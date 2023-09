Desde las 10 a. m. de este miércoles, seis candidatos a la Alcaldía de Bogotá se encuentran debatiendo sobre ciencia, tecnología e innovación, en un evento organizado por Maloka y el diario económico Portafolio, que hace parte de la Casa Editorial EL TIEMPO.



Bolívar propone duplicar presupuesto para ciencia Bolívar propone duplicar presupuesto para ciencia Gustavo Bolívar habla del presupuesto para tecnología. Foto: EL TIEMPO.

Allí, los candidatos han dado a conocer las propuestas que tiene para fortalecer este importante sector de la educación y la economía de Bogotá.



Carlos Fernando Galán en su intervención dijo que la tecnología es un motor de desarrollo, pero que existe disparidad en la conectividad, situación que genera inequidad.



En su intervención, el aspirante del Nuevo Liberalismo, dijo que en las zonas más vulnerables de la capital la conectividad es menor, por lo que su eventual Alcaldía implementaría una política para reducir esta brecha y articular los temas de innovación al servicio de la ciudad.



Por su parte, Gustavo Bolívar, del Pacto Histórico, dijo que aumentará el presupuesto para estos sectores.



"Es de los presupuestos más bajos de todos. Es de 46.000 millones, yo me propongo sin populismo porque también lo propuse desde el Senado, casi llegar a los 100.000 millones, que no es mucho, no crean", indicó.



Y agregó que la ciencia, la tecnología y la innovación "son la cenicienta de todos los presupuestos en el país. Mientras un país invierta 3.5 puntos del PIB en seguridad, y 0,2 % en tecnología, pues no hay mucho chance de avanzar".

Minuto a minuto

Políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación