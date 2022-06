El hallazgo fue originalmente reportado hacia las 11:30 de la mañana del lunes 6 de junio del presente año. Trabajadores de un frigorífico cercano al río avistaron el cuerpo y advirtieron a las autoridades, que informan no haber encontrado signos de violencia en el cadáver.



(Le puede interesar: Ruta de buses zonales será operada solo por mujeres )

El fallecido no ha podido ser identificado por las autoridades, hasta el momento solo se sabe que era una hombre cercano a los 30 años. Las autoridades esperan el dictamen de medicina legal para establecer la causa de muerte, sin embargo, no descartan que el hombre habría podido caer por error en el afluviente. El cadáver en proceso de descomposición fue encontrado en el límite entre las localidades de Ciudad Bolívar y Tunjuelito

Más noticias