Con los cambios que se han dado en este año con respecto al pico y placa, y la reciente decisión de la alcaldía de no rotar los número de la restricción cada cuatro meses (como se había planteado inicialmente), se ha vuelto a poner sobre la mesa una propuesta de la bancada del Centro Democrático para reducir el impuesto de vehículos según las horas en las que no circulan los automotores.

El autor de la iniciativa es el representante a la Cámara por Bogotá, Andrés Forero, quien radicó el proyecto de ley ante el Congreso en agosto de 2022, para “aliviar el bolsillo de los colombianos y frenar los abusos de los alcaldes”.



En el caso de Bogotá, el congresista afirmó que “la alcaldesa, a pesar de lo que había dicho en campaña, puso una restricción de pico y placa de 15 horas diarias. Por esa razón, lo que nos parece justo es que los colombianos paguen proporcionalmente al tiempo en que pueden usar su carro”.

Forero le explicó a EL TIEMPO que, para radicar el proyecto, se calcularon las horas del año correspondientes a días hábiles en los que no se pueden movilizar los vehículos por la restricción del pico y placa.

El pico y placa funciona de seis de la mañana a nueve de la noche. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

El representante afirmó que, en promedio, 11 días al mes los bogotanos no pueden usar su carro. Es decir, son 15 horas de 132 días de restricción que se descontarían del total del impuesto vehicular, el cual varía según la marca, el cilindraje y el modelo.



“Se reduciría entre un 20 y un 22 por ciento el costo del impuesto en Bogotá. La idea es ponerles un ponderador a los alcaldes y un alivio tributario a los ciudadanos, entre más grande sea la restricción, más grande será el descuento”, añadió Forero.



En la capital el pico y placa funciona de seis de la mañana a nueve de la noche. Los días pares no se pueden movilizar las placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5, y los días impares tienen restricción los vehículos con placas que finalizan en 6, 7, 8, 9 y 0.

En los últimos días, la Secretaría de Movilidad dijo que iba a rotar la restricción como lo había anunciado y argumentó un aumento de la velocidad en las vías del 4,6 por ciento. No obstante, algunos expertos manifestaron que su desacuerdo. “Con el sistema actual se perjudicó a un mayor número de usuarios, este sacrificio debe ser compartido”, dijo José Clopatofsky, director de la revista Motor.

Teniendo en cuenta el pico y placa se volvió permanente en la ciudad y que esto viene afectando el bolsillo de muchos ciudadanos, han surgido propuestas como la del congresista de descontar del impuesto vehicular las horas en que no se puede transitar. ¿Eso es viable?

Análisis de expertos



Clopatofsky aseguró que no es una medida posible porque “el impuesto vehicular es por tenencia, no por rodamiento. Es como el impuesto predial, pagas por la casa así no vivas en ella, por lo que la obligación no hay que equilibrarla con los carros si no con las personas”.



El experto añadió que “sería imposible calcular el kilometraje del vehículo. Se tendría que usar un sensor o GPS que conecte a una central. Además, el medidor de kilómetros (odómetro) que tienen lo carros es vulnerable y se puede manipular”.

Los recursos que se captan, la ciudad los destina para el mantenimiento de la malla vial. Foto: Secretaría de Gobierno.

Por otro lado, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, afirmó que “aunque la propuesta tiene lógica, no es viable porque los recursos que se captan, la ciudad los destina para el mantenimiento de la malla vial o el mejoramiento del sistema de transporte. Desde el punto de vista del contribuyente de autos es deseable, pero desde el punto de vista de la ciudad se disminuirán recursos”.



Con esta posición coincide Darío Hidalgo, experto en movilidad y profesor de la Universidad Javeriana, quien explicó que “proponer una rebaja no solo es incorrecto conceptualmente, incluso tiene un sabor populista, pues afecta las finanzas locales”.



Hidalgo agregó que “los impuestos que pagamos actualmente no cubren ni la cuarta parte de lo que cuesta mantener la malla vial por la que circulamos. La propiedad vehicular es un privilegio, no un derecho en sí mismo, y acarrea responsabilidades que no necesariamente los propietarios de vehículos estamos atendiendo”.

¿En qué va el proyecto?



El representante Andrés Forero aseguró que, si bien desde enero de este año el proyecto de ley contó en un principio con una ponencia negativa del Pacto Histórico, sigue en pie y se espera que sea discutido prontamente, aunque aún no se tiene una fecha definida.



“Está evaluándose en la Comisión Tercera. Logramos que no se archivara y tuviera una segunda oportunidad en el sentido de que se hiciera una audiencia pública”, explicó Forero.



El congresista aclaró que la iniciativa no busca acabar con la fuente de financiación de este impuesto para los alcaldes y gobernadores, “sino que, sencillamente, les pone un elemento de control a las restricciones de movilidad”.

LAURA VALENTINA MERCADO

REDACCIÓN BOGOTÁ