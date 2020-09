Así fue cómo el alcalde (e) de San Cristóbal enfrentó el covid-19

A Ánderson Acosta lo nombraron hace unos tres meses alcalde encargado de la localidad de San Cristóbal, después de que no fue posible conformar la terna para que la alcaldesa mayor, Claudia López, eligiera al funcionario en propiedad. Pasó de ser asesor del secretario de Gobierno a dirigir una localidad que es un poco más grande que ciudades como Armenia o Pasto, pues cuenta con 400.000 habitantes.



Acosta es un administrador público de 34 años, con 10 de experiencia en entidades distritales y nacionales. En conversación con EL TIEMPO cuenta cómo ha sido el desafío personal y profesional de ser alcalde local en medio de una pandemia.

Ustedes fueron los primeros en alzar la mano en cuanto a ocupación de unidades de cuidados intensivos...

Nosotros lo que hicimos de primera mano fue procurar la salud y la vida de todos los habitantes de San Cristóbal. Cuando nosotros comenzamos a ver unas cifras en las cuales se estaba bordeando un 80 por ciento, lo que hicimos fue hacer un equipo con la Secretaría de Salud y con la subred para que de esta manera nos se nos quedara ni un solo habitante de la localidad sin atención.

¿Ha sentido temor de contagiarse por su trabajo en la calle?

Sí, todos los días es un gran reto, pero sobre todo se siente temor. Muchas veces, en el desarrollo de la actividad que hacemos, como la entrega de ayudas humanitarias, acciones pedagógicas y actividades lúdicas para la población que se encuentra en cofinanciamiento, nos encontramos con muchos casos positivos y activos. Siempre se siente temor y se siente miedo de poderse contagiar. Por esa razón soy muy cuidadoso con el cumplimiento de las medidas de protección, así me he distanciado de mi familia, para tener la tranquilidad de desarrollar el ejercicio como alcalde local cuidando a todos los ciudadanos, pero también cuidando a mi familia.

¿Le han hecho algunas pruebas?

Sí, ya me he realizado varias pruebas de covid; por fortuna, todas han salido negativas, y lo he hecho, sobre todo, en el marco de la prevención con las personas con las que tengo un relacionamiento permanente en la calle, es decir, con los ciudadanos; pero también con los funcionarios que me acompañan en esta importante labor.

¿Ha tenido funcionarios contagiados?

Efectivamente, se han presentado casos de contagio, la gran mayoría se ha recuperado muy rápido, algunos han sido asintomáticos. Desde la alcaldía local hemos implementado un protocolo muy estricto en el cual exigimos el autocuidado, pero, además, instalamos elementos de bioseguridad y protección para todos los funcionarios.

¿En este momento cuántos están contagiados?

Una importante noticia es que la alcaldía local en este momento no tiene un solo funcionario contagiado. Seguiremos siendo muy estrictos con todos los protocolos de bioseguridad, para continuar combatiendo el covid y evitar contagios tanto en la alcaldía como en la ciudadanía en general.

Ánderson Acosta, alcalde encargado de la localidad de San Cristóbal. Foto: Alcaldía Local de San Cristóbal

¿Cómo han atendido la emergencia sanitaria?

San Cristóbal tiene una gran ventaja frente a otras localidades, y es que tenemos un gran equipamiento dotacional de salud. Tenemos el hospital La Samaritana, el hospital Cancerológico, el hospital Materno Infantil, la Clínica San Rafael, el hospital La Victoria y el hospital San Blas.



Hoy nos encontramos con una cifra muy importante que es el 67,3 por ciento de ocupación de sus unidades UCI, es decir que tenemos una capacidad muy importante para poder seguir atendiendo a todos los que hacen parte de la subred centro-oriente de salud.

¿Cómo asumir esta nueva realidad, y atender zonas críticas como el 20 de Julio, que han presentado aglomeraciones?

El 20 de Julio fue la primera zona de mayor nivel de contagio, hicimos control de aglomeraciones, hemos establecido diálogos con los vendedores informales. En el marco de esta nueva realidad tenemos que privilegiar el bienestar general sobre el particular, tenemos que evitar que la zona del 20 de Julio sea una zona de alto contagio.

Cambiando de tema, San Cristóbal ha sido afectado últimamente por los llamados tierreros, ¿hay avances al respecto?

En el marco de la estrategia de ‘San Cristóbal cuida a San Cristóbal’, que es de seguridad, tenemos varios frentes, recordemos que la localidad se encuentra, sobre todo, en el borde oriental. Por la pandemia hemos identificado que las ocupaciones irregulares e ilegales han empezado a crecer, nosotros activamos un equipo de cerros; son profesionales, tanto ingenieros como abogados, que estamos permanentemente recorriendo los cerros, identificando que no vayamos a tener ocupaciones irregulares nuevas.

¿En qué va el proyecto del cable aéreo de San Cristóbal?

Se están finalizando los estudios y diseños, esperamos para el mes de febrero tener el trazado final. Va a conectar la parte baja de la localidad, va arrancar desde la estación del 20 de Julio, detrás del portal de TransMilenio. Hay dos propuestas que se están estudiando, una es que suba hasta Altamira y otra es Juan Rey, eso depende del estudio técnico que está adelantando el IDU; el cable ya quedó incluido en el plan de desarrollo distrital.

¿Qué mensaje les envía a los ciudadanos para asumir con responsabilidad esta etapa de reapertura?

Agradecerles a los ciudadanos de la localidad por su esfuerzo y sacrificio durante las cuarentenas locales, sé lo que significa estar en aislamiento en una localidad tan activa y productiva; les agradezco porque hemos logrado bajar la velocidad de contagio. Finalmente, decirles a todos que estamos en lo más alto de la pandemia, todavía no hemos descendido, seguramente en la siguiente semana vamos a empezar a descender, pero no debemos bajar la guardia.

