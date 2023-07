Con la publicación de prepliegos en el Secop II el viernes pasado, la alcaldía de Claudia López espera poder adjudicar el proyecto del Corredor Verde por la carrera 7.ª en noviembre próximo, poco antes de acabar su administración.



Sin embargo, parece que no será una labor fácil, pues existe un grupo de opositores que esperan llegar hasta las últimas instancias con tal de que se frene esta iniciativa, que busca mejorar la movilidad de los ciudadanos que transitan por el borde nororiental de la capital.



Camilo Rubiano, abogado y excónsul de Colombia en Miami, es una de las personas que lidera la oposición contra el Corredor Verde. Él ha impulsado una petición que ya cuenta con casi 20.000 firmas y que, según dice, será presentada hoy a la alcaldesa. “Este no es un proyecto de movilidad sino de urbanismo y paisajismo, y no piensa en las personas que transitan por este corredor dentro del tráfico mixto”, le dijo a este diario.



El excónsul ratificó que “se están preparando las acciones judiciales pertinentes” para que el Corredor Verde no avance, además de una movilización pacífica el próximo jueves 13 de julio, precisamente sobre la carrera 7.ª, la cual empezará desde la calle 72 a las 7 a. m.



“Yo espero que este proyecto no tenga éxito. No fue socializado con la ciudadanía y va a impactar directamente a tres localidades, que son Usaquén, Chapinero y Santa Fe, donde residen cerca de un millón de bogotanos. Lo dieron a conocer en diciembre y ese mismo mes ya pensaban en la licitación sin que muchos habitantes del sector lo conocieran”, aseguró.



Cabe resaltar que Rubiano es una de las principales personas que hoy figura para lanzarse al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático. No obstante, dijo que no se trata de un tema electoral.



“Los precandidatos a la Alcaldía están mayoritariamente en contra del proyecto, además son personas que representan distintos sectores del espectro político. No es un tema calculado ni oportunista. Si es necesario llegar al Concejo para que escuchen a la ciudadanía lo haremos”, recalcó.

Esta es una comparativa de la séptima hoy y como se verá con el Corredor Verde. Foto: Alcaldía de Bogotá

Los puntos en contra

Rubiano aseguró que los opositores están en contra de la peatonalización desde la calle 92 hasta la 28, ya que afectará a “los propietarios de carros de los edificios que hay sobre la 7.ª y generará más trancones en la Circunvalar y la 11”. Por otro lado, dijo que la Personería ha escuchado sus cuestionamientos y que este organismo emitió un documento con cinco críticas al proyecto que “pueden generar sobrecostos o retrasos”.



Los primeros dos reparos tienen que ver con “la falta de estudios y diseños definitivos de la intervención en la carrera 11, y de los puentes de la 92 y de la 85 para subir a la avenida Circunvalar”.



El tercero es sobre el supuesto “desconocimiento” de la integración del plan parcial de El Pedregal, sobre la 7.ª con calle 100, el cual “fue la principal razón que tumbó el TransMilenio planteado por la anterior administración sobre esta vía”, afirmó Rubiano.



El siguiente punto es acerca del terreno donde se ubicará el patio taller. Aseguró que “aún no ha sido adquirido por el Distrito porque la fiducia de Lagos de Torta no lo ha cedido”. Finalmente, el quinto cuestionamiento, explicó el opositor, es que “no se ha realizado un mapeo de las redes de servicios públicos para facilitar la obra”.



Otro aspecto que resaltó fue la participación de más de “36.000 personas” en la cocreación del proyecto (la alcaldía ha señalado que recibió más de 50.000 aportes de ciudadanos), pues dijo que “no se les preguntó si estaban a favor, sino solo cómo querían el Corredor Verde, sin más detalles”. Para Rubiano, la 7.ª requiere una solución, pero cree que “necesita más participación ciudadana”.

Museo Nacional sobre la Cra. 7 #N. 28-66 Foto: Alcaldía de Bogotá

Y advirtió que Fenalco ha alertado que 10.000 pequeños y medianos comercios podrían quebrar, no sólo por el proyecto, sino por el tiempo de la obra, “porque en Bogotá sabemos cuando arranca una obra, pero no cuando va a terminar”.



El excónsul ha planteado quitar al menos cuatro de las siete intersecciones presentes entre las calle 200 y la 100 y que “si se construyen más puentes, como el que quieren en la 127, se mejoraría el flujo y permitiría reducir el tiempo de viaje de las personas que viven en Lijacá, en Santa Cecilia o en El Codito, y van hacia el centro, un recorrido que hoy está en casi dos horas”.



Lo que dice el Distrito

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) mencionó que ya está preparando un documento con las inquietudes de la Personería. Por otro lado, la alcaldesa Claudia López escribió en su cuenta de Twitter que la carrera 11, uno de los puntos controversiales, no se va a intervenir.



El Distrito defiende el proyecto señalando también que se tuvo “una histórica participación” de la ciudadanía, pues unas 50.000 personas estuvieron en 60 espacios de diálogo. “Y en los últimos seis meses se llevó a cabo una fase de validación de los diseños de detalle a través de los cuales distintos interesados -como los vecinos, la ciudadanía organizada, expertos, academia y gremios- opinaron, observaron y recomendaron ajustes al diseño”, señaló el IDU en comunicado.



Por su parte, Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, explicó que en la mayoría de los puntos en los que no estaban de acuerdo se plantearon medidas cautelares. Por ejemplo, en el proyecto de desarrollo urbano de El Pedregal “ya se llegó a un acuerdo con los desarrolladores y no deberían existir problemas”.



Hidalgo añadió que posiblemente el punto que tiene mayor reclamo es la reducción de carriles mixtos en sentido norte-sur en Chapinero, pero dijo que esto solo afecta al 8 por ciento de las personas que transitan en esta zona, mientras que el 92 por ciento restante “tendrá mejoras en sus tiempos de viaje”.

Así se verá el Corredor Verde sobre la Calle 72 con séptima, a la altura del edificio Davivienda. Foto: Alcaldía de Bogotá

Cabe recordar que los críticos del proyecto, entre los que están organismos de la sociedad civil, expertos, políticos y ciudadanos, han realizado debates en el Concejo y foros en los que plantearon sus desacuerdos.



El Corredor Verde, cuya licitación se espera sea abierta el 27 de julio, es la séptima iniciativa de solución que se propone para la carrera 7.ª en los últimos 25 años.



REDACCIÓN EL TIEMPO

LAURA MERCADO

