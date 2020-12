En diciembre, la Empresa de Acueducto no tendrá atención presencial

Durante todo el mes de diciembre los puntos de atención de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) no prestarán atención presencial. En este período se realizarán adecuaciones en sus oficinas para ofrecer un mejor servicio a los usuarios.

Los puntos que estarán fuera de servicio son en la avenida Suba No. 118 – 53, carrera 7 No. 33 -53, av. calle 24 No. 37-15, carrea 19 C No. 55 Sur 64 y en el centro comercial Unisur (Soacha).



De manera presencial solo se prestará atención en el Supercade del Centro Administrativo Distrital, Américas, Bosa y 20 de Julio.



También habrá atención virtual para gestionar alguna petición, queja o reclamo, en los los siguientes canales: web: www.acueducto.com.co, en Atención al Usuario; en la Acualínea gratuita 116 (desde fuera de Bogotá en el número 01-8000116-007) y en Bogotá te escucha: https://bogota.gov.co/sdqs/



En el caso de los trámites para financiación, acuerdos de pago y abonos, si requiere tramitar solicitudes con el área de Jurisdicción Coactiva, puede hacerlo a través de los siguientes correos: electrónicos: acuerdosdepago@acueducto.com.co, gestióncarterapersuasivo@acueducto.com.co, financiacionescoactivo@acueducto.com.co, coactivoaseo@acueducto.com.co y coactivoempresas@acueducto.com.co



Y en el caso de trámites de recuperación de consumos, puede escribir a los correos:

Zona 1: Recuperacionconsumosz1@acueducto.com.co

Zona 2: Recuperacionconsumosz2@acueducto.com.co

Zona 3: Recuperacionconsumosz3@acueducto.com.co

Zona 4: Recuperacionconsumosz4@acueducto.com.co

Zona 5: Recuperacionconsumosz5@acueducto.com.co

