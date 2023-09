No es un secreto que, desde antes de la pandemia, los sistemas de transporte masivo de las ciudades capitales están en crisis, y por eso, en varias ocasiones desde las administraciones distritales se le ha pedido al Gobierno Nacional que las ayude a contrarrestar el déficit.



Recientemente, el presidente Gustavo Petro propuso que el acceso a estos medios de transporte en el país se pague a través del recibo de energía, para mejorar la calidad de vida de los usuarios; algo que a muchos les quedó sonando, incluso grandes opositores del mandatario apoyaron la idea.



“Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿Y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea?”, planteó el jefe de Estado en la red social X.



Y explicó que de esta manera el pago real por este servicio estaría siendo distribuido en toda la sociedad y teniendo en cuenta los estratos en las facturas.



“Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes”, indicó Petro.



Aseguró además que con esta estrategia habría un mejor flujo de pasajeros en las estaciones por ausencia del control de la tarjeta y que “no habría déficit monumentales en las finanzas del transporte público”. No obstante, el Ministerio de Transporte indicó que por el momento no se iba a pronunciar al respecto.



El déficit financiero que tiene el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP) pasó de 100.000 millones de pesos en 2012 a alrededor de 2,9 billones en 2023. Esta situación ha preocupado a la actual administración distrital, a expertos y a la ciudadanía en general. Incluso, desde el Concejo se ha alertado de que TransMilenio podría dejar de funcionar a causa de esto.

Presidente Gustavo Petro - Colados en Transmilenio. Foto: Presidencia - Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Qué dicen los expertos?

Expertos le han dicho a este diario que aportes del Gobierno y del Distrito, estrategias antievasión, reducción del costo de la tarifa y la regulación del transporte serían algunas de las alternativas para aliviar el déficit del sistema. Sin embargo, nunca se había planteado la idea de subsidiar el transporte público a través de los recibos de los servicios públicos.



Respecto a la propuesta del presidente Petro, Carlos Alberto Sandoval, exsecretario de Hacienda de Bogotá, le dijo a EL TIEMPO que sí podría hacerse, pero que no sería un pequeño ajuste. “El déficit del transporte masivo en Bogotá es casi el 50 por ciento del valor de la facturación o de los ingresos de Codensa en un año, es decir, que no habría un incremento marginal, sino un incremento del 50 por ciento de las tarifas para poder financiar el déficit”.



Y agregó que la idea es conveniente en el sentido de buscarle una salida, pero claramente no podría ser solamente con tarifas de energía porque el incremento tendría que ser demasiado alto.



El profesor José Stalin Rojas, director del Observatorio de logística y movilidad de la Universidad Nacional, señaló que la propuesta es llamativa, pero que falta hacer los estudios necesarios para que sea viable técnicamente y que a diferencia de quienes habían propuesto tarifa cero, aquí se conoce la fuente de financiación.



“Es operativamente fácil de recaudar y, finalmente, se debe calcular cuánto se recauda. Este monto debería cubrir los costos operacionales del sistema y contribuir a disminuir el déficit financiero del sistema. Este es el estudio que hace falta”, aseguró Rojas.



Por su parte, Édgar Enrique Sandoval, economista de transporte y exgerente de TransMilenio, dijo que hay que esperar la propuesta de distribución en el recibo de luz en cada predio para saber si es viable. “Aunque sabemos cuánto cuesta operar el SITP, la propuesta no es solo por TransMilenio, hay que incluir los subsidios que requiere el metro en la ecuación”.



Mientras que Darío Hidalgo, profesor de Transporte de la Universidad Javeriana, dice que otra posibilidad es hacerlo con el impuesto predial o con otros mecanismos de gestión de la demanda que se apliquen sobre los vehículos particulares.



Sin embargo, Hidalgo considera que la tarifa cero puede ser inconveniente como objetivo. “Si bien hay muchas personas que necesitan apoyo, por bajos ingresos, familias grandes, mujeres cabeza de familia, personas mayores y estudiantes de estratos bajos, ya hay una gran proporción de usuarios del transporte público que sí tienen capacidad de pago, entonces no suena lógico apoyar con un subsidio a este grupo poblacional que tiene capacidad de pago”.



Y agregó que el Sisbén sería la mejor manera de asignar un subsidio a las personas que realmente lo necesitan.

Buses zonales del SITP. Foto: Nestor Gómez

Pros y contras



Rojas dice que algo favorable de la idea de Petro es que se sabe la fuente de financiación y es estable, el presupuesto distrital no se afectaría porque esta contribución tendría destinación específica, es operativamente fácil de recaudar y sería más transparente que el actual sistema de recaudo, disminuiría los costos de transporte para todos y los colados.



No obstante, Rojas dice que una desventaja es que la propuesta no define si todos contribuirían por igual o sería diferencial (según el estrato), y que los costos de operación del sistema suben y, por tanto, la contribución en el recibo de la energía subirá periódicamente.



Sandoval, el exsecretario de Hacienda, por otro lado, asegura que la principal ventaja de esta estrategia es que permite que la economía fluya más fácilmente, porque las personas podrían transportarse con mayor libertad y eso hace que el dinamismo de la ciudad crezca y que las personas no tengan la limitación del costo para poder ir de un lado a otro, para tener más relaciones económicas y sociales.



Sandoval indica también que se facilitaría el ordenamiento y el funcionamiento de la ciudad. “Hay ciudades en el mundo, principalmente en Europa, de tamaño intermedio, que tienen costo cero en la tarifa de transporte. Es decir que los costos se cubren con impuestos o con otro ingreso”, señala.



No obstante, dice que la desventaja de la estrategia es lo onerosa que podría llegar a ser, ya que en Bogotá el costo de operación del transporte está entre 6 y 7 billones de pesos. Financiarlo es muy difícil, pero se podría hacer de manera gradual.



“No es algo que sea viable en el corto plazo, pero sí es necesario y conveniente en el mediano y largo plazo. Podría empezar con generar una combinación de ingresos, no puede ser solamente a través de un ajuste menor en las tarifas de energía”, aseguró el experto en el tema.



Por ahora, esta es solo una idea, mas no una decisión tomada y el Gobierno Nacional no la implementará de inmediato.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com