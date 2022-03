¿En qué queda Bogotá tras los resultados de las elecciones pasadas? Los números dan como ganador al Pacto Histórico, que logró siete curules en la Cámara (816.000 votos). Petro, por su lado, consiguió cerca de 900.000 votos en la consulta, unos 200.000 más de lo alcanzado en 2012, cuando se hizo con la alcaldía. Y el partido Verde, si bien perdió una curul, obtuvo tres cupos, lo que lo convierte en el segundo movimiento con más votos (397.000).



(Le puede interesar: Así quedaría el Senado tras resultados de escrutinio)

No cabe duda de que la izquierda, en sus distintos matices, cuenta con organización, votos y poder real en la ciudad. Excepto por el paréntesis que significó Enrique Peñalosa (2016-2019), este segmento político ya acumula casi 16 años al frente de los destinos de la ciudad, desde que alcanzó el poder con Lucho Garzón en 2004 hasta nuestros días. Y aunque falta ver el legado que deja Claudia López, lo cierto es que las tres administraciones de izquierda no brillaron como se esperaba; en cambio, sí dejaron a uno de los suyos preso por corrupción.



¿Significa esto que Bogotá es una ciudad de izquierda? Con un potencial electoral de 6 millones de personas y una participación por debajo del 50 por ciento, es difícil afirmarlo. La historia muestra que, si bien la capital es la de las grandes concentraciones sociales, la que más evidenció la reciente protesta de jóvenes y ha exhibido importantes voces de inconformismo –desde Gaitán para acá–, es también una ciudad conservadora, tradicional y apegada a valores que no son tan explícitos en otras comarcas. Quizás sea poco lo que quede de esa ciudad. O quizás no. “Aunque Bogotá ha cambiado, siguen pasando las mismas cosas”, decía el desaparecido Antonio Caballero.

(Para seguir leyendo: Los grandes perdedores en las elecciones en Bogotá)

Lo evidente es que Bogotá, cuna de los poderosos partidos Liberal y Conservador, que durante décadas gobernaron a sus anchas y acapararon el poder local y nacional desde el centro de la ciudad, se han venido a menos. Tal vez en el Concejo queden algunas figuras, pero no son los prohombres de antes, ahora lo hacen los partidos alternativos, los movimientos personalistas y hasta los cristianos. Desde que existe la elección popular de alcaldes, Bogotá ha tenido tres gobiernos liberales, uno conservador, dos independientes, uno de Cambio Radical y cuatro de izquierda. Todo en 30 años.



Es por ello que resulta difícil decir que Bogotá es de izquierda. La derecha también tiene lo suyo. Miguel Uribe, el nuevo mandamás del Senado, con más de 220.000 votos, obtuvo más del 50 por ciento de los sufragios en Bogotá. Exconcejal y exsecretario de Gobierno en la administración Peñalosa, se perfila como una sólida figura política de la capital y contrapeso de una izquierda cada vez más fuerte. Y su partido, el Centro Democrático, aunque perdió (pasó de 473.000 votos a 293.000 en Cámara), es la tercera fuerza electoral. Y el Nuevo Liberalismo, en el que una de sus figuras, Carlos Fernando Galán, obtuvo un millón de votos para la alcaldía, esta vez no alcanzó curul alguna. Extraño que el exalcalde Peñalosa, de Equipo por Colombia, haya recibido tan pocos votos en una ciudad que recién gobernó y que parecía tenderle la mano tras la caída de imagen de la alcaldesa López. Quizás haya operado el llamado voto útil, pero también es verdad que la falta de estructura política ha sido su talón de Aquiles desde su primer gobierno: no haber sentado las bases de un partido o movimiento que mantuviera sus banderas, lo que sí ha hecho Petro con sus ‘nodos’ distribuidos en las zonas más populares.

(Además: Cara a cara de los más votados en las elecciones a Senado y Cámara)

Angélica Lozano, que también es fuerte en Bogotá, obtuvo una votación importante (84.000 votos) pero perdió más de 20.000 respecto a los de su pasada elección. Juanita Goebertus, que se sacrificó para consolidar a los ‘verdes’, es otra de las perdedoras con sus candidatos y con su férrea defensa de Alejandro Gaviria. Y es destacable la llegada de Catherine Juvinao.



También hubo reconocidos petristas que se ‘quemaron’, como Hollman Morris, que se lanzó por Fuerza Ciudadana, o ‘verdes’ purasangre, como Mauricio Toro y Antonio Sanguino, en la lista de la Centro Esperanza.



Ante un eventual triunfo de Petro en las presidenciales, el panorama para Bogotá sería incierto. Varias de sus propuestas generan tensión frente a los logros conseguidos por la ciudad recientemente, como el inicio de las obras de la primera línea del metro o la construcción de la segunda. Y a López se le vendría año y medio de gobierno al lado de su archienemigo desde las pasadas elecciones a la alcaldía.

(No deje de leer: La insostenibilidad de nuestro sistema electoral | Opinión)

A fin de cuentas resulta difícil clasificar a Bogotá como de centro, izquierda o derecha. Y esto se debe a que ninguna otra ciudad hace valer tanto el voto de opinión como la capital. Por eso les apuesta a sindicalistas, liberales, conservadores, independientes, exguerrilleros o más recientemente, y por primera vez, a una mujer. Y todo eso hace a Bogotá tan especial en materia política: que siempre es una incógnita. Gústenos o no, esa es la estirpe de una ciudad que brinda oportunidades a todas las vertientes políticas, aunque no todas terminen pagándole bien.

ERNESTO CORTÉS

EDITOR JEFE DE EL TIEMPO