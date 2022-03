Bogotá eligió a sus representantes al Congreso. Entre políticos de tradición y figuras jóvenes se definirá la agenda legislativa que marcará la pauta de los temas que van a requerir debate público, control político y apoyo presupuestal de la Nación. Ojalá se continúe trabajando de manera articulada, independientemente del partido político.

En los próximos cuatro años será fundamental el apoyo de los congresistas de la ciudad en temas estratégicos para los bogotanos, empezando por el anhelado metro, que sigue estando vigente hoy en la campaña presidencial. Pareciera que no hemos superado el debate acerca de si la primera línea debe ser subterránea o elevada. Hay que recordar que es un proyecto que ya inició y que surtió todo el proceso legal y administrativo; tuvo el acompañamiento de organismos internacionales y el respaldo de la banca multilateral.

Y tiene recursos comprometidos por la Nación y el Distrito, más un contrato firmado con la empresa encargada de los diseños a detalle, la obra civil, el material rodante y la operación del sistema.



Lo que se necesita ahora es garantizar desde el Congreso y la Nación los recursos para la segunda línea de metro hasta la localidad de Suba, tal como se tiene proyectado en los estudios iniciales y quedó establecido en el recién aprobado POT. Pero no solo se requieren recursos para el metro, también las finanzas de TransMilenio requieren un marco legislativo que evite que los sistemas de transporte público masivo se quiebren en el corto plazo. Ese será, tal vez, el primer debate donde veremos en acción a los Representantes a la Cámara por Bogotá.



Y, por supuesto, no será el único, porque también vendrán otros debates alrededor de la movilidad urbana en temas como el crecimiento del parque automotor; la seguridad vial en la ciudad, que viene registrando cifras preocupantes; los peajes intraurbanos y los diferentes esquemas de financiación para garantizar la ampliación de los principales corredores viales. Me atrevo a decir que habrá debates sensibles y polémicos como el control a las motocicletas, el modelo actual de pico y placa y la carga tributaria para los propietarios de vehículos privados.

Pero, más allá de los debates polémicos para la galería, hay algunos que son fundamentales y que no se pueden soslayar. Tal será el caso de los temas ambientales. Aquí se espera mayores y mejores controles a la contaminación del aire, incluyendo al transporte de carga, y la obligatoriedad de filtros o catalizadores; también los temas de arbolado urbano en obras de infraestructura pública y todo lo que tenga que ver con leyes a favor de la sostenibilidad urbana y la transición energética.



Los grandes debates en temas urbanos, que posiblemente veamos, estarán asociados a la seguridad ciudadana y al uso de tecnologías como las cámaras de reconocimiento facial y la modificación a la ley de habeas data; la reforma constitucional a la figura de revocatoria de mandato para alcaldes locales y el cambio al modelo de estratificación en las ciudades colombianas, por instrumentos que permitan identificar mejor la capacidad de pago de los hogares y la asignación de subsidios a los servicios públicos, todo esto en un contexto de tensiones sociales y un escaso margen fiscal que requerirá, con seguridad, otra reforma tributaria que permita satisfacer las demandas ciudadanas y las políticas públicas para la pospandemia.

Omar Oróstegui

Director de Futuros Urbanos.