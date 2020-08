Una riña puso al descubierto un fiesta clandestina en Kennedy

Un operativo de la Policía Metropolitana de Bogotá hecho entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes dejó al descubierto una rumba clandestina en la localidad de Kennedy, en el sector de discotecas, sobre la avenida Primero de Mayo.



"Tocó emplear bomberos para poder ingresar al lugar ya que al parecer se había presentado una riña", explicó el Coronel Calixto Villate, Oficial de Inspección de la Policía de Bogotá quien aseguró que en dos establecimientos se logró encontrar a cerca de 100 personas.

En el operativo no solo se encontró a los ciudadanos evadiendo la norma, sino también varias dosis de estupefacientes.



"Ya hay unas medidas que permiten la movilidad de la ciudadanía, pero eso no quiere decir que estén autorizadas las aglomeraciones", agregó el Coronel.



Precisamente, a pesar de que la 'nueva realidad' de Bogotá permita la activación de varios sectores económicas y la realización de algunas actividades deportivas y recreativas, sigue habiendo unas restricciones. La Alcaldía, por ejemplo, dejó claro que no se reactivarán aún ni bares ni discotecas, por funcionar en espacios cerrados y concurridos, dos factores de alto riesgo.



A la fecha, la localidad de Kennedy suma 28.214 casos de covid-19 y 728 personas fallecidas.

BOGOTÁ

*Con reportería de Leonardo Ballesteros, Noctámbulo de City Tv.

