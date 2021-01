Bogotá entra en cuarentena general desde este viernes

Bogotá entra de nuevo en cuarentena general. Desde este viernes 15 de enero, a las 8 de la noche, hasta el próximo lunes, a las 4 de la madrugada, los capitalinos deberán resguardarse en sus casas y apartamentos.



La medida, que fue anunciada el martes pasado por la alcaldesa Claudia López, después de reunirse con el Comité Epidemiológico Nacional, busca reducir, a través del aislamiento obligatorio, los contagios de covid-19 y la demanda de camas de cuidados intensivos.



(¿Por qué Chapinero, Antonio Nariño y el Centro no están en cuarentena?)

Esta es la segunda ocasión en lo que va de 2021 en la que se declara una cuarentena general en la capital del país. La primera fue entre el 7 y la madrugada del 12 de enero. A principios de la pandemia también se había adoptado la misma medida, la cual se llamó entonces simulacro de cuarentena.



Este jueves se reportaron 7.714 casos positivos, la cifra más alta en el segundo pico y desde que empezó la pandemia. Con corte al 13 de enero, según la página Saludata, la ocupación de UCI en general es del 91,5 por ciento y las exclusivas para covid-19, del 92,7 por ciento.



En Bogotá se reportan 46.016 casos activos del nuevo coronavirus y 10.829 personas fallecidas por el virus. Las localidades con más casos activos siguen siendo Suba (5.013), Kennedy (4.175), Engativá (3.632) y Usaquén (2.535). El Rt (número de personas contagiadas por un infectado) es de 0,94 y la positividad (personas a las que se les hace la prueba y resultan positivas) es de 33,33 por ciento, es decir que una de cada tres da positivo.



Durante las 56 horas que toda la ciudad estará bajo restricciones estrictas se instalarán puntos de control de policía y ejército. Además, personal de las secretarías de Gobierno, Seguridad y de las alcaldías locales estarán recorriendo los barrios.



(No se descarta un tercer pico de contagio con covid en Bogotá)

“Contaremos con el apoyo de más de 3.000 policías, al igual que hombres del Ejército, para la inspección, vigilancia y control”, anunció el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez. Durante toda la jornada también operarán puntos de control en vías.

Estas medidas, de acuerdo con Gómez, buscan garantizar que se cumpla de manera estricta con la restricción total a la movilidad, tanto de personas como de vehículos.



“Hago un llamado especial a todos a entender el difícil momento de salud pública que vive la ciudad, a proteger su propia salud y la de sus seres queridos aislándose y haciendo estricto cumplimiento de las medidas de bioseguridad”, le dijo el funcionario ayer a EL TIEMPO.



Una vez termine la cuarentena general, en la madrugada del lunes 18, entrará en cuarentena estricta un nuevo grupo de siete localidades, ellas son: Bosa, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Puente Aranda, Usme y Tunjuelito. La inclusión de esta última se conoció ayer cuando la alcaldía publicó el decreto.



Desde el 5 de enero fueron declaradas en cuarentena Suba, Usaquén y Engativá, y el 12 se sumaron Kennedy, Fontibón y Teusaquillo. El primer grupo termina sus 14 días de restricción en la madrugada de este lunes. El segundo grupo, el 21, con excepción de Teusaquillo, que concluye también el lunes.



No obstante, el toque de queda nocturno se suspende desde el martes. Y seguirán funcionando el pico y placa, el pico y cédula y la ley seca.



Como el lunar en medio de la pandemia en la ciudad han sido las fiestas ilegales, la Secretaría de Gobierno invitó a los bogotanos a denunciar estas actividades en la línea de urgencias y emergencias 123. Cabe recordar que en los primeros 12 días de enero, las autoridades debieron intervenir 55 rumbas ilegales y durante diciembre, 468, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad.



(Qué tan grave puede ser la segunda ola de covid en Bogotá)

Todo lo que debe saber sobre esta cuarentena

Actividades permitidas:



- Tiendas, supermercados, farmacias y servicios de domicilio.



- Las actividades de produccióny comercialización de alimentos no tienen restricción.

- Se puede salir a hacer mercado. Una persona por hogar.



- Las personas que tengan una cita médica u odontológica programada pueden salir.

- También se puede salir a reclamar medicamentos a la IPS.



- Se puede salir a hacer ejercicio durante una hora y de manera individual. Están prohibidas las actividades colectivas.



- Es permitido sacar la mascota a hacer sus necesidades.



- Las urgencias veterinarias están exceptuadas. Se recomienda que las citas veterinarias sea aplazadas.



- Cuidadores de niños, adultos mayores y de personas con discapacidad están exceptuadas.



- Abrirán las notarías y los servicios financieros.



- Las personas que regresan de viaje lo pueden hacer. Deben guardar el tiquete de peajes y los que lo hagan por el aeropuerto, el pasabordo.



- Los viajeros pueden transitar por las carreteras y por Bogotá si se dirigen a otras ciudades del país.



-Los trasteos se pueden realizar. Se consideran una actividad de fuerza mayor. Se recomienda aplazar en lo posible.



- Los servicios de desinfección de vehículos pueden funcionar.



- No se exigirá en el fin de semana el certificado de revisión técnico-mecánica y de gases a quienes no lo tengan actualizado. A partir del martes podrán funcionar los CDA.



(¿Qué se puede hacer o qué no durante la cuarentena en Bogotá?)

Habrá transporte público:



- TransMilenio, el SITP y el Metrocable seguirán operando con normalidad.

- El servicio de taxi está autorizado para funcionar.



- Las plataformas de transporte también pueden operar.



- No se puede consumir licor en establecimientos de comercio ni en zonas públicas.

Se puede ingerir dentro de las viviendas y pedir a domicilio.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

eDITOR DE bOGOTÁ

@guirei24

Para seguir leyendo:

- Nueva prueba realizada a ciudadano estadounidense es negativa



- Tunjuelito también entrará en cuarentena desde este lunes 18 de enero​