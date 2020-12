Bogotá espera recibir el 30 por ciento de vacunas que lleguen al país

En Bogotá se necesitan entre el 15 y el 30 % del total de las vacunas contra el covid -19 que lleguen al país. Esa es la solicitud hecha por la alcaldesa Claudia López y el secretario de Salud, Alejandro Gómez, porque además la capital siempre ha reportado el 30% de los casos a nivel nacional.



Hoy, la ciudad requiere saber cuál va a ser el cronograma inicial de vacunación. Actualmente, la ocupación general de UCI en la ciudad es del 81,2 % y la de UCI covid-19, del 73,2 %, pero el crecimiento de camas de cuidados críticos en la red pública y privada ha permitido la atención de todos los enfermos.



Gómez, en compañía de varios intensivistas y anestesiólogos de la red de hospitales, aseguró que el sector de la salud unió esfuerzos en diez meses y no ha parado en fortalecer su capacidad hospitalaria instalada. “Se han impactado la severidad, las comorbilidades y la gravedad de la enfermedad”, dijo Guillermo Ortiz, intensivista y jefe de UCI en el Santa Clara.



Gómez fue vehemente al decir que, aunque ha habido un incremento del 38,5 % en la ocupación de camas UCI a partir del primero de diciembre de 2020 en Bogotá, la red hospitalaria pública y privada de la ciudad tiene asegurada, hasta el momento, la atención de todas las personas. “No hemos parado de crecer. Bogotá pasó de 967 UCI en marzo a 2.239 en diciembre”.



Además, dice Gómez, medidas como la suspensión de cirugías no vitales y los procedimientos electivos que requieren anestesia general, buscan bajar la ocupación de camas de hospitalización general, intermedio y UCI, así como optimizar el uso de insumos, medicamentos y distribuir más efectivamente el talento humano en salud.

No obstante, el autocuidado de la ciudadanía es fundamental para atravesar tranquilamente esta segunda ola de la pandemia, y añadió que no se ha cerrado ninguna UCI por falta de insumos en Bogotá.



En cuanto a las críticas de los gremios médicos por la disminución de medicamentos para atender los casos de covid-19, Gómez afirmó que la dificultad de acceso a los usados para el manejo de pacientes en unidades de cuidados intermedios e intensivos es un fenómeno mundial, pero que, sin embargo, “la Secretaría de Salud ha generado estrategias para mitigar esta situación, como el monitoreo de casos”.



También se realizó una compra unificada de medicamentos que permitirá reducir el impacto de esta situación global. A mismo tiempo, está en proceso de definición el mecanismo para adquirir insumos disponibles en otros países y que puedan beneficiar la red privada y pública de la ciudad.



Las vacunas, aclaró, no van a llegar todas al tiempo. El Ministerio lo explicará cuando lleguen las primeras. “Todo esto requiere una logística especial que Bogotá tiene”, dijo Gómez.

Esta fue una de las principales angustias expresadas por la Federación Médica Colombiana. Su vicepresidenta, Carolina Corcho, manifestó: “Tenemos desabastecimiento de medicamentos como miorrelajantes, entre otros. Y así las cosas, hoy, con más del 70 % de ocupamiento podemos decir que estamos al 100 %. Además, hay un agotamiento del personal de la salud”. Frente a esto, Gómez expresó que en el valle de la enfermedad se ha propendido a que el personal médico descanse.

