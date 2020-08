Siete localidades entrarán en cuarentena estricta este domingo

Bogotá entrará en una nueva fase de cuarentena por localidades. Este esquema que se viene aplicando desde el pasado 13 de julio seguirá vigente hasta el próximo 30 de agosto, integrando sectores que no habían estado en aislamiento y repitiendo el periodo para otros.



Se trata de Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Puente Aranda, Antonio Nariño, Santa Fe y La Candelaria. Siete localidades que entrarán en cuarentena el domingo 16 de agosto y tendrían que permanecer en aislamiento hasta el próximo 30 de agosto.



Con este nuevo cronograma 1.280.000 habitantes de Bogotá entrarán en cuarentena.

Claudia López explicó que esta medida obedece al número de contagios y muertes y a la velocidad de propagación del virus en estas localidades, y que a pesar de que en un primer momento se había descartado volver a este esquema, el pico de la pandemia requiere más aislamiento.



La mandataria resaltó que esta medida ha demostrado un impacto positivo en las cifras de contagio, razón por la cual se tomó esta decisión. Hay que decir que en un principio se tenían contempladas nueve localidades, que incluían a Los Mártires y Barrios Unidos, esta última se descartó de la lista debido a que actualmente está en cuarentena.



"Le pido a los habitantes de Barrios Unidos que no bajen la guardia, que tengan mucho cuidado y no salgan de casa si no es necesario", mencionó López.



El nuevo cronograma busca reducir el número de personas circulando por Bogotá. Claudia López ha sido enfática en que la ciudad no puede tener a más de siete millones de personas en las calles simultáneamente, esto porque aunque los índices se han mantenido estables es importante que la ciudadanía se siga quedando en casa.



En este nuevo cronograma entrarán Usaquén, La Candelaria y Teusaquillo. Estas localidades no estaban contempladas en el periodo de cuarentena que terminará mañana.



Chapinero, Santa Fe, Puente Aranda y Antonio Nariño tendrán que volver a cuarentena por otros catorce días.



Cabe resaltar que este aislamiento operará igual que el simulacro de marzo. Los habitantes de estas localidades solo podrán salir de sus viviendas a cinco actividades de primera necesidad, además se instalarán puestos de mando unificado y se realizarían testeos masivos.

Este es el nuevo cronograma de cuarentena por localidades. Foto: Alcaldía de Bogotá.

¿Cómo está el contagio en esas localidades?

Usaquén



Registra 7.466 casos y 3,703 personas recuperadas.

En esta localidad han fallecido 181 personas a causa del covid-19.

La tasa de contagio por 100 mil habitantes se encuentra en 751,1.



Chapinero



Registra 3.289 casos y 1.728 personas recuperadas.

En esta localidad han fallecido 80 personas a causa del covid-19.

La tasa de contagio por 100 mil habitantes se encuentra en 1.182,0.



La Candelaria



Registra 669 casos y 405 personas recuperadas.

En esta localidad han fallecido 18 personas a causa del covid-19.

La tasa de contagio por 100 mil habitantes se encuentra en 1.126,9.



Puente Aranda



Registra 5.631 casos y 2.661 personas recuperadas.

En esta localidad han fallecido 150 personas a causa del covid-19.

La tasa de contagio por 100 mil habitantes se encuentra en 1.331,4.



Teusaquillo



Registra 2.368 casos y 1.241 personas recuperadas.

En esta localidad han fallecido 65 personas a causa del covid-19.

La tasa de contagio por 100 mil habitantes se encuentra en 762,0.



Antonio Nariño



Registra 2.251 casos y 1.327 personas recuperadas.

En esta localidad han fallecido 88 personas a causa del covid-19.

La tasa de contagio por 100 mil habitantes se encuentra en 767,1.



Santa Fe



Registra 3.199 casos y 1.856 personas recuperadas.

En esta localidad han fallecido 86 personas a causa del covid-19.

La tasa de contagio por 100 mil habitantes se encuentra en 1.379,6.*Cifras de saludata con corte al 12 de agosto de 2020.

¿Qué pasa si vivo en alguna de estas localidades?

Recuerde que una cuarentena de este tipo funciona como el confinamiento obligatorio vivido en marzo. Es decir, la restricción es total y, a grandes rasgos, solo se podrá salir bajo las siguientes circunstancias:



1. Abastecimiento y adquisición de alimentos, productos farmacéuticos, de salud y de primera necesidad. Para su obtención podrá desplazarse exclusivamente una sola persona por núcleo familiar.



2. Prestación de los servicios administrativos, operativos o profesionales de los servicios públicos y privados de salud.



3. Cuidado institucional o domiciliario de mayores, personas menores de 18 años, dependientes, enfermos, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables, y de animales.



4. Orden público, seguridad general y atención sanitaria.



5. Atender asuntos de fuerza mayor o de extrema necesidad, circunstancias que deberán ser acreditadas en caso de que la autoridad así lo requiera.



Esto aplica solamente para los días y las zonas donde habrá cuarentena estricta. En el resto de la ciudad aplicarán las más de 40 excepciones del Gobierno Nacional, solo las cinco que definió el Distrito.

