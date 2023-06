El centro de Bogotá, una de las zonas más comerciales e históricas de la ciudad, y una de las más apetecidas por los extranjeros, pero quizá no el lugar favorito de los locales, es catalogado como un sector con potencial para ser un buen vividero.



Esta zona cuenta con iglesias, museos, casas, plazas, plazoletas y una amplia variedad de edificios. Además, allí tienen sede las ramas del poder público del país y del Distrito Capital.

El free tour en bicicleta por el centro de Bogotá dura aproximadamente tres horas y media. Foto: Civitatis

La literatura de Planeación Urbana dice que el centro de una ciudad se define como el Distrito Central de Negocios (DCN) y es el lugar donde se encuentra la mayor concentración de actividades económicas de servicios, y el principal centro de empleo de una ciudad.



Juan Guillermo Yunda, doctor en planeación regional y de ciudades, señala que en Bogotá la localización del DCN es dinámica y ha cambiado a lo largo del tiempo. “Hasta más o menos 1960 Bogotá tenía solo uno y se localizaba adyacente al norte del centro histórico de la ciudad a lo largo de ejes viales como la avenida Jiménez y la carrera décima”.



Y agregó que entre 1960 y 2000 se desplazó hacia el norte y Chapinero a lo largo de ejes viales como la calle 72 y la carrera séptima. Finalmente, desde 2000 fue al norte, a lo largo de ejes viales como la calle 100 y adyacente al centro histórico de Usaquén. Sin embargo, dice que han surgido otros DCN periféricos como en el sector de El Salitre.



Así las cosas, Yunda explica que estos desplazamientos han dejado en deterioro las anteriores áreas que fueron centrales, como el centro histórico y la zona de Chapinero Central. Estas zonas perdieron sus actividades económicas y residentes tradicionales, por lo cual hoy en día tienen edificios en abandono, presencia de habitantes de calle o han sido invadidas por usos de bodegas y de entretenimiento para adultos.



“Los mejores sitios del centro son los que conservan su carácter de barrio y todavía no han sido víctimas del afán por demoler los edificios existentes”. FACEBOOK

No obstante, dice que algunas áreas del centro y de Chapinero Central están experimentando una revitalización con el desarrollo de proyectos turísticos y vivienda estudiantil, pero que aún falta mayor inversión pública y privada para que sean nuevamente atractivas para otros grupos sociales y se conviertan en buenos vivideros para una mayor diversidad de familias.



No obstante, a pesar de las problemáticas que hay en estas zonas, aún existen barrios que ofrecen buena calidad de vida. Eso es porque tienen buena oferta de transporte público y proximidad a espacios verdes, de empleo, de cultura y de educación, y todavía no sufren de abandono y excesivas actividades comerciales.



“Los ejemplos de buenos vivideros en el centro y Chapinero Central son La Candelaria, el Centro Internacional, La Macarena, Las Nieves, el Parkway, Quinta Paredes, Galerías, San Luis, Los Alcázares y Chapinero Alto”, aseguró Yunda.



Mario Noriega, urbanista y experto local, dice que en este sector hay de todo, inclusive excelentes vivideros para diferentes estratos socioeconómicos, desde los más populares hasta los de mayores ingresos de la ciudad. Por ejemplo, Torres del Parque, Bosque Izquierdo, Bavaria y Egipto.



“Los mejores sitios del centro son los que conservan su carácter de barrio y todavía no han sido víctimas del afán por demoler las construcciones existentes para reemplazarlas por edificios de 12 y más pisos”, indicó Noriega.

Edificio City U, en el centro de la ciudad. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

¿Potencial?



De acuerdo con Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, el centro de Bogotá tiene tres atributos que lo convierten en un lugar ideal para vivir. En primera instancia, la ubicación, ya que permite articular oferta institucional y de servicios urbanos para los hogares.



La segunda razón que plantea es que esta zona guarda una mezcla de usos muy importante. “Tenemos no solamente disposiciones institucionales, educativas, comercio, manufactura, entre otras, sino zonas recreativas y de esparcimiento con unos espacios culturales fundamentales que para ciertos nichos de población se conviertan en un gran atractivo”.



En esto coincide Santiago Ramos, habitante del centro de la ciudad, quien asegura que vivir allí tiene beneficios como la amplia oferta cultural, gastronómica, educativa, la facilidad de transporte, porque hay acceso a TransMilenio y buses zonales. Sin embargo, dice que andar en carro por este sector es “caótico”.



Y la tercera, según Chiriví, el centro ha entrado en un proceso de revitalización urbana, no solo por la infraestructura conexa que se ha venido construyendo, sino también por la serie de proyectos que actualmente se ven.



“Hoy en día tenemos 4.800 unidades de vivienda disponibles en proyectos de varios tipos, pero dentro de ellos se puede ver mucho la lógica de zonas comunes compartidas, espacios de coliving o coworking, y también una serie de amenidades que hacen que sean unos proyectos con alto potencial, no solamente de renta, sino también para vivir”, explicó Chiriví.



Yunda asegura que el centro y Chapinero Central son zonas que tienen potencial para ser buenos vivideros, debido a que tienen proximidad y buena oferta de transporte público hacia los empleos generados por los nuevos DCN de la ciudad.



Y porque en estas zonas se encuentran las más reconocidas universidades y la mayor oferta cultural de la capital y, además, hay importantes espacios verdes cercanos como los cerros orientales, el parque Nacional y el parque Simón Bolívar.



Por su parte, Noriega dice que este sector, por la cantidad de universidades, es un excelente vividero para estudiantes y adultos, pero no para familias con hijos jóvenes, debido a la distribución desequilibrada de escuelas y colegios en Bogotá.

Lo que hay que mejorar

No es un secreto que aunque esta zona tiene una oferta bastante variada, también tiene muchas cosas por mejorar para que pueda potencializarse y ser un mejor vividero para quienes ya la habitan.



El doctor en planeación regional de ciudades asegura que las razones son la poca y baja calidad de oferta de vivienda y la falta de oferta de educación primaria y secundaria, pero, además, que la viviendas nuevas que se están construyendo en esta zona central son muy pequeñas y costosas.



“La oferta de vivienda usada es también costosa y se encuentra en alto deterioro. Por tanto, familias con hijos y personas que desean mayores espacios no tienen oferta en la zona y deben buscar casa en áreas periféricas del occidente y sur de la ciudad, zonas que ya están saturadas de población”, indicó.



Yunda también dice que en este punto se requiere mucha más inversión desde los diferentes sectores. Por el lado del privado, deben hacerlo mucho más en áreas como Los Mártires, Santafé, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero central, a través de nuevos proyectos de vivienda y de renovación del patrimonio con una oferta para diferentes tipos de familias.



Por su lado, el sector público debe incentivar el desarrollo privado a través de la norma urbanística y estimular la permanencia y ampliación de la oferta de colegios .

Ramos asegura que lo que se debe mejorar es la organización de los vendedores ambulantes, la seguridad, sobre todo en horas de la noche, porque se pierde la posibilidad de descubrir este lugar. “Hay un alto nivel de indigencia y delincuencia.



Además, se debe mejorar la limpieza. Yo siento que en el centro, al igual que en toda la ciudad y el país, no hay sentido de pertenencia y la gente no se preocupa por tener las calles limpias”.



LOREN VALBUENA GARCÍA

REDACCIÓN BOGOTÁ

LORVAL@ELTIEMPO.COM

