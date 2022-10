El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) realizó ayer un recorrido por el tramo cinco de la Troncal Avenida 68 –que va desde la avenida La Esperanza hasta la calle 46– y por las obras del puente curvo que conectará las troncales de la 68 y de la calle 26.





Allí, la entidad anunció que a la fecha dicho segmento del proyecto es el que más avance presenta y que a finales de 2023 los dos contratos estarán finalizados. Se encuentra en un 27,9 por ciento.



Una de las obras más complejas de este tramo es la estructura curva, con una extensión de 500 metros de largo y 11 de ancho y que será de uso exclusivo del sistema de transporte público.



Esta se construye en tres etapas y actualmente se encuentran trabajando en la cimentación, subestructura y estructura de los ejes. Tiene un avance del 40 por ciento.

De acuerdo con el IDU, en diciembre próximo se empezará el montaje de las vigas en la parte alta del puente. Paralelamente a esta obra, el contratista adelanta la construcción de un colector sobre la calle 26.



“Tenemos un cronograma para terminar la obra (el tramo 5) en enero de 2024. Este proyecto tiene dos grandes tareas: primero, construir un nuevo puente curvo; y, segundo, reemplazar completamente los (dos) que hay sobre la 26”, señaló Diego Sánchez, director del IDU.



El funcionario reveló que en enero de 2023 entregarán el costado oriental del puente reemplazado, para en febrero dar tráfico por este sector y empezar la demolición del costado occidental.

La estructura conectará la carrera 68 con la calle 26. Foto: Mauricio Moreno / El Tiempo

El recorrido por los tramos 5 y 8 de las obras de la troncal avenida 68 empezó con la presentación de la metodología Building Innovation Modelling (BIM), un proceso inteligente basado en modelos 3D, que, según Conconcreto –constructora colombiana a cargo de los tramos 5 y 8 de la obra– y Autodesk –firma proveedora del software–, permite digitalizar la información y administrar proyectos de manera más eficiente, con menores costos y mayor calidad.



Desde el IDU señalaron que si bien durante la ejecución del proyecto han surgido desafíos por las condiciones subterráneas (muchos de ellos no estaban contemplados en los diseños iniciales), estos han sido solucionados con dicho modelo de trabajo, debido a que facilita la coordinación de Conconcreto con entidades como Enel-Codensa, Gas Natural, Acueducto de Bogotá y ETB.



“Cuando estábamos empezando la construcción identificamos una tubería que se interponía con una de las columnas del puente. No tuvimos que construir la columna para darnos cuenta del problema porque, a través de la modelación, pudimos gestionar el traslado por fuera de la estructura con la empresa dueña de la red”, explicó Luis Alejandro Aragón, de la firma Conconcreto.



Recordemos que en 2020 el IDU adjudicó a Conconcreto, mediante una licitación de ejecución, la construcción de los tramos 5 y 8 de la troncal de la avenida 68. En este último tramo, que va desde la carrera 64 hasta la carrera 48 por la calle 100 y cuyo avance es del 10,8 por ciento, también se está aplicando la tecnología. (Ver recuadro)



“En ambos tramos la implementación con la metodología BIM ha digitalizado la información del proyecto, el conocimiento y el trabajo operativo, para enfocarse en la toma de mejores decisiones en toda la cadena de valor y ciclos de vida del proyecto, como, por ejemplo, presupuestos, manejo de tránsito vial e impacto ambiental”, explicó María Alejandra Silva, especialista técnica de ventas de Autodesk.



De acuerdo con la entidad, para lograr dicho objetivo es fundamental la aplicación de esta metodología. De hecho, el plan del Distrito es que para el próximo año 25 se construyan con BIM. Es por eso que la entidad en algunas licitaciones y concursos ya incluye como requisito que las obras se desarrollen bajo esta metodología.



“Mejora la eficiencia en un 70 por ciento y reduce los conflictos de coordinación en aproximadamente 79 por ciento, según las conclusiones de una reciente encuesta aplicada a empresarios del sector por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el BIM Forum Colombia”, explicaron.Entre las obras que ya cuentan con el modelo se encuentra la intersección a desnivel de la autopista Sur con avenida Bosa, el diseño y construcción del cable aéreo San Cristóbal y el reforzamiento el puente calle 174.

¿Cómo avanza la troncal?

El IDU también dio a conocer ayer el avance en cada uno de los tramos de la obra. El que mejores resultados tiene es el cinco, con una ejecución del 27,9 por ciento, seguido por el tramo dos, que va desde la calle 18 sur hasta la avenida Las Américas, y tiene un avance del 23,7 por ciento.



A estos le siguen el nueve (21,3 %), el tres (14,4 %) y el seis (11,3 %). Los más rezagados son el tramo ocho, a cargo de Conconcreto, con el 10,8 por ciento de ejecución; el uno, con el 9,6 por ciento, y el siete, que va por la calle 100 desde la 66 hasta la carrera 65, con el 6,15 por ciento.



“En el primer semestre de 2025 finalizan también las obras de los tramos 2, 3, 6 y 9. Y para el año 2026 quedarían listos los tramos: 1, 7 y 8”, reveló la entidad distrital.



La nueva troncal de la avenida 68 tendrá 17 km de longitud, 21 estaciones de TransMilenio, 13,93 km de ciclorruta y 13 cicloparqueaderos, 13 puentes peatonales, siete vehiculares y ocho deprimidos, y 542.000 metros cuadrados de espacio público.

Así va la rehabilitación de la autopista Norte

Una nueva cara empieza a vérsele a la autopista Norte, una vía que por varios años presentó graves problemas, desde huecos y reparcheos que se habían convertido en dolor de cabeza de los conductores que la transitan a diario, hasta escombros y cambuches en separadores y vehículos parqueados en sus paralelas, enre otros.



Y si bien no se han solucionado todos los problemas que padece este corredor de ingreso y salida de la ciudad por el norte, como lo publicó EL TIEMPO en un reportaje en marzo pasado, hoy es una vía con mejores condiciones y más segura para los usuarios.



Después del plan de choque que emprendió el IDU para invervenir 581.045 metros cuadrados de vía de las calzadas mixta y exclusiva de TransMilenio, entre la calle 80 y la Estación Terminal –en esas obras proyectó una inversión de 20.000 millones de pesos este año–, la entidad continuó luego con la rehabilitación y renovación de varias zonas, en materia de conservación y arreglo de la malla vial, reconstrucción de andenes, ampliación del espacio público y construcción de nuevos puentes peatonales para distribuir el flujo de pasajeros que ingresa a las estaciones. En total, la entidad proyectó inversiones superiores a los 125.000 millones de pesos.



Y mientras avanzan las obras más complejas, en ese corredor hay 33 frentes activos, donde se hacen el fresado y demolición de las losas de concreto que tienen mayor afectación para reemplazarlas por losas de asfalto, lo que, según el IDU, mejora las condiciones de seguridad vial y previene accidentes de tránsito. La mayoría de estos frentes están programados para terminar el próximo año, pero tres ya finalizaron y hay varios por concluir en noviembre.

CAMILO A. CASTILLO

REDACCIÓN BOGOTÁ