Este pasado martes 21 de marzo se celebró el Día Internacional de los Bosques, y dadas la coincidencia, la Fundación Arbor Day y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) otorgaron a Bogotá, por tercer año consecutivo, el reconocimiento de una 'Ciudad Arbolada del Mundo'.



(Lea también: Estos son los sitios donde más rayos caen en Bogotá y se prevé una tragedia)



Es decir, que la capital colombiana es integrante del conjunto de ciudades y países que dan cuenta de un técnico sostenible y participativo de sus coberturas vegetales en cuestión de arbolado, jardines y huertas.

De esta forma, la capital se suma a las 128 ciudades de 21 países que ostentan esta membresía y reafirma su compromiso con el arbolado urbano, joven, adulto y patrimonial de la administración actual.



Cabe mencionar que Bogotá es la segunda ciudad colombiana en recibir este reconocimiento debido a su gestión silvicultural. La primera en recibir este galardón fue Barranquilla en febrero del 2020.

Varias vías de la ciudad están rodeadas de árboles. Foto: Cortesía: Jardín Botánico de Bogotá.

La forma en que las mujeres han incidido en las acciones de mejoramiento y enriquecimiento de las coberturas vegetales para que sigamos haciendo de Bogotá la ciudad cuidadora

TWITTER

Desde entonces, el Distrito, a través del Jardín Botánico José Celestino Mutis ha seguido reportando a las organizaciones internacionales que lideran el Programa Tree cities of the world, información técnica relevante en aspectos tales como gestión integral del arbolado y zonas verdes, gobernanza y planificación, cumplimiento de la normatividad y planeación del arbolado.



La membresía entregada por la FAO a Bogotá da cuenta de los esfuerzos que la Alcaldía Mayor viene adelantando en el marco del Plan de Desarrollo “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” así de como las acciones para la conformación de bosques urbanos y corredores ecosistémicos definidos en el Plan de Ordenamiento Territorial “Bogotá Reverdece”.



“Nos sentimos muy orgullosos de mantener esta membresía por tercer año consecutivo. Sin duda, el reverdecimiento de la Capital ha sido una de las banderas de nuestra alcaldesa Claudia López, no solo por la hoja de ruta marcada por el POT, sino, además, por la forma en que las mujeres han incidido en las acciones de mejoramiento y enriquecimiento de las coberturas vegetales para que sigamos haciendo de Bogotá la ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente de la que todos somos responsables”, afirmó Martha Liliana Perdomo, directora del Jardín Botánico de Bogotá.

REDACCIÓN BOGOTÁ.