Bogotá está cerca de superar las 25.000 muertes por covid-19

Bogotá podría llegar a las 25.000 muertes por covid-19 en pocos días, el mismo número de fallecidos que dejó la tragedia de Armero en 1985. Esto luego de afrontar un tercer pico de contagio, que fue más prolongado que los anteriores y con registro de un alto número de muertes.



Como lo expresó la alcaldesa, Claudia López, en el balance epidemiológico entregado después de un mes del proceso de reapertura económica y las distintas movilizaciones que hubo, el tercer pico fue doloroso para la ciudad. En junio, Bogotá alcanzó a registrar 169 fallecidos durante un día y en las primeras semanas de ese mes se promediaron 150 muertes.

A pesar de estos números, que han significado una tragedia para miles de familias bogotanas, otras ciudades capitales registran más muertes por millón de habitantes. Las condiciones epidemiológicas han hecho que Lima (Perú), una ciudad con 8,5 millones de ciudadanos, tenga 29.801 muertes desde el inicio de la pandemia, lo que significa 8.395 fallecidos por millón de habitantes.



Bogotá tiene una cifra de 3.183 fallecidos por millón de habitantes. En lo corrido de la pandemia, las personas de 70 años han sido las más afectadas por este virus, donde han fallecido 12.013 por esta causa. Según estratos socioeconómicos, las cargas han estado sobre las zonas que congregan los hogares más vulnerables.



Para Luis Jorge Hernández, epidemiólogo de la Universidad de los Andes, esto se explica porque la ciudad sigue teniendo períodos de expansión de la pandemia, con un alto porcentaje de la población susceptible a contraer el virus. Aunque ha habido avances en vacunación con mayores de 70 años, en este momento quienes más están corriendo riesgos son adultos sobre los 40 y 50 años.

Hernández considera que el plan de detección, rastreo y aislamiento no ha funcionado plenamente. “Se están detectando menos de dos casos por caso. Se deberían estar detectando de cuatro a diez”, expone.



Agrega que las aglomeraciones causadas por las jornadas de movilización impactaron los indicadores de contagio y ocupación de unidades de cuidado intensivo (UCI), lo que hizo que se prolongara más de lo estimado el tercer pico.



Las distintas variantes de covid-19 también han tenido repercusiones sobre las condiciones sanitarias de la capital. Incluso, la alcaldesa manifestó que “el mayor riesgo que tenemos de ahora en adelante es la variante delta”. Aunque el Instituto Nacional de Salud ha manifestado que esta no tiene presencia dominante en el país, para el Distrito esta mutación del virus podría disparar las cifras de contagio en los próximos meses.

Impactos de la vacunación

Tanto para el Distrito como para los expertos, los avances en el plan de vacunación están teniendo impactos. Por ejemplo, los mayores de 80 años, que han tenido más mortalidad durante la pandemia, ya no son la población que más decesos registran.



Fernanda Guitiérrez, viróloga de la Universidad Javeriana, considera que la distribución de las vacunas está funcionando, pero se debe mejorar el abastecimiento.



“Los centros de distribución están casi que subutilizados porque podrían trabajar más si llegan las vacunas suficientes”, dice, y advierte que el avance en vacunación podría estar detrás de la disminución de mortalidad que se ha presentado en las últimas dos semanas. Además, expone que todos los esquemas de vacunación cumplen con los estándares de protección.



Esta semana, Bogotá llegó a las cuatros millones de dosis aplicadas. El 30 por ciento de la población meta tiene el esquema completo.

“Ya vemos los efectos, en términos de motarlidad, de vacunarse. Antes de la vacunación, la población más afectada por mortalidad era la población mayor de 60 años. La población de 70 años y más bajó sustancialmente su riesgo de mortalidad porque más del 80 por ciento de esa población está vacunada”, dijo la alcaldesa.

¿Qué viene?

Los indicadores de contagio de covid-19 y ocupación de camas UCI han tenido tendencia a la baja durante las últimas semanas. Por esto, según el modelo epidemiológico del Distrito, el tercer pico ya pasó.



No obstante, por las nuevas variables del virus y con un alto porcentaje de la población susceptible a contagiarse, no es momento de bajar la guardia. La Secretaría de Salud ha identificado 26 zonas de riesgo, las cuales son focos de superdispersión, en estratos uno, dos y tres, que concentran población que no está bajo la modalidad de teletrabajo.

En estos territorios, donde se corre el mayor riesgo de contagio, se han realizado más de 7.200 muestras y 6.000 seguimientos telefónicos a casos positivos de covid-19 y contactos estrechos, con el fin de verificar la evolución de salud y frenar cadenas de transmisión. Además, también se adelantan campañas de pedagogía, cultura ciudadana y control del espacio público para evitar aglomeraciones.



Para Hernández, estas estrategias funcionan si los trabajos constantes también incluyen vacunación masiva para los habitantes de estos sectores, rastreo selectivo y cumplimiento del aislamiento, con apoyos económicos para personas que no tienen las condiciones para quedarse en casa cuando están positivas.