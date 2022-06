'Black Rock Shooter: Dawn Fall' fue el anime que escogió a Bogotá como uno de los escenarios donde se desarrolla la trama de la serie. Este producto audiovisual que está ambientado en el año 2062 recreó en su episodio número 9 lugares como el cerro de Monserrate, la Torre Colparia, la Plaza de Toros y el Planetario.



En la serie, Bogotá es uno de los puntos del planeta desde donde se puede conectar a la tierra con el espacio y es el lugar donde se envía a una de las protagonistas de la trama a cumplir con una importante misión que podría salvar lo que quedó de la humanidad.

Black Rock Shooter - Dawn Fall Ep 9 pic.twitter.com/4BCrD9UJPJ — Cesar David Ramírez (@CesarDRamirez_) June 3, 2022

De acuerdo con la sinopsis disponible en Disney Plus, la plataforma que estará a cargo de la distribución mundial de la serie asiática, esta nueva adaptación, se centra en el año 2062, dos décadas después del fracaso de un proyecto masivo de automatización de la mano de obra.



Artemisa, la inteligencia artificial en el centro de ese proyecto, decidió atacar a la humanidad, y la guerra resultante devastó la Tierra. Emperatriz, la joven protagonista se despierta sola en un laboratorio subterráneo. Es una de los tres guardianes sobrevivientes de la humanidad, aunque no recuerda nada. Todo lo que sabe es lo que le dice un coronel de la fuerza de pacificación.



Artemis está construyendo un ascensor espacial para unir la Luna y la Tierra, y a Emperatriz se le ordena destruir el ascensor espacial antes de su finalización. Si el ascensor se completa, las hordas de fuerzas mecanizadas gigantes que se están produciendo en masa en la Luna descenderán a la Tierra. Interponiéndose en el camino, Emperatriz se encuentra a Death Master y Strength (que se supone son aliados). Así como las fuerzas de peón no tripuladas de Artemisa, Smiley del culto de la Institución Educativa, y más.

Por ahora, el capítulo de la serie ya es tendencia en todas las redes sociales del país y se ha viralizado entre quienes son amantes de este tipo de animaciones e incluso entre el público que nunca había consumido contenido anime, pero que se siente orgulloso de ver a Bogotá en las pantallas del mundo.



REDACCIÓN BOGOTÁ