La administración distrital lanzó este miércoles la Ruta Bogotá Alto Impacto, una iniciativa para impulsar a las micro y pequeñas empresas que desarrollen ideas de negocio con un alto componente de sofisticación o que cuenten con un potencial de llegar a mercados internacionales.



En el lanzamiento de esta estrategia estuvieron presentes la alcaldesa Claudia López; el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Bateman, y la directora ejecutiva de Invest In Bogotá, Isabella Muñoz.



Esta nueva ruta de apoyo para los emprendedores tiene tres objetivos puntuales. El primero, el fortalecimiento empresarial, a través del cual se acompañará el diseño de un plan de gestión de innovación para mejorar la productividad de las empresas, en temas como habilidades para la innovación, transformación digital o analítica de datos, entre otros.



El segundo, la cofinanciación de hasta 10 millones de pesos para implementar planes de innovación, y líneas de crédito con beneficio de tasas de interés en la banca tradicional y de las fintech.



Y la tercera, la conexión con mercados para facilitar la expansión de los negocios con estrategias de softlanding y Go to market.

“Cuando un emprendedor arranca es necesario que alguien haya organizado la información, te diga cuántos fondos de capital hay, quiénes son tus pares, a qué canales puedes acceder, y eso es lo que tratamos de poner aquí”, aseguró la alcaldesa, Claudia López.



Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Bateman, dijo que han trabajado de manera articulada entre la academia y el Estado para fortalecer a las empresas, y que se articularon con Bancóldex y otras instituciones financieras para ofrecer a las empresas financiación para sus planes de emprendimiento.

“Igualmente, en alianza con Invest In Bogotá, diseñamos una plataforma tecnológica para conectar los emprendimientos y empresas con mercados internacionales”, indicó Bateman.



Los requisitos para poder acceder son: contar con domicilio principal en Bogotá, estar legalmente constituido en Colombia con un tiempo no inferior a 12 meses a la fecha de inscripción a la convocatoria, estar operando actualmente y tener ventas activas, no estar en procesos de liquidación, y pertenecer a uno de los sectores priorizados.



Las empresas interesadas deben ingresar a www.rutaimpacto.scaleupbog.co, egistrarse y diligenciar el formulario de postulación.

REDACCIÓN BOGOTÁ

