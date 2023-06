Disminuir el machismo en Bogotá: ese es el propósito de la Escuela de Hombres al Cuidado, una estrategia de la Secretaría de Cultura que busca redistribuir las tareas del hogar para que la carga sea más equitativa entre hombres y mujeres. Las habilidades que se enseñan a los participantes incluyen cambiar pañales, manejar una pataleta y lavar el baño.



Este proyecto en sus diferentes modalidades (presencial, virtual y móvil), ha atendido a 4.300 hombres desde octubre de 2021 hasta mayo de 2023. En los primeros cinco meses de este año ha contado con 531 participantes, 331 más en comparación con los que habían atendido en el mismo periodo el año pasado.



Sin embargo, Felipe Calero, subsecretario de Cultura Ciudadana, reconoce que aún hay retos relacionados con el cambio cultural.

Alejandro Díaz, uno de los participantes, jugando con su hija a la cocinita Foto: Paula Valentina Rodríguez Mora

“Involucrar a los hombres de manera activa implica desafiar lo establecido y lo que les han enseñado toda la vida. Los cambios de comportamiento llevan tiempo y es un desafío hacer una transformación profunda al respecto”, dice Calero, quien agrega que otra de las dificultades ha sido que los hombres participen de manera voluntaria, pues muchos de ellos no comprenden por qué deberían aprender tareas del hogar.

Una jornada



“¿Qué juguetes le regalaría a un niño?”, con esta pregunta empieza Daniel Angarita, uno de los psicólogos encargados de la pedagogía de la escuela móvil que en esta ocasión tiene lugar en Usaquén.



Tras la presentación de los niños del Jardín de Servitá, los padres y madres de familia que se encuentran en el coliseo de la manzana del cuidado responden en coro “un balón”.



Angarita continúa con su intervención: “¿Y qué juguetes le daría a una niña?”. La voz de Alejandro Díaz, padre de familia de una niña de 4 años, se escucha más fuerte que la de los demás y dice: “una cocinita”.



Minutos después de esta introducción, Angarita y su compañero Felipe Contreras convocan a los padres del recinto a acercarse a una mesa donde se encuentran una cocina, dos muñecas y muchos implementos de peinar.

Aunque las madres son quienes reaccionan, los psicólogos les indican que se queden sentadas y vuelven a extender la invitación acercándose a dos hombres. William Torrenegra, joven padre de dos mellizos (un niño y una niña), es uno de ellos. José Montes, de 70 años, es el otro, abuelo y cuidador de una menor.



Luego de que un padre participa, otros hombres también quieren involucrarse. Es el caso de Alejandro Díaz, a quien le dan la tarea de organizar una cocina.



“Este espacio busca hacer un llamado de atención sobre la forma sexista en la que dividimos los juegos y juguetes, además de enseñarles a los padres a hacer peinados para que estén presentes en el cuidado de sus hijos”, expresa Angarita.

No obstante, el psicólogo asegura que con esta actividad corta solo se puede activar la conversación sobre el cuidado, porque no sería posible hacer un cambio cultural en un espacio de dos horas. “Muchas veces, antes de ofrecer la escuela presencial debemos acercarnos a la comunidad de forma inesperada para que los hombres se involucren”.



Y es que los padres que asistieron a la ‘manzana del cuidado’ en Usaquén no pensaron que se iban a encontrar con unas muñecas listas para que otros hombres les enseñaran cómo hacer peinados. “Me tomó por sorpresa, pero decidí participar porque tengo una hija y cuando se acercaron pensé que sería bueno aprender a peinarla”, dice William.

La escuela ‘Hombres Al Cuidado’ consta de cuatro módulos de aprendizaje. Foto: Secretaría de Cultura

“El primer paso, antes de tocar el cabello, es comunicarle a la persona que la vamos a peinar. No nos gustaría que llegaran de repente a tocarnos, ¿cierto?”, explica Angarita mientras William y José se ubican en las dos muñecas. El propósito del psicólogo con esta idea es generar conciencia sobre el consentimiento.



Sigue con las instrucciones: “Ahora debemos desenredar el cabello de abajo hacia arriba, para no halar ni hacer daño”. Mientras que los hombres van siguiendo los pasos para hacer una trenza, Marjorie Medrano, esposa de William, expresa que está de acuerdo con estas actividades “porque así ellos también hacen parte de nuestras mañanas. Eso es un corre-corre para ir al colegio y que él me ayudara peinándola, sería una ventaja”.



Silenia Villalobos, profesora con maestría en Estudios de Género, considera que aunque las acciones concretas que se enseñan en la escuela son necesarias para disminuir el machismo, no son suficientes. “Hay que preguntarse más bien por qué los hombres no cuidan, por qué seguimos pensando que lo que hacen es una ‘ayuda’ y por qué a las mujeres nunca nos enseñaron a cuidar en una escuela. Este programa debería ser replicado en hombres más jóvenes, en colegios, para ir escalando”.

La estrategia



La Escuela de Hombres al Cuidado ha cambiado en estos dos años y medio. Una de las nuevas propuestas ha sido la escuela virtual, un canal de YouTube donde se encuentran videos pedagógicos sobre las labores del hogar y ‘tips’ de crianza.



“También queremos compartir testimonios de otros hombres que han hecho parte de la estrategia para que más se animen. Todo esto va de la mano con la propuesta Calma, que, además de la línea telefónica, incluye una miniserie en la que representamos aspectos de la masculinidad que deben cambiar”, señala el subsecretario de Cultura Ciudadana.



Sin embargo, la gran apuesta sigue siendo la modalidad presencial, que se compone de 18 sesiones agrupadas en los módulos de cuidado emocional, que trata sobre identificar emociones sin violencia; cuidado directo, que se refiere a las acciones concretas para cuidar a niños o adultos mayores; cuidado indirecto, relacionado con el aseo del espacio y cuidado del medio ambiente.

“Cuando llegué a la primera sesión dije ‘y esto qué’, pero ahora me doy cuenta de que muchos hombres no saben que tienen que hacer cosas por sus hijos y por su casa, la Escuela ayuda a reflexionar sobre eso. De hecho, me hubiera gustado tener más sesiones”, dice Hollan Rivas, quien participó en la escuela presencial por medio del programa ‘Parceros por Bogotá’. Según expresa, aprender de cuidado emocional le ayudó a organizar su vida.



Para Angarita, el primer módulo es fundamental porque allí se pone sobre la mesa que el cuidado va más allá de las acciones, ya que tiene que ver con el sentido de ellas. “Así los hombres sepan hacer tareas del hogar, la carga mental sigue cayendo en las mujeres porque ellos no se consideran responsables; eso es lo que queremos cambiar con la escuela presencial. Buscamos una transformación profunda”.



Finalmente, la escuela móvil cuenta con actividades cortas y prácticas que están disponibles en 16 manzanas del cuidado y se desplaza por barrios según la programación de la Secretaría de Cultura, llegando a hombres que de otra manera no podrían acceder a información y recursos sobre estos temas.



La Escuela de Hombres al Cuidado surgió a partir de los resultados de la encuesta ‘Masculinidades y cuidado’, realizada en 2021.



En ella, más del 50 por ciento de los hombres respondieron que estaban de acuerdo con la afirmación “debo ayudar en mi casa, pero no es mi responsabilidad” y el 76 por ciento afirmó que quisiera manejar mejor sus emociones, pero no sabía cómo.



El subsecretario asegura que este año se planea volver a realizar la encuesta con el fin de medir el alcance de esta estrategia, mientras que se buscan más espacios, como las aulas, para seguir llevando Hombres al Cuidado.

Paula Valentina Rodríguez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

