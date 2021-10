Crisis en Bogotá por falta de recolección de basuras

Es crítica la situación en varias localidades de Bogotápor fallas en la recolección de basuras y por el arrojo indiscriminado de escombros en el espacio público.



En las últimas horas, se han conocido imágenes de montañas de basuras en medio de varios barrios de Bogotá.



La situación en barrios como El Jazmín Occidental ya es tal que los vecinos salieron en la noche de este miércoles a protestar. "A uno le da asco llegar a la casa, le da fastidio comer. La casa y la terraza están llenas de moscas. Abrir las ventanas es tenaz. Queremos que nos recuperen el espacio", aseguró Fanely Garzón, habitante del sector.



Otros vecinos señalaron que el punto ha sido tomado por carreteros para hacer separación de residuos. Lo que no pueden aprovechar, lo dejan abandonado.



"Llegan los zorreros, los de las carretillas y botan", aseguró otro vecino.



"De todas partes traen escombros y botan ahí y uno les dice algo y le sacan puñal. Amenazan de muerte... los señores de la basura dicen que también los tienen amenazados", agregó Julia Castro.



Gracias a la protesta ciudadana se logró que maquinaria llegara a retirar las basuras. Sin embargo, los habitantes del barrio temen que vuelva a ocurrir; por eso,, exigen una estrategia de recuperación ambiental que incluya, por ejemplo, siembra de árboles.

Otra protesta se vivió en el barrio Las Torres, también en Kennedy, "Aquí se acumula las basuras, el fin de semana vienen y recogen. Pero volvía y se llenaba", contó Gabriel Torres.



"Para nosotros es muy mortificante porque hay ratas y moscos. Y de todo hay acá... venta de droga", anotó Alicia Muner.



CITY TV estuvo, además, en el barrio Las Palmitas, donde los ciudadanos temen que las montañas de basuras no permitan el paso del transporte público. "Aquí el transporte no puede pasar, las busetas tienen que devolverse y buscar otras calles. Ya nos dijeron que no las iban a quitar y que solo vendrían hasta el Bellavista, de ahí para abajo nos tocaría caminar", contó una residente.

La situación, al menos en la localidad de Kennedy, se habría generado porque no hay contrato con Ciudad Limpia, la empresa encargada de prestar este servicio. La situación es esa desde el 23 de septiembre.



La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) reporta que hay puntos críticos de recolección en seis localidades:



Bosa: 60

Kennedy: 77

Engativá: 156

Barrios Unidos: 60

Suba: 59

Usaquén: 71

En la localidad de kennedy las basuras son dejadas en los parques y las vías . Transversal 68J Bis con 38 sur. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Fontibón

CITY TV estuvo en Fontibón, donde en la calle 13 con carrera 97 también se ve una acumulación de escombros.



Lo que preocupa a los vecinos es que carreteros han aprovechado las casas adquiridas por el IDU (pero que quedaron sin vigilancia) para arrojar las basuras que no utilizan. "El IDU en vez de ayudar, nos montó una bodega de materiales en el barrio. Esto afecta no solo la salud, sino que nos tiene un nivel de inseguridad terrible", le contó un vecino del sector a CITY TV.

Bosa

La crisis también se vive en el barrio Villa Carolina, donde las basuras han invadido andenes. Ahora, los transeúntes deben caminar sobre la calzada vehicular, exponiéndose a los vehículos. Este punto también es la entrada a un colegio público del sector.



"A los chicos de las carretas les pagan, vienen, botan los escombros...", narró Yamile Garzón, miembro de la Junta de Acción Comunal JAC.



Sara Mariño, también de la Junta, aseguró que hay responsabilidad también por parte de los ciudadanos que pagan servicios ilegales para deshacerse de residuos de construcción.



"La Alcaldía Local nos ha colaborado. No es que la empresa no venga a hacer la recolección en sus tiempos, sí están cumpliendo. El tema es más de concientizar a la comunidad, que no permitan que se sigan botando basuras en este sitio", agregan.

