Luego de años críticos de denuncias ciudadanas por la lamentable situación de varias zonas en Bogotá, invadidas por las basuras, la alcaldesa Claudia López anunció una estrategia que busca ponerle fin al caos.



(Lea también: Cumpleaños de Bogotá: estos fueron los mensajes de felicitaciones de los candidatos).

No es un asunto menor. Las cifras lo dicen. La capital produce 7.700 toneladas de residuos sólidos a diario, de las cuales 1.200 son aprovechadas gracias a personas recicladoras de oficio y 6.500 terminan enterradas en el relleno sanitario Doña Juana.



Además, solo cinco de cada 10 personas en la ciudad separa los residuos en casa, según la Encuesta de Cultura Ambiental 2022, y solo dos de cada 10 ciudadanos que separan sacan los residuos aprovechables cuando pasa el reciclador o la ruta de reciclaje. La mayoría, cuatro de cada 10, los sacan cuando pasa el camión de la basura.



Hasta Tatiana Céspedes, coordinadora de campañas de Greenpeace Colombia, se había pronunciado. “Creemos que es fundamental generar estrategias que permitan un desarrollo consciente, articulado y sostenible sobre la utilización de los residuos en la ciudad”.



Así es que para intentar sacar a la ciudad de esta situación se realizaron modificaciones en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), un “acuerdo de voluntades” con los operadores de aseo y una campaña de cultura ciudadana. La ciudad se cansó de vivir en medio de la suciedad y ya había zonas donde las plagas de cucarachas y ratas invadían barrios.



Una de las grandes problemáticas es la invasión del espacio público. Desechos son arrojados sin el más mínimo pudor. Para eso la Unidad Administrativa de Servicios Públicos (Uaesp) explicó que se intensificó la prestación del servicio de recolección de basura y de limpieza en 72 zonas críticas.



También se aumentó a mínimo tres veces por semana la frecuencia de barrido y limpieza en todos los barrios, llegando hasta a 28 veces a la semana en zonas de alta circulación.



(Le puede interesar: Atención: fueron enviados a la cárcel los sicarios de empresario en Bodytech de la 85).

Facebook Twitter Linkedin

Las multas pueden ser mayores al valor de un salario mínimo mensual. Foto: Archivo EL TIEMPO

Parques, puentes, alamedas y separadores no se quedaron por fuera del plan. Se amplió en un 60 por ciento la cobertura, pasando de barrer 427.216 a 683.356 kilómetros. Los operativos en calle también se incrementan. Habrá constantes jornadas de limpieza en 132 puntos de arrojo de residuos, ubicados en canales y cuerpos de agua.



Los ciudadanos también se tendrán que comprometer. Habrá sanciones para quienes no respeten las normas relacionadas con la gestión adecuada de residuos, establecidas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

¿El acuerdo con operadores?

Para que la estrategia sea un éxito, a esta iniciativa se sumaron las empresas prestadoras del servicio de aseo en el Distrito Capital. Eso fue posible gracias a lo que llamaron un acuerdo de voluntades con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), que busca mitigar la situación de alta presencia de residuos no aprovechables en espacio público.



Los operadores se comprometieron a incrementar las frecuencias de recolección en zonas especiales de la ciudad y a tener disponible una cuadrilla de atención rápida para contingencias.



Parte importante de la estrategia es actualizar los puntos críticos de arrojo clandestino y que suman 716. Se atenderá el primer metro cúbico gratuito de escombros a quienes pidan el servicio, hasta los 100 primeras atenciones por mes por operador, y se realizará una prueba piloto de menos contenedores a cambio de más frecuencias de recolección de basura.



(Puede leer: Metro Línea 1 se llevará 10 ingenieros colombianos a estudiar en China).

Facebook Twitter Linkedin

La mayoría de Bogotanos está comprometido con el buen manejo de residuos. Foto: Archivo EL TIEMPO/ iStock

En qué consiste la campaña

A través de la campaña ‘Que la basura no se vuelva paisaje’, una estrategia de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, se buscará que los residuos, por una mala gestión, no terminen donde no deben.



Es simplemente una invitación para que los ciudadanos comprendan que tienen que separar el material aprovechable del no aprovechable, disponerlo de manera adecuada y mantener limpia la fachada y la acera de enfrente de las casas y los negocios.



Esta iniciativa se tomó diferentes puntos estratégicos de Bogotá para poner en marcha una representación museográfica y pedagógica con el fin de cuestionar a los habitantes sobre cómo quieren su ciudad.



Según la Uaesp, hablar de basura no es lo mismo que hablar de residuos. El término ‘residuo’ se refiere a aquellos materiales que pueden ser reutilizados o reciclados, después de su uso; los más comunes y conocidos son el plástico, metal, cartón, papel y vidrio. La basura, en cambio, es la mezcla de todos esos residuos que no pueden ser aprovechados nuevamente; por ejemplo: el polvo que resulta de barrer, heces de animales, pasto y hojarasca, papel higiénico.



REDACCIÓN ELTIEMPO

CAROL MALAVER

Más noticias de Bogotá