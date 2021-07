Bogotá está lista para una nueva jornada de protestas

El mensaje de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, frente a lo que pueda suceder este martes en medio de una inusual celebración del día de la Independencia, que estará atravesada por una nueva jornada de protestas, fue de serenidad. Sin embargo, hay preocupación entre las autoridades no solo por la llegada de manifestantes de otras ciudades, sino porque hay información de inteligencia que indica que habría grupos violentos con la intención de infiltrar y deslegitimar la protesta pacífica, generando actos de vandalismo y destrucción.

La inquietud es tal que se realizaron dos reuniones de seguridad de alto nivel con los ministros del Interior y de Defensa, el director de la Policía Nacional, la alcaldesa de Bogotá y el Ejército Nacional, en apenas una semana. En el encuentro de este sábado, una de las principales conclusiones a la que llegaron fue el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia y judicialización de los responsables de agresiones a la Policía o a los bienes públicos y privados, entre otros.



Aunque habrá atención especial en TransMilenio, el sistema operará como si se tratara de un día festivo normal. Habrá presencia de policía y 1.077 vigilantes de empresas se seguridad privada garantizando la integridad de los usuarios, buses, estaciones y portales. “Bogotá acaba de salir de alerta roja, acaba de recuperar la mayoría de estaciones afectadas”, manifestó la alcaldesa, pidiendo a quienes saldrán a las calles a que lo hagan de manera pacífica.



No obstante, también estarán vigilantes de lo que suceda en términos de violencia. La Policía Metropolitana, comandada por el brigadier general, Eliécer Camacho, cuenta con un equipo élite de seguimiento al vandalismo que estará activo, y que fue el responsable de identificar, la semana pasada, los rostros de 25 personas a quienes se buscan por protagonizar caos y destrucción en los últimos dos meses de movilización social.



“Expresemos la voz en las manifestaciones, hagamos nuestras peticiones, pero que sea pacífico y conservando medidas de bioseguridad y sin que haya largas y sostenidas aglomeraciones que ponen en riesgo la salud de todos”, añadió López, refiriéndose a los riesgos por la pandemia. En este sentido, los campamentos de algunas organizaciones juveniles, como la ubicada en inmediaciones del portal de Las Américas, no podrían permanecer allí.



Además, con videos, la Policía de Bogotá evidenció que en ese lugar no solo se estaban consumiendo sustancias alucinógenas, sino también entrenando con machetes, escudos y diversos elementos para enfrentarse con la Fuerza Pública. Los jóvenes que están en este sector publicaron un comunicado en el que aseguran tener un permiso de la Secretaría de Gobierno para estar ahí, detrás de la Universidad Pública de Kennedy (UPK), hasta el 21 de julio. La entidad no se ha pronunciado sobre esto.

“Algo no está claro frente al predio de la Alcaldía de Bogotá que dieron a primeras líneas: ¿Es del IDU? ¿Del Acueducto de Bogotá? ¿Es para mesas de trabajo de qué? ¿Es para que sigan los entrenamientos para atacar a la Policía? Hay comunicado. Guardan silencio en Liévano”, expresó en su cuenta de Twitter la concejal de la Alianza Verde Lucía Bastidas.



Por lo pronto, se sabe que la Policía de Bogotá cuenta con un dispositivo integrado por 11 puntos de control ubicados de manera estratégica en los ingresos y salidas de la ciudad, para evitar la entrada de elementos que puedan ser usados para atacar al Esmad. Las autoridades aseguraron que decomisarán este tipo de objetos, pero que no impedirán el ingreso de nadie a la ciudad.



“Quienes ingresan con caucheras, escudos, botellas o combustible no vienen con buenas intenciones, y esa es la finalidad de lo que estamos haciendo –advirtió el alto oficial–. Estamos detectando estas personas antes del 20 de julio. Son generadores del caos y destrucción”, expresó el comandante de la Mebog, el general Camacho.



Para la concejal de la alianza Colombia Humana-Unión Patriótica (UP) Heidy Sánchez, este tipo de mensajes ponen en riesgo a los que saldrán a manifestarse este martes.



“Estigmatización y criminalización de la protesta social como discurso dominante encaminado a una cacería de brujas. ‘Proteger, acompañar, dialogar y concertar’ parte de garantizar la movilización, no de reprimirla. Evitemos más víctimas de abuso policial”, señaló la concejala de oposición.



Este lunes, a las 11 de la mañana, se llevará a cabo un último encuentro entre la Alcaldía, jóvenes, comité del paro y demás organizaciones, para definir cómo serán las movilizaciones de este martes.

“Vamos a dialogar para ver qué actividades quieren hacer y coordinar acciones y trabajar todos en conjunto, ciudadanos, organizaciones de derechos humanos e instituciones, en proteger la movilización social pacífica”, dijo la alcaldesa.

Cundinamarca anunció medidas

La Gobernación de Cundinamarca anunció que, como parte de las medidas para impedir que se generen hechos de violencia y vandalismo en la jornada de protestas programadas para el próximo 20 de julio en el país, se expidió el decreto 251 del 2021, que adopta una serie de acciones restrictivas de la movilidad en el departamento.

El documento restringe la circulación de vehículos distribuidores o transportadores de gas propano en cilindros desde las 6 de la tarde de hoy hasta las 5 de la mañana del próximo miércoles 21 de julio. La misma restricción rige para camiones transportadores de materiales de construcción y escombros, parrillero en motocicleta, y el consumo de bebidas alcohólicas (ley seca).



