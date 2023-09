En la mañana de este miércoles 13 de septiembre, se realizó en Bogotá el Foro "Protección al Patrimonio Público a través del Control Fiscal y del Contrato Seguro" a cargo de la Contraloría General de la República, en donde Leonidas Narváez, gerente de la empresa Metro de Bogotá, advirtió que las modificaciones que se lleven a cabo en torno a la construcción de la primera línea del Metro podrían retrasar hasta seis años el proyecto y costar una adición de hasta 12.5 billones de pesos a la ciudad.



El martes en la mañana, en el patio taller en bosa, se realizó la firma del acta de inicio de obras del viaducto. Foto: Alcaldía de Bogotá

Lo anterior se anunció en respuesta a lo que el presidente, Gustavo Petro, ha solicitado en reiteradas ocasiones, en donde planteaba una serie de modificaciones hacia la primera línea del metro.



Frente a las declaraciones de Narváez el ministro de Transporte William Camargo señaló que lo que buscan los estudios es mejorar las condiciones del proyecto y no generar retrasos y que, en caso de que esto sucediera, sería por el bien del proyecto.



El ministro también arremetió contra la administración distrital anterior cuando le señaló a los micrófonos de Blu Radio que, “lo que sí tengo claro es que siete años después todavía no tenemos proyecto en operación, a pesar de que un alcalde de la ciudad prometió que en cinco años lo iba a tener en funcionamiento”.



Planta del viaducto de la Primera Línea del Metro. Foto: Alcaldía



Hay que recordar que la primera línea del metro ha estado envuelta en disputas entre el gobierno Nacional y el Distrital por el tramo que ambos mandatario quieren hacer de forma diferente: por un lado, el presidente Petro asegura que lo mejor para la ciudad es llevar el tramo que va desde la carrera 50 con Primero de Mayo hasta la calle 72; mientras que López insiste en terminar la primera línea tal y como fuer contratada por la administración de Peñalosa que configuró todo el trazado elevado.



El Ministerio de Transporte señaló que no se pronunciará más al respecto y que el gobierno nacional está a la espera de los resultados de los estudios que Sociedad Colombiana de Ingeniería para tomar determinaciones frente al trazado del proyecto.

Las implicaciones del cambiar el trazado

Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía de Bogotá

Expertos consultados por el TIEMPO analizan las implicaciones que tendría la intención del presidente Gustavo Petro de volver subterráneo un tramo del metro elevado. De hecho, en la noche del 27 de enero el mandatario y la alcaldesa Claudia López analizaron las cinco propuestas que el consorcio chino presentó, por solicitud del mandatario de los colombianos.



En dicha reunión quedaron claras solo dos alternativas: el tramo totalmente nuevo de la calle 72 a la calle 100 (3,9 km), que fue considerada por el consorcio chino como la más viable, y de la avenida Primero de Mayo con carrera 50 hasta la calle 72 (13 km) y que pidió Petro que se contemplara. Independiente de la alternativa que se escoja, la modificación tendría implicaciones, como un costo adicional y un mayor plazo, además, de otros efectos.



EL TIEMPO consultó a expertos y analistas sobre la posibilidad de soterrar un tramo del metro elevado y las implicaciones, y las opiniones fueron en el sentido de que a estas alturas, con un contrato andando, no es conveniente ni para el Distrito ni para la Nación.

William Camargo, ministro de Transporte Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

María Carolina Castillo, directora ejecutiva de Probogotá, organismo que ha estudiado el tema del metro, señaló que con la idea de modificar parte de la primera línea del metro, el presidente Petro “está generando incertidumbre frente a un tema en el que no tiene competencia directa. Para que él pueda decidir sobre el contrato le toca hacerlo a través de la junta directiva de la Empresa Metro, que tiene una oficina para planear el sistema”.



Castillo explicó que no es el consorcio chino el que debe plantear una solución sino la Empresa Metro, donde hay representación del Gobierno Nacional, y que además ya está copado el porcentaje de cofinanciación (70-30) que establece la ley de metros y que Bogotá anunció que no pondrá más plata y que ejecuta el contrato.



“Estoy viendo es que a los chinos les van a hacer conejo, porque en Colombia la contratación no funciona así, el señor Presidente no le puede ofrecer eso a los chinos. Eso es un riesgo moral, es un riesgo ético”, insistió la vocera de Probogotá.



Caroliana Álvarez, coordinadora de Infraestructura y Movilidad de la Iniciativa Mundial Bloomberg, señala que cambiar lo que ya se ha decidido como ciudad y con el Gobierno Nacional “implica que se lance una alerta a los involucrados en el proceso y a futuros proyectos. Estaríamos hablando de cambiar las condiciones que habíamos pactado en un principio: los compromisos, los roles o los actores intervinientes dentro del desarrollo, construcción y operación del metro”.





REDACCIÓN BOGOTÁ

CON INFORMACIÓN DE GUILLERMO REINOSO

