejor de la astronomía y ver la lluvia de perseidas, un fenómeno de estrellas fugaces que sucede en agosto.



Evento: Concierto Bogotá Góspel

Fecha: 6 de agosto

Horario: 3:00 a 11:00 p.m.

Escenario: plaza de eventos, parque Simón Bolívar

Después de tres años, regresa Bogotá Góspel, con los mejores exponentes y bandas de la música cristiana. Harán parte de esta nómina: Pescao Vivo, Fernando Ramos, La Reforma, Awaken, Living, Daniela Galeano, Kev Miranda, entre otros.

Eventos deportivos



Evento: Campeonato Internacional de Sóftbol

Fecha: 3 al 7 de agosto

Horario: 7:30 a.m. a 10:00 p.m.

Escenario: Unidad Deportiva El Salitre

El Torneo Internacional de Sóftbol tendrá a los mejores deportistas en competencias femeninas y masculinas. Las categorías que entrarán en acción serán libre y alto rendimiento, con miras a la preparación de la Selección de Bogotá a los próximos Juegos Nacionales 2023.

*Inscripción previa



Evento: Actividades Subacuáticas

Fecha: 4 al 6 de agosto

Horario: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Escenario: Complejo Acuático

Campeonato de Actividades Subacuáticas en la modalidad de natación con aletas con participantes desde los 8 años. Se convoca a deportistas del registro de Bogotá.

*Inscripción previa



Evento: Campeonato Grand Prix Nacional y Práctica Libre de Canotaje

Fecha: 4 al 6 de agosto

Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Escenario: zona del lago, parque Simón Bolívar

Los mejores exponentes del canotaje se darán cita en el Simón Bolívar en diferentes categorías, lo que les servirá de preparación para los retos del segundo semestre del año. Además, los asistentes podrán hacer práctica libre de canotaje.



Evento: Segundo Festival NTD

Fecha: 5 y 6 de agosto

Horario: 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Escenario: parque San Andrés

Emoción y adrenalina en su máximo nivel, con competencias, talleres y grandes exhibiciones en Nuevas Tendencias Deportivas.



Evento: IV Campeonato Nacional de Béisbol U 18

Fecha: 5 al 13 de agosto

Horario: 8:00 a.m. a 9:00 p.m.

Escenario: Diamante de Béisbol, Unidad Deportiva El Salitre

El Campeonato Nacional es avalado por la Federación Colombiana de Béisbol y contará con la participación de 10 delegaciones de todo el país.



Evento: Torneo Relámpago

Fecha: 5, 6, 7, 12 y 13 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenario: parque Gilma Jiménez

Torneo de las disciplinas deportivas de fútbol, baloncesto y ultimate, que busca promover el trabajo en equipo y la apropiación del espacio público.

*Inscripción previa



Evento: Copa La Paz - Timiza

Fecha: 5 al 7 de agosto

Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Escenario: estadio del Parque Timiza

Torneo de fútbol en las categorías Sub 7, Sub 9 y Veteranos, en la ramas femenina y única.



Evento: Torneo Nacional de baloncesto 3x3

Fecha: 5 al 7 de agosto

Horario: 8:00 a 10:00 a.m.

Escenarios: canchas de baloncesto, Unidad Deportiva El Salitre

Las figuras de este formato en el país, uno de los más vistosos de la disciplina, volarán para ser los mejores de este circuito abierto de la FIBA.



Evento: Festival de Porras

Fecha: 6 de agosto

Horario: 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Escenario: Coliseo El Salitre de la UDS

Un evento distrital en el que podrán participar equipos de jardines infantiles, colegios, universidades y academias de formación en las disciplinas de cheer, pom, jazz, hip hop. Se busca promover espacios de encuentro cultural para niñas, niños y jóvenes bogotanos, en los que se fomenten la sana competencia, el trabajo en equipo y la disciplina.

*Inscripción previa



Evento: Triatlón de Verano

Fecha: 6 de agosto

Horario: 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenarios: parque El Tunal y piscinas CEFE

Este evento es el último Campeonato Nacional de JJNN 2023 (relevos mixtos).



Evento: Campeonato Nacional Interclubes de Pista y Ruta Juvenil

Fecha: 7 al 11 de agosto

Horario: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenario: Velódromo Luis Carlos Galán, Unidad Deportiva El Salitre

Actividades ciclísticas, con la participación de deportistas del registro de Bogotá y representantes de ligas de todo el país en las categorías prejuvenil, juvenil, sub-23 y élite.

*Inscripción previa

Eventos de actividad física



Evento: II Huellas 5K

Fecha: 5 de agosto

Horario: 7:00 a.m. a 12:00 m.

Escenario: plaza de eventos, parque El Tunal

Llega una nueva versión de la carrera atlética que se celebra sobre un trayecto de 5 kilómetros de recorrido, teniendo como grandes protagonistas a los perritos y sus cuidadores. Como actividades simultáneas estarán el Campeonato de XtremCan y el Clasificatorio Canicross por relevos.

*Inscripción previa



Evento: Reto IDRD

Fecha: 5 al 7 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenario: talud, parque Simón Bolívar

Espacio de retos de recreación y deporte para las familias capitalinas; una combinación entre equilibrio, estrategia, fuerza y diversión.



Evento: Ruta senderos - Bogotá Reverdece

Fecha: 5, 9, 10, 11 y 12 de agosto

Horario: 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Escenarios: estadio El Campín, cuenca Río Fucha, parque metropolitano Zona Franca, humedal Meandro del Say, parque Entrenubes, embalse La Regadera y quebrada La Vieja.

Diferentes lugares y senderos verdes de Bogotá estarán disponibles para que la comunidad pueda hacer caminatas y carreras de observación, que buscan destacar la importancia de los recursos naturales en la ciudad.



Evento: Escuela de la Bici

Fecha: 5 al 13 de agosto

Horario: 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Escenarios: parques El Tunal, Velódromo Primero de Mayo, Timiza, Cayetano Cañizares, Atahualpa, Cantarrana (EAAB), San Andrés, Fontanar del Río, Bosque San Carlos, Hippies, Sierra Morena, Polideportivo Nazaret, Villa Mayor y el Colegio de la Bici

Bogotá cuenta con 14 puntos fijos de enseñanza de la Escuela de la Bicicleta en los que se fomenta el uso de la bici en niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, al tiempo que estos desarrollan habilidades y destrezas básicas.



Evento: Puntos de Actividad Física - Recreovía

Fecha: 5 al 13 de agosto

Horario: 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Escenarios: parques El Tunal, San Andrés, Timiza, Gilma Jiménez, Ciudad Montes, Bosa San Carlos, Velódromo Primero de Mayo, Nacional, Tunal, CEFE Fontanar del Río y Plazoleta Virgilio Barco

Los 13 puntos de la Recreovía se unen al Festival de Verano, promoviendo la práctica de actividad física frecuente y los hábitos de vida saludables por medio de diferentes sesiones musicalizadas para toda la comunidad.



Evento: Bogotá Trail

Fecha: 6 de agosto

Horario: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Escenario: sendero vía Pasquilla, parque ciudadela Nuevo Usme

Se trata de una carrera atlética de ascenso por un sendero natural, tipo montaña, con un recorrido de 13,5 kilómetros y una altura máxima de 3.000 metros y una mínima de 2.746.

*Inscripción previa

Eventos de recreación





Evento: Festival Gastronómico

Fecha: 5, 6, 7, 12 y 13 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenario: parque Simón Bolívar

Los asistentes al Festival de Verano podrán disfrutar de una oferta variada de alimentación y una zona de experiencias.



Evento: Playa de Verano

Fecha: 5, 6, 7, 12 y 13 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenario: zona de playa, parque Simón Bolívar

El plan perfecto para armar un súper parche y disfrutar con los amigos y la familia de la zona de playa del Festival de Verano. Habrá diferentes actividades recreativas, como juegos de destrezas y habilidades para todas las edades, un circuito con inflables para niños y adultos y zona de picnic.



Evento: Universo Gamers II

Fecha: 5 al 7 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Escenario: costado CEFE, parque El Tunal

Evento recreativo para toda la familia y los fanáticos de los juegos de video y la cultura geek. Habrá concursos de cosplay, muestras comerciales, juegos de rol, gaming y arena de juegos.

Evento: Zonas IDRD

Fecha: 5, 6, 7 y 13 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenarios: parque El Tunal, y zona 3 óvalo, parque Simón Bolívar

Se brindará la oferta institucional del IDRD y se desarrollarán diferentes actividades recreativas y culturales como: festival de destrezas y habilidades, circuito con inflables para niños y adultos, y zona de picnic para que la familia comparta jugando.



Adicionalmente, habrá exhibiciones deportivas, charlas e interacciones con deportistas del Equipo Bogotá; actividad física dirigida en tarima, y un circuito de bicicletas de impulso para niños.



Evento: Desfile Carnaval de Brasil

Fecha: 5 y 6 de agosto

Horario: 11:40 a.m. a 1:15 p.m.

Escenario: parque Simón Bolívar

Minicarnavalito de Brasil, para conocer lo mejor de su cultura. Contará con un show central que no te puedes perder.



Evento: Hecho en Bogotá

Fecha: 5 y 6 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenario: zona 2, parque Simón Bolívar

La Secretaría de Desarrollo Económico hará presencia con una gran feria de 50 emprendimientos para mostrar lo mejor del talento en la ciudad.



Evento: II Bogotá Ninja

Fecha: 5 al 7 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Escenario: parque Timiza

Llega la segunda versión de Bogotá Ninja, un circuito recreativo y de pruebas físicas con diferentes estaciones que se convierten en retos para los participantes.

*Inscripción previa



Evento: Match Bomberos

Fecha: 5 y 6 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenario: zona 2, parque Simón Bolívar

Evento de exhibición de bomberos, con cuatro estaciones de competencia, de alto nivel de exigencia para los participantes.





Evento: Idartes en Festival

Fecha: 5, 6, 7, 12 y 13 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenarios: parque El Tunal, y zona 3, parque Simón Bolívar

Idartes llega con lo mejor de su programación: presentaciones musicales, danzas, picnic literario y obras artísticas que involucran a los bogotanos con la celebración de la gran fiesta de la ciudad.



Evento: Desafío Planeta Caracol

Fecha: 5 al 13 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenario: zona 3, parque Simón Bolívar

Caracol se une al cumpleaños de Bogotá, con actividades lúdicas para grandes y chicos en beneficio del planeta.



Evento: Eu Fal@ Portugués Gastronomía - Brasil país invitado

Fecha: 5 al 13 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenario: zona óvalo, parque Simón Bolívar

Clases gratuitas y en vivo de gastronomía, impartidas por un chef brasileño. Los participantes podrán disfrutar de los sabores típicos del país invitado.



Evento: Exhibición de carros antiguos

Fecha: 7 de agosto

Horario: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Escenario: plaza de eventos, parque Simón Bolívar

En este evento se podrá disfrutar de una exhibición de más de 40 carros clásicos y antiguos, que además nos hablan de la historia de la ciudad.



Evento: Clases de Capoeira y Samba - Brasil país invitado

Fecha: 7 al 12 de agosto

Horario: de tarima

Escenarios: zona verde, parque El Tunal, y zona 3 óvalo, parque Simón Bolívar

Clases en vivo de capoeira y samba dictadas por grandes maestros de estas modalidades, en alianza con la Embajada de Brasil.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DEL IDRD