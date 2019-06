Bogotá es la tercera ciudad de latinoamérica en inversión extranjera

Bogotá fue ubicada en el tercer lugar del listado de ciudades latinoamericanas del futuro 2019/20, que reconoce a las urbes de la región con mayor inversión extranjera directa. El escalafón es elaborado después de analizar cinco factores clave: potencial económico, amabilidad empresarial, capital humano y estilo de vida, eficacia en función de los costos y conectividad.

El ranking, es publicado anualmente por la revista fDi Magazine, una división del periódico británico Financial Times, enfocada en proporcionar información sobre la actividad de la inversión extranjera global.

El listado y la metodología del listado, se puede encontrar en la página web de la revista FDi. Foto: Pantallazo fdiintelligence.com

Nueva York está a la vanguardia del listado continental, siendo la "potencia económica y la capital comercial de la región", según la fDi. A la 'capital del mundo' la siguen de cerca San Francisco y Toronto, dos ciudades que se han convertido en centros económicos y tecnológicos fundamentales para Estados Unidos y Canadá.



Por su parte, Ciudad de México, San Pablo y Bogotá lideran el escalafón en América Latina, siendo reconocidas cómo las metrópolis con mayor inversión extranjera de la región, a la vez que las de más potencial. La capital subió dos puestos respecto al 2018, y eso la convirtió en la ciudad con mayor variación dentro del top 10.



Para realizar el cálculo que determina la posición en el listado, fDi Magazine recopila y analiza los datos arrojados por fDi Markets y fDi Benchmark, dos herramientas de monitoreo en tiempo real de proyectos de inversión extranjera directa, que hacen parte del portafolio de servicios del Financial Times.



En total, se analizan 218 ciudades en cada uno de las cinco categorías y por cada una se le otorga un porcentaje para el cómputo final. "Las ubicaciones obtuvieron un máximo de 10 puntos por cada categoría, estos fueron ponderados por su importancia en el proceso de toma de decisiones de FDI (inversión extranjera directa)", añade la publicación.



Existe un sexto factor que no se tiene en cuenta en la elaboración del listado. Se trata de unas encuestas, de las que se extrae información sobre las estrategias de las ciudades para promover la inversión extranjera directa. "Esta categoría es la única categoría cualitativa y no se incorpora al resultado general", añade la revista FDi.

Ranking continental de estrategias de inversión

Otro listado de FDi en el que Bogotá fue reconocida es el de estrategias de inversión extranjera directa (FDI strategy en inglés), que reconoce el esfuerzos de las ciudades por crear programas direccionados a mejorar la oportunidad de negocios de las empresas foráneas.



En este escalafón, la capital ocupó el duodécimo lugar entre 280 ciudades de todo el continente. El ranking fue liderado por Nueva York, y Medellín se posiciono en el cuarto lugar, siendo la ciudad latinoamericana con mejor puntaje.

REDACCIÓN BOGOTÁ

@BogotaET

EL TIEMPO