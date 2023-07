Al caminar por algunos barrios de Bogotá, como Niza Norte (en la calle 127 entre la avenida Boyacá y la Suba), Nuevo Country (en la calle 134 entre las carreras 9.ª y 15) o La Fraguita (en la calle 53 entre las carreras 50 y 60) es inevitable notar cierto patrón: amplios antejardines que, aunque hacen parte de los predios, es decir, son espacio privado, contribuyen a la calidad del espacio público, así que pasear por la zona se vuelve más agradable.



El tamaño y reglamentación de los antejardines es clave porque en este espacio las personas suelen construir parqueaderos, tiendas y hasta habitaciones, incluso, algunos predios comerciales ponen mesas para atender allí a sus clientes.



La dimensión de los antejardines corresponde a la mínima medida permitida entre la construcción y el lindero del predio contra el espacio público, según el artículo 258 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Bogotá Reverdece 2022-2035 (decreto 555 de 2021).



Una nueva resolución de la Secretaría de Planeación precisaría las dimensiones de los antejardines de ciertas zonas de la ciudad.



Según la entidad, el objetivo principal de este proyecto es actualizar las medidas de dichos espacios a partir de criterios que consideran factores como el tipo de vía, la categoría urbanística y las características de cada zona. Todo esto teniendo en cuenta las normas preexistentes.



La resolución de la Secretaría de Planeación busca simplificar los acuerdos sobre las dimensiones de los antejardines. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Esta resolución está sustentada en 22 fichas técnicas que corresponden a diferentes sectores de Bogotá. Por ejemplo, en el caso del barrio Niza Sur, la conclusión final es que no aplica una dimensión exacta en la medida de los antejardines porque, desde la construcción de este barrio, en la década de los 50, las manzanas no se planearon de forma homogénea, por lo que las medidas son variables para cada predio.



Otro caso es el que aplica en el barrio La Fraguita, en Teusaquillo, y urbanizaciones específicas en Tabora, Engativá, o Milenta, Puente Aranda, y es un incremento en la dimensión del antejardín. Mientras que en barrios como Nuevo Country o Niza Norte aplica la incorporación de antejardín con una dimensión diferente a 0 metros, pues aplica una de 3,5 metros y, sobre vías principales, una de 5 metros.



Un cuarto ejemplo son urbanizaciones en los barrios Gorgonzola, en Puente Aranda; Antiguo Polo Club, en Barrios Unidos; Santa Helenita, Engativá; o Batán, en Suba, las que se caracterizan con una posible ocupación del antejardín.



En esta resolución identificamos los barrios en los que las normas estaban abigarradas, las interpretamos y en los casos en los que había un vacío normativo..

Sin embargo, con este proyecto de resolución no se pretende hacer ningún cambio en las medidas de los antejardines. Margarita Caicedo, subsecretaria de Planeación, explica que lo que se hizo, incluso desde que se expidió el POT, fue facilitar la consulta de la norma que aplica en cada barrio para que cuando el ciudadano quiera hacer una modificación a su licencia de construcción no tenga que revisar el conjunto de normas urbanísticas que han aplicado a ese espacio, sino que tenga toda la información en un plano sencillo.



“En esta resolución identificamos los barrios en los que las normas estaban abigarradas, las interpretamos y en los casos en los que había un vacío normativo, hicimos la precisión para que quede la dimensión exacta del antejardín”, dice Caicedo, quien agrega que todas las aclaraciones se hicieron con base en los tratamientos urbanísticos de conservación y consolidación, definidos desde el origen de los barrios desde el momento en que fueron construidos.



Además de actualizar el mapa ‘Dimensionamiento de antejardines’, aprobado en el POT, la resolución busca incorporar en la base de datos geográfica corporativa las dimensiones establecidas de los antejardines.



Lo anterior, sin embargo, no afectaría las licencias urbanísticas radicadas antes de que esta norma entre en vigor, a menos de que la persona quiera acogerse a lo que establece la nueva resolución.



Expertos consideran que ciudadanos deben participar en la reglamentación. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Hablan expertos

Sin embargo, expertos consultados por EL TIEMPO presentan reparos frente a este proyecto de resolución. Para Mario Noriega, arquitecto y urbanista, aunque este parece un tema menor, “evidencia uno de los principales problemas del actual POT: la participación ciudadana ha sido deficiente”.



Según Noriega, los cambios a la normativa de los antejardines, al ser un asunto tan local, deben ser conversados con la comunidad. “Hay barrios para los cuales el antejardín es esencial, como Teusaquillo, Soledad, Santa Ana, Polo Club, San Luis, Niza, entre otros, y eso no se precisa en el nuevo plano. El tema es tan delicado que sin participación de comunidades calle por calle es un ejercicio irrelevante”, afirma el experto.



Incluso, la Cámara de Comercio de Bogotá ha hecho recomendaciones en este sentido. Una de ellas es que antes de continuar la aprobación de esta resolución, “se desarrolle un proceso de socialización y concertación ciudadana con los actores estratégicos de cada sector como propietarios o arrendatarios”.



De hecho, participar en el ordenamiento del territorio es un derecho ciudadano según el artículo 22 de la Ley 388 de 1997. En este se establece que, a través de mecanismos democráticos, las organizaciones cívicas pueden designar representantes para que transmitan propuestas sobre los planes de ordenamiento territorial. En este caso, sobre el dimensionamiento de antejardines, como parte del POT.



Frente a esto, Caicedo expresó: “Como esta resolución no regula, sino que solamente simplifica, no lo sometimos a los procesos tradicionales de socialización, pero sí tenemos una interacción con la ciudadanía al recibir comentarios, que los revisa el equipo técnico, tras la publicación del acto administrativo en la página web LegalBog”.



Otra de las recomendaciones que hace la Cámara de Comercio a Planeación es que se eliminen los sectores normativos de zonas con antejardines que cuentan con dimensiones mayores a las establecidas en el mapa inicialmente adoptado en el POT. Finalmente, sugiere que la información de la resolución se cargue 30 días hábiles después de expedida.

PAULA V. RODRÍGUEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

