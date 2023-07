La Dirección del Observatorio y Gestión del Conocimiento de la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte, le hizo a 3.376 habitantes de Bogotá la Encuesta de Cultura Ambiental (ECA), para conocer de qué manera están gestionando los residuos en sus casas y en la ciudad.



La medición dio cuenta de comportamientos cotidianos que están relacionados con el cuidado de los recursos y del medio ambiente. Por ejemplo, el 84 % de las personas encuestadas aseguró que cierra la llave mientras enjabona sus manos, el cuerpo, la loza o la ropa.



Además, el 81 % dijo que nunca bota el papel en los inodoros, y el 41 % prefiere movilizarse en bicicleta o algún transporte alternativo, en lugar de utilizar el carro o la moto.



¿Qué tanto están cumpliendo los y las habitantes de Bogotá con estas tareas? ¿Separan sus residuos en casa? ¿Con qué frecuencia?, y ¿Se aseguran de que estos residuos lleguen al lugar adecuado?, fueron algunas de las preguntas que tuvieron que responder los encuestados.



El 54 % de los encuestados dice que si separa los residuos en casa. Foto: iStock

En términos más generales, un poco más de la mitad de los encuestados (54 %), aseguró que separa los residuos en casa. De este grupo de personas, el 90 % dijo que lo hace siempre o casi siempre, el 89 % los deposita limpios y secos, el 77 % utiliza la bolsa blanca para este tipo de residuos y el 71 % se asegura de que sean entregados a un reciclador o a una ruta de reciclaje.



También, la encuesta indicó que la gran mayoría de quienes aseguraron que separan residuos en casa lo hace porque es bueno para el ambiente (71 %). Otros respondieron que separan para ayudar a los recicladores en su trabajo (19 %) o que lo hacen porque hay una ley que lo dice y es obligatorio (8 %).



Sin embargo, los ciudadanos que se involucran con la separación de sus residuos reconocieron que las dificultades más frecuentes a las que se enfrentan cuando realizan esta actividad es la falta de colaboración por parte de otros integrantes en el hogar (40 %), no disponer de varias canecas para la separación (29 %) y no saber qué se recicla y que no (20 %).



Además, solo el 21 % de los ciudadanos que separan dijo que los residuos aprovechables se sacan en el momento o día en el que pasa el reciclador o la ruta de reciclaje; la mayoría contestó que los sacan cuando pasa el camión de la basura (39%).



Teniendo en cuenta que el 73 % de los encuestados reconoció que pueden hacer mucho para cuidar el ambiente, el próximo 18 de julio, se lanzará la campaña 'Que la basura no se vuelva paisaje', una apuesta distrital que tiene el objetivo de visibilizar el problema que genera la mala disposición de los residuos sólidos en el espacio público para motivar a que la ciudadanía haga una gestión responsable de ellos.

REDACCIÓN BOGOTÁ CON INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA

