Camacol Bogotá y Cundinamarca reveló las cifras de ventas, lanzamientos, iniciaciones y oferta de vivienda en la capital, y desafortunadamente, el número de unidades comercializadas, siguen a la baja.



De acuerdo con Coordenada Urbana, el sistema de información georreferenciada de Camacol durante el mes de agosto, se lanzaron 1.931 unidades de vivienda, de las cuales 1.486 son VIS y 445 no VIS. Respecto al año pasado, en el mismo, hubo una variación de -35,7 %.



Mientras que hubo aumento en las iniciaciones de un 74,1 % en comparación con agosto de 2022. 5.243 se iniciaron, de las cuales, 5.059 son VIS y 184 no VIS.



No obstante, las ventas de vivienda en Bogotá siguieron a la baja. Se comercializaron 2.249 unidades, de las cuales 1.627 son VIS y 622 no VIS. En comparación con agosto del año pasado, la variación fue de -38,9 %.



Y en cuanto a la oferta, esta sigue siendo alta. En la ciudad hay 42.901 unidades disponibles para la venta. De estas 29.156 son VIS y 13.745 no VIS.



Cabe recordar que en entrevista con EL TIEMPO, el gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca Edwin Chiriví dijo que en el segundo semestre veían señales de reactivación favorables y que esto tiene que ver con las tasas de interés, ya que todas las entidades financieras a lo largo del junio y julio, empezaron a reducir su tasa de interés hipotecario.

REDACCIÓN BOGOTÁ