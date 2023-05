Cinco ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro hicieron parte de la Administración de Bogotá. Fue en los tiempos en los que el hoy mandatario estuvo al frente de la ciudad. Ellos son: Susana Muhamad (Ambiente), Catalina Velasco (Vivienda), Ricardo Bonilla (Hacienda), Guillermo Alfonso Jaramillo (Salud) y William Camargo (Transporte). Sin contar otros que andan en viceministerios, instituciones y demás.



Los entonces secretarios o directores que hoy ostentan las mieles del poder fueron buenos funcionarios. Conocedores de sus áreas, afines a los temas que hoy se les encargan desde el Ejecutivo. Algunos salieron con investigaciones de índole administrativa que recién les fueron cerradas o siguen pendientes.



En lo que sí coinciden todos es en la lealtad que profesan hacia su jefe. Esa fue una de las razones para que estén en el Gobierno. Porque Petro necesita no solo gente capaz sino leal, que siga su discurso, interprete sus deseos y los haga realidad. Algunos, como Bonilla o Camargo, se distinguen por su discreción; otros, como la ministra Muhamad, por su encendida militancia hacia las causas petristas.



¿Pero le sirve a Bogotá que una tercera parte del gabinete esté compuesta por personas conocedoras del tejemaneje de la ciudad? Pues depende. Si las relaciones entre la alcaldesa Claudia López y Petro fueran fluidas, uno diría que mucho. A Peñalosa le fue bien con Santos y Duque; a Claudia le pasó algo similar con Duque: sus relaciones terminaron mejor de lo que ambos esperaban. Petro, como alcalde, marcó distancia con Santos en muchos temas, entre otras razones, porque el exmandatario creó la alta consejería para Bogotá, en cabeza de Gina Parody, lo que el hoy Presidente nunca vio con buenos ojos. Actualmente, entre López y Petro hay respeto, pero políticamente sostienen diferencias de fondo. Cabe recordar que la actual alcaldesa señaló a miembros del Pacto Histórico como los principales instigadores de las protestas que destruyeron a Bogotá. Y Petro se ha convertido en un muro de presión para varias iniciativas de hondo interés para la mandataria.



Si de infraestructura se trata, uno diría que teniendo a un ministro en el sector del transporte, podrían agilizarse varias obras, mover recursos, gestionar proyectos, etc. Pero difícil si uno de los temas bandera del Ejecutivo es cambiar el trazado del metro elevado y hacer un tramo subterráneo. Para varios expertos, Petro encontró en el Plan de Desarrollo el camino que necesitaba para sacarse esa espina, si la alcaldesa lo permite. La norma facilita que el Gobierno financie más del 70 por ciento del proyecto, es decir que si ‘subterranizar’ un tramo demanda más recursos, ya hay cómo. Y Petro ha dicho que pone la plata. No importa que nos cueste 15 o 20 billones de pesos más y se demore otros cinco años. Camargo apoya la modificación, comoquiera que fue el principal impulsor del metro subterráneo de Petro en la alcaldía.



Muhamad, por su lado, sigue siendo una dura crítica de Claudia López desde sus tiempos de concejal. Ella era la oposición del Pacto Histórico y una de las que con vehemencia han cuestionado la integración regional Bogotá-Cudinamarca. En vivienda, quizás las cosas sean distintas, pues la alcaldesa se entiende con Catalina Velasco y eso es bueno para el sector. Mientras que Jaramillo –que resolvió varios chicharrones para Petro en el Concejo–, si bien sus detractores lo responsabilizan del deterioro de las finanzas de Capital Salud en su paso por la Secretaría, podría ser el fiel de la balanza que mejore la relación López-Petro, pues se declara amigo de los dos.



En general, hay que tener claro que, aunque se trate de funcionarios cercanos a Bogotá, ya no están en la ciudad: están con Petro y sus políticas, marcadamente distantes de temas clave para la capital y con heridas que no terminan de sanar. Lo deseable es que en esta nueva composición primen los intereses de Bogotá y su gente. Y que ante el hecho de que en el gabinete presidencial haya personas que se la jugaron por la ciudad, no olviden que la ciudad también se la jugó por ellos.



ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General

EL TIEMPO

En Twitter: @ernestocortes28

erncor@eltiempo.com

