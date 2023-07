La comunidad de los centros poblados La Unión y San Juan, que se encuentran en la localidad de Sumapaz, señalan que las plantas de tratamiento de aguas residuales están en abandono, generan filtraciones de aguas e inestabilidad en la tierra de los predios cercanos, lo que representa un peligro para la comunidad.



Los habitantes de Nazareth denuncian que hay completo abandono. Foto: Paula Valentina Rodríguez. EL TIEMPO.

"Esto es un pequeño nicho de contaminación que se debe reparar de forma pronta", expresó el personero de Bogotá Julián Pinilla. Por eso, la entidad de control distrital inició el seguimiento disciplinario y brindó la información para que la Contraloría de Bogotá y la Fiscalía adelanten las investigaciones necesarias relacionadas con esta falta de mantenimiento y se puedan encontrar a los responsables de las demoras en la operación de las plantas de tratamiento.



Además, la Personería de Bogotá adelanta labores de veeduría para verificar no solo el estado de la estructura, sino de las acciones emprendidas por la alcaldía local para poner en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas residuales. La primera de ellas contratada desde 2007 y la segunda desde 2015.

La estructura está oxidada y no da abasto para la comunidad de la región Foto: Paula Valentina Rodríguez. EL TIEMPO.

Al no estar en funcionamiento la Ptar San Juan, las aguas residuales del lugar se descargan al río San Juan. Mientras que la Ptar de La Unión, que ni siquiera fue terminada ya que el contrato del 2015 presenta un 32 % de incumplimiento, descarga las aguas residuales en el río Sumapaz. Esto causa problemas no solo ambientales sino de salubridad para alrededor de 500 personas que viven en estos centros poblados.

Además del seguimiento al estado de las Ptar en Sumapaz, Pinilla también se refirió al fallo que se conoció hace unos días en el que el Tribunal de Cundinamarca suspendió las labores de la ejecución de la Ptar Canoas: "Estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de cómo se manejan las obras allí".



"Toda esa agua que se está rebosando contamina el suelo y afecta los cultivos de los campesinos que viven de ello", explica Nicolás Beltrán ingeniero que ha sido parte del diagnóstico de las Ptar, quién agrega que ninguna de las cinco (Nazareth, San Juan, La Unión, Granada y el pozo séptico de Betania) funcionan de forma adecuada.

Denuncian que el agua se está rebosando, contamina el suelo y afecta los cultivos de los campesinos. Foto: Paula Valentina Rodríguez. EL TIEMPO.

"La comunidad hace un tratamiento semanal por sí misma. Sin embargo este proceso debería estar acompañado de parte de la alcaldía local para que brinde apoyo técnico y económico a las personas que realizan la labor de limpieza de la Ptar", expresa Paula Mejia, ingeniera ambiental de la personería delegada.



Las personas denuncian que, cuando llueve, las aguas residuales se rebosan y llegan a los cultivos de maiz de alrededor, con un olor muy fuerte. Según el personero Julián Pinilla, esta infraestructura está pensada para 100 casas, pero cuando muchas personas usan el recurso aumenta la presión y también hay desbordamientos.



"Las estructuras fueron pensadas para unidades de vivienda mucho más reducidas, teniendo en cuenta que fueron construidas hace casi una década. Hay una responsabilidad de la Alcaldía Local, de la Administración Distrital y del Acueducto, que deben coordinarse", afirmó.



Por su parte Rafael Gómez, habitante de Betania, dijo: "En los encuentros ciudadanos hemos hablado para lograr que se destine un presupuesto para el mantenimiento. Sin embargo la administración no le ha prestado atención a esta situación que incluso llega a las fincas".

La situación en San Juan

Según la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Ptar San Juan fue entregada en el 2010 en completo funcionamiento. Sin embargo, hoy lo que se ve es una estructura oxidada y a la que no se le ha hecho mantenimiento, lo que se evidencia por las aguas contaminadas que están rebosadas y terminan siendo consumidas por la ganadería que se encuentra en la zona.



Según un estudio contratado por la Secretaría de Hábitat, el daño en la estructura se debe a qué su construcción fue hecha hace 14 años, pero "en pocas ocasiones se ha realizado el mantenimiento preventivo", por lo que hay tapas agrietadas, tuberías tapadas y las aguas contaminadas discurren por el terreno.



Además, nueve casas no tienen ningún tipo de servicio de alcantarillado, por lo que las aguas contaminadas desembocan directamente en afluentes del río San Juan. Frente a esto, la alcaldía Local de Sumapaz afirmó que adelanta un proyecto de educación ambiental en la comunidad para prevenir que el vertimiento de estás aguas continúe.

No obstante, el plan de desarrollo local de Sumapaz 2021-2024 tiene como objetivo prestar de manera correcta el servicio público de acueducto y alcantarillado en el territorio. Para ello, uno de los compromisos es la asistencia técnica de los sistemas de tratamiento de aguas residuales interviniendo la estructura para prestar eficientemente este servicio. Por eso, la alcaldía local tomó la primera solución de tres que sugirió el estudio contratado por la Secretaría de Hábitat.



Esta consiste en reestructurar la infraestructura de la Ptar a partir de los elementos que ya existen, dándole nuevamente funcionamiento y recuperando el uso de ella. Sin embargo, según la Personería de Bogotá, aunque el concepto se conocía desde 2018, no fue sino hasta finales de 2022 que se socializó con la comunidad detalles del proceso de recuperación, pues hasta entonces se desconocía el valor de la obra así como su cronograma.

El caso de La Unión, una Ptar sin terminar



Esta planta nunca fue instalada en su totalidad, así que no inició operación y hace siete años su contrato fue declarado en incumplimiento. Y aunque el Fondo de Desarrollo Local de. Sumapaz ordenó la cláusula penal de este, la situación no mejora para los habitantes. Ahora solo se ve una estructura en la que la cámara de entrada y el sedimentadorestán cubiertos por la hierba.



El nulo funcionamiento de la planta impide el ingreso del vertimiento a este sistema, porque todo se va hacia un pozo séptico instalado a un lado de la Ptar, lo que contribuye a que la carga contaminada llegue al río San Juan, uno de los afluentes del río Sumapaz.



Así mismo, las estructuras abandonadas generan estancamiento de agua debido a la constante lluvia que se presenta en el sector, lo que se traduce en malos olores y producción de vectores.



A pesar de que la Alcaldía Local de Sumapaz realizó visitas de diagnóstico del estado de esta Ptar para establecer si podría haber continuidad en las obras y que esta empiece a funcionar en octubre del 2022, la Personería asegura que aún no se conoce cuál es la decisión con el fin de evitar que la comunidad siga corriendo el riesgo de que haya deslizamiento de tierra generado por el mal tratamiento de las aguas residuales.



PAULA VALENTINA RODRÍGUEZ MORA

REDACCIÓN BOGOTÁ

EL TIEMPO

