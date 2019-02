Bogotá, en primer fin de semana con pico y placa por culpa de polución

El aumento vertiginoso de las concentraciones de material particulado en la atmósfera capitalina en menos de 24 horas obligó este viernes a la Alcaldía Mayor a declarar la alerta naranja en cinco localidades del suroccidente: Kennedy, Puente Aranda, Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito, y la alerta amarilla en el resto de la ciudad.

Esta decisión fue acompañada de medidas temporales restrictivas en movilidad para vehículos particulares, motos y camiones, con el fin de reducir la contaminación, y recomendaciones en salud, medioambiente y educación, para prevenir que las personas se enfermen o que aquellas que están delicadas de salud se agraven.



La emergencia ambiental comenzó en la mañana del jueves pasado, cuando se declaró la alerta amarilla en las localidades de Bosa, Kennedy y Tunjuelito. Pero después del mediodía, el índice de contaminación se disparó, lo que llevó a las autoridades a contemplar la posibilidad de decretar la alerta amarilla en toda la ciudad. Y como el nivel de contaminación siguió en aumento se pasó de alerta amarilla a naranja en el suroccidente.

La restricción de la movilidad consiste en la ampliación, por primera vez en la ciudad, del pico y placa para vehículos particulares a sábado (de 6:30 a. m. a 6 p. m.) y domingo (de 6:30 a. m. a 3 p. m.), y entre semana, de 6 a. m. a 7:30 p. m. (antes de la emergencia ambiental operaba de 6 a. m. a 8:30 a. m. y de 3 p. m. a 7:30 p. m.). Los mismos horarios se aplicarán para motocicletas, que hasta este viernes no tenían prohibición alguna.



El sistema de restricción sigue siendo igual al que se venía aplicando regularmente: en los días pares no pueden transitar los vehículos con placas terminadas en número par y en los días impares, los automotores de números impares. Los camiones de más de dos toneladas tampoco podrán circular por las localidades declaradas en alerta naranja.



En cuanto a las decisiones en materia escolar, los niños que tienen algún problema cardiaco o respiratorio, o que en general presenten tos o gripa, no deben ir a clases como medida de prevención. En salud, en la mañana de este viernes, un pelotón de 300 funcionarios de la Secretaría de Salud comenzó a recorrer colegios, escuelas, casas geriátricas y a golpear casa por casa en las cinco localidades más afectadas, en busca de personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares para entregarles las indicaciones y tapabocas para que los usen cuando salgan a la calle.



El secretario de Ambiente, Francisco Cruz, anunció también que hay cese de operaciones de las industrias que utilizan combustibles sólidos. Incluso, este viernes fueron cerradas siete empresas por contaminar el aire, las cuales se suman a otras 50 que habían corrido la misma suerte en los últimos meses.



A todas estas medidas, las cuales son transitorias (irán hasta que se reduzcan los niveles de contaminación), se suma el cierre de la ciclovía en las localidades del suroccidente de la ciudad.



Las autoridades distritales explican que los niveles de concentración de material particulado aumentaron de 37 microgramos por metro cúbico a 75 y dijeron también que se trata de un fenómeno nacional, que en Bogotá se concentra en el suroccidente.



Esto se debe al verano intenso que se vive en la época, el debilitamiento de los vientos alisios, que van de oriente a occidente y que por la baja velocidad no están esparciendo las partículas en la Sabana. Además, hay otras corrientes de aire que vienen desde el occidente, lo que causa que esos materiales se concentren en la atmósfera de la capital.



Aunque las autoridades distritales insistieron en que se trata de medidas de carácter preventivo y que buscan proteger la salud, lo cierto es que si esas condiciones meteorológicas y de vientos no se normalizan y los indicadores siguen elevados, no se descarta que se tenga que decretar la alerta roja en las zonas más críticas.

Seis preguntas que se hace la gente

¿Qué pasará con las personas que se movilizan en bicicleta todos los días?



El Distrito recomienda a todos los bogotanos no exponerse a actividades al aire libre y evitar hacer recorridos por corredores que estén en el perímetro de la zona naranja.



¿Habrá ciclovía?



La tradicional actividad se va a mantener en la mayor parte de la ciudad, pero se suspenden en los siguientes tramos: avenida Boyacá entre la calle 12 y la transversal 3H; carrera 50 entre la avenida de las Américas y la avenida NQS; en las calles 17 sur y 39 sur, entre la autopista Sur y la avenida Boyacá, y en la Boyacá con calle 39B sur y la conexión Soacha.



¿Dónde pueden conseguir el tapabocas N95?



Los tapabocas comunes no sirven. Pero el N95 se puede conseguir en ferreterías, droguerías o almacenes donde venden utensilios médicos.



¿Qué pueden hacer las personas que tenían trasteos previstos para este fin de semana?



Los trasteos no están entre las excepciones del pico y placa. El fin de semana tendrá una restricción para los carros y motos. El sábado será para los vehículos con placas terminadas en número par, en un horario de 6:30 de la mañana a las 6 de la tarde; y el domingo, los vehículos con placas terminadas en impar, entre las 6:30 a. m. y la 3 p. m.



¿Habrá cambios de horario en los jardines o colegios públicos?



Los horarios siguen igual. Si el niño está enfermo, tiene gripa, bronquitis o enfermedades similares, los padres no deben llevarlos al colegio o al jardín.



¿Qué medidas deben tomar los ciudadanos?



Deben usar transporte público, bicicleta o caminar, o pueden compartir el automóvil. No obstante, deben tener la revisión técnico-mecánica al día de vehículos y motos. De igual manera, evitar quemar hojas, basura, plástico o caucho.

‘Esto puede volverse un problema de salud pública’

¿Esto se veía venir?



Sí se veía venir. Hace unas tres semanas veníamos con niveles altos de contaminación del aire en Bogotá, lo que pasa es que hay una resolución del Ministerio de Ambiente, la 2244 del 2017, que establece cuándo declarar los sistemas de alerta, y en este caso se cumplió. Pero una cosa son las alertas ambientales y otras las sanitarias, que son las de salud. La Secretaría de Ambiente declaró su alerta, pero antes ya estaba reaccionando con recomendaciones frente a la contaminación del aire.



En lo ambiental, las normas se aplican cuando se llega a niveles altos entre 24 o 48 horas, pero en salud, cualquier pico puede tener efectos negativos, por lo que las medidas deben ser más anticipadas.



¿Por qué la emergencia?



Por la inversión térmica persistente, es decir, se sube una capa de aire caliente que se acumula en la atmósfera y no deja dispersar la contaminación; esto es normal, pero la contaminación aprovecha y se acumula, y eso duró tres semanas. También por un fenómeno del Niño, por el que ha disminuido la velocidad del viento y no ha habido mucha lluvia. Los incendios en regiones como los Llanos Orientales también han incidido en el problema. Otra causa es que hay que disminuir las fuentes de emisión, el 50 por ciento de estas son generadas por el transporte de carga.



¿Esto puede pasar a mayores?



Sí, porque hoy vimos niveles muy altos, hemos tenido valores 3, 4, 5 veces por encima de lo normal. Hay que estar alerta.

Si desee conocer todas las medidas tomadas por las Alcaldía Mayor y las secretarías relacionadas, puede consultar el Decreto 057 de 2019, expedido este viernes:

BOGOTÁ