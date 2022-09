Con la nueva campaña de la Secretaría Distrital de Hacienda de requerir a 830.000 contribuyentes con impuestos pendientes por pagar han vuelto aparecer delincuentes que con diferentes estrategias intentan suplantar a la entidad y estafar a los ciudadanos. En las dos últimas semanas la administración de impuestos ha recibido seis alertas.



Con falsas cartas, mensajes de texto e incluso llamadas telefónicas son contactados ciudadanos, algunos de los cuales han caído en la trampa.

Y así como buena parte de las víctimas realmente están en mora o son omisos con los impuestos de predial y vehículos –donde se presenta la mayoría de casos– también existen otras que no. A todas les llegan comunicaciones con advertencias de sanciones, embargos y hasta anuncios de descuentos en la deuda.



Lo preocupante es que muchos han terminado consignando plata a nombre de un tercero, persona natural, y no a la Secretaría de Hacienda, y sin obtener una factura. Por supuesto, el contribuyente pierde el dinero y continúa con la deuda con el fisco distrital.



Una de las últimas denuncias conocidas por la Secretaría de Hacienda fue la de una contribuyente de predial en el barrio Santa Isabel, en la localidad de Los Mártires, quien a través de una empresa de mensajería recibió una carta con membrete y código de barras en la que advierten que se encontraba en mora y que debía comunicarse a unos números de celular. La misiva no estaba dirigida a un nombre en concreto, pero sí tenía el chip (identificación) del predio.



Preocupada, la contribuyente marcó a uno de los números. Le contestó una mujer que le dijo que por morosidad con el gravamen tenía una sanción de 6’200.000 pesos y le advirtió que el caso iba a pasar a cobro jurídico, pero que tenía que verificar si se podía detener ese trámite para que la incauta propietaria pagara. Luego pidieron que volviera a llamar 20 minutos después.



“Es muy creíble. Ellos sabían que tenemos una deuda y eso quiere decir que tienen acceso a alguna plataforma de Hacienda”, dijo la ciudadana, quien, si bien tiene una deuda por el impuesto predial, decidió el pasado 8 de septiembre ponerse en contacto con la Secretaría, donde le advirtieron que estaba ante un caso de intento de estafa. Le recomendaron no volver a llamar al número que había marcado.



Pero otros no han tenido la misma suerte. Fue el caso de otra contribuyente que pidió no revelar el nombre y que en noviembre del año pasado recibió una falsa carta de la Secretaría de Hacienda en la que le notificaba que debía 10 millones de pesos de predial y que el inmueble iba para embargo.



Desesperada, la mujer se comunicó con los números de celular que le indicaban y allí le ofrecieron un descuento de más del 60 por ciento. La ciudadana terminó pagando 3,5 millones, dinero que consignó en un banco a nombre de una supuesta funcionaria de la Secretaría de Hacienda.



Poco después, un familiar fue quien le advirtió que había sido víctima de estafa, lo que luego pudo confirmar con Hacienda. Su caso fue denunciado ante la Fiscalía, sin embargo, según dice, aún no ha sido notificada.



El caso de esta bogotana es una de las 170 denuncias por estafa y falsedad en documento público que la Secretaría Distrital de Hacienda ha interpuesto ante el organismo acusador. Todos están en la etapa de investigación. El de la primera contribuyente hará parte de un paquete de nuevas denuncias que la entidad distrital alista para presentar de manera formal.



El delito de estafa tiene una condena de entre 2 a 8 años prisión y el de falsedad en documento público de 3 a 6 años. Esto sin contar que pueden tener agravantes o ser tipificados como concierto para delinquir.



Si bien el número de investigaciones por contribuyentes timados no es elevado, la Secretaría de Hacienda considera que las víctimas pueden ser muchas más y que todavía hay personas que no se han percatado o que ya lo hicieron y no han denunciando.

Diana Blanco, subsecretaria General de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Foto: Secretaría de Hacienda de Bogotá

Diana Blanco, subsecretaria General de la Secretaría de Hacienda y Defensora de la Ciudadanía, dice que del total de denuncias hay apenas 15 en las que se tiene conocimiento de que las personas terminaron consignando dineros a cuentas bancarias de particulares y no del Distrito. Según la funcionaria, esas personas pagaron valores entre 500.000 y 10’000.000 de pesos.



Las estafas por predial y vehículos no son nuevas en la ciudad. Desde 2016 las autoridades distritales tienen conocimiento y la primera denuncia formal fue interpuesta en septiembre de 2017 y la última el 5 de agosto pasado.



Estos casos se presentan, precisamente, cuando se acercan las fechas de vecimiento de impuestos o en campañas como la actual de requerimiento a los contribuyentes morosos.



“Afortunadamente en muchos casos la estafa no se logra; sin embargo, tenemos buena parte de esos casos en donde los ciudadanos sí caen”, dice la funcionaria, quien pide a los contribuyentes verificar mediante los canales formales de la entidad las comunicaciones sospechosas y lamenta que no todas las víctimas se acerquen a la Secretaría para poner en conocimiento el hecho.



Las localidades donde más se han reportado casos de estafa o intentos son Kennedy, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativá, Chapinero y Usaquén, principalmente zonas de estratos 3, 4 y 5. Muchas veces las falsas cartas llegan de manera masiva a un sector o barrio.



Blanco explica que esta situación se presenta debido a que hay información de contribuyentes en manos de terceros que no pertenecen a la Secretaría de Hacienda y que, precisamente, con el fin de que los datos personales estén más seguros es que la entidad decidió cambiar la plataforma, debido a que la anterior podía ser vulnerada.



Insiste en que en la nueva plataforma hay que registrarse en la Oficina Virtual, la cual corrobora en tiempo real la información del ciudadano con bases de datos como la de la Registraduría.

Evite ser otra víctima

1. Verificar que las comunicaciones oficiales de la Secretaría de Hacienda provengan de correos que incluyan el dominio @shd.gov.co.



2. Los mensajes deben invitar a comunicarse directamente con la entidad.



3. La Secretaría de Hacienda nunca pide llamar a números de teléfonos celulares, ni cuenta con líneas 018000.



4. Los pagos solo se pueden realizar en la Oficina Virtual o descargando el formulario para hacerlo en bancos y en los corresponsales bancarios que tengan convenio con la Secretaría de Hacienda.



5. Cuando se brindan facilidades de pago a los contribuyentes, se les informa mediante los canales oficiales de la entidad o el Distrito, dándoles a conocer las fechas establecidas por la normativa tributaria.

Cómo operan los estafadores

1. A través de comunicaciones fraudulentas, que invitan a llamar a números específicos o a realizar pagos a números de cuentas sin identificar.



2. Una vez los contribuyentes marcan esos números celulares, las personas que atienden la llamada los abordan con la promesa de falsos descuentos frente al impuesto predial que adeudan al Distrito y solicitan realizar consignaciones para ‘dejar al día’ o ‘a paz y salvo’ el estado de cuenta del impuesto predial a cargo del contribuyente.



3. Esas consignaciones, que inicialmente se efectuaban en corresponsales bancarios y que, actualmente, se realizan en entidades financieras a favor de terceros, personas naturales, en cuentas que no corresponden a las oficiales destinadas por el Distrito para el recaudo de los impuestos distritales.



4. Las personas presuntamente implicadas en los hechos materia de investigación citan a los contribuyentes afuera de las instalaciones de la Secretaría Distrital de Hacienda. Sin embargo, solicitan que antes de la cita remitan a correos electrónicos ajenos a esta entidad los documentos soporte de los pagos efectuados y, posteriormente, niegan la atención de manera presencial a los ciudadanos que han sido abordados con la “promesa” de falsos descuentos tributarios.



5. Por las comunicaciones falsas aportadas por los contribuyentes se ha podido evidenciar que estas han sido remitidas a predios ubicados, entre otras, en las localidades de Kennedy, Barrios Unidos, Teusaquillo, Engativá, Chapinero y Usaquén.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

En Twitter: @guirei24