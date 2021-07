¿Bogotá está lista para eventos masivos?

Según el último reporte de Saludata, de la Secretaría de Salud, hubo un leve descenso en los casos de covid en Bogotá. En la ciudad se han presentado 1’346.959 casos, de los cuales 4.900 fueron confirmados el 13 de julio de 2021. Del total de unidades de cuidado intensivo (UCI) destinadas para covid-19, el 85,9 % están ocupadas, pero las muertes no paran, ya ha han fallecido 25.361 personas.

Sin embargo, ese leve descenso vuelve a ilusionar a algunos gremios de la industria de producción de eventos, uno de los más afectados por la pandemia. Ellos, incluso con marchas y plantones, han expresado la grave situación que padecen.



“No aguantamos más. Fuimos los primeros en cerrar y nunca hemos abierto. El 100 por ciento perdimos los ingresos y no estamos operando”, dijo Francy Salazar, presidenta de la Asociación Colombiana de Organizadores de Eventos (Acoe).



Y es que han denunciado hasta situaciones extremas en las familias de Bogotá que, antes de la pandemia, vivían de esta actividad. “Hemos sabido de trabajadores que tuvieron que guardar sus cosas en una pieza o una bodega. Este gremio ha sido uno de los más golpeados. Hasta el momento, nadie se ha manifestado sobre los eventos”, dijo Alejandra Leguizamón, de la Asociación de Eventos en Colombia (Asoevencol). “Sabemos que muchos han pasado por situaciones de hambre en esta pandemia”, agregó.



Otros, como la Asociación de Bares de Colombia (Asobares), también organizadores de eventos, dijeron que con un poco más de un mes de reapertura controlada se logró la recuperación de alrededor de 3.000 empleos directos y cerca de 3.000 indirectos en la capital, en su mayoría jóvenes entre los 18 y los 29 años. “La ampliación de horarios de los gastrobares hasta la 1 a. m. ha permitido el aumento de ventas y la existencia de nuevos empleos”. Sin embargo, aseguran que con los horarios actuales apenas se está cubriendo la sostenibilidad de gastos operacionales. “Aún falta recuperación para solventar el endeudamiento acumulado de tantos meses de cierres, restricciones y operación a medias”.



Y no son solo los gremios los que se pronuncian sobre la difícil situación del sector, también locutores, cantantes y hasta músicos claman por alguna clase de ayuda en medio de la crisis.



Por ejemplo, los músicos del tradicional sector de La Playa, ubicado entre las calles 53 y 57 y la carrera 13 y avenida Caracas, Chapinero, están en crisis. Ellos viven del día a día y, tras el confinamiento, tuvieron que usar sus pocos ahorros para sobrevivir. Norbey Salazar es uno de ellos. “Si no fuera por las ayudas de otros colegas, no sé qué habríamos hecho”, expresó.



No a eventos masivos

Pese a la conocida crisis del sector de los eventos, la mayoría de los expertos en salud pública y epidemiólogos entrevistados por EL TIEMPO respondieron con un no rotundo cuando se les preguntó si la ciudad estaba preparada para los eventos masivos.



Eduardo Behrentz, vicerrector de la Universidad de los Andes y quien ha liderado el equipo de investigación y vacunación de Covida, aseguró que no es el momento de realizar eventos masivos ni promover aglomeraciones.



“Para eso toca esperar a que se dé la inmunidad de rebaño. Esto ni siquiera está pasando aún en los países que están avanzados en vacunación”, indicó.



Leonardo Briceño, director de Salud Pública de la Universidad del Rosario, dijo que la disminución leve de pacientes que han tenido las UCI es extremadamente frágil, que no tiene mucha relación con la posibilidad de abrir eventos masivos. “Para que esto ocurra, los indicadores tienen que ser otros; por ejemplo, si hubiera un índice de vacunación mucho más alto, se podría pensar en esto. Pero Colombia está con menos del 20 por ciento de personas inmunizadas con una o dos dosis, y eso hace que sea imposible hablar de aperturas”.



Según Jorge Martín Rodríguez, investigador de la Universidad Javeriana, el criterio que corresponde a la ocupación de UCI para pacientes con covid-19 es solo uno de los muchos que hay que tomar en cuenta. “En nuestro país hemos normalizado las muertes. En algunos hospitales hay hasta 25 diarias, como es el caso de Kennedy, y eso es algo espantoso”. Agregó que una situación parecida en países como Australia o Canadá sería desastrosa. “La mortalidad, el número de casos, las proporción de positividad y la vacunación también son variables que hay que tomar en cuenta. En Colombia, si acaso, estamos llegando al 20 por ciento de los 35 millones que hay que inmunizar”.



Explicó que aunque haya presiones de los grupos económicos, las muertes y los casos de covid deben disminuir. “El Reino Unido, por ejemplo, quiso hacer eventos en junio de este año, pero solo cuando estuvo por encima del 50 por ciento la vacunación”.



Juan Carlos Ulloa, virólogo y profesor de la Javeriana, advirtió además que para que la ciudad permita eventos masivos “hay que esperar un tiempo con medidas de bioseguridad, mientras se observa cómo se presentan los contagios con las variantes delta y delta plus”.



La epidemióloga de la Universidad de los Andes Andrea Ramírez explica que no se puede hablar de eventos de gran magnitud en la ciudad hasta que no bajen y se mantengan los casos de covid positivos y exista un aplanamiento real de los contagios. “Estamos disparados en los indicadores para pensar en eso si nos comparamos con ciudades como Nueva York”.



Sin embargo, el experto Diego Rosselli, profesor de epidemiología de la Javeriana, explica que si el criterio fuera estrictamente epidemiológico, la respuesta es no a los eventos masivos. “Pero si vamos a ser consecuentes con todas las otras aperturas, no hay muchas razones para oponerse a esta”.



Por el momento, la Secretaría de Gobierno no ha dicho nada en concreto sobre esta posibilidad.

