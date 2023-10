El nuevo convenio que busca desenredar el lío de la movilidad entre Soacha y Bogotá

En nueve días, se terminará el convenio entre las alcaldías de Bogotá y de Soacha, el Ministerio de Transporte y la Gobernación de Cundinamarca que permite la operación del transporte público en el corredor Soacha-Bogotá y, aunque aún no hay solución definitiva después de una primera mesa de trabajo con todas las entidades, se planea hacer uno con nuevas condiciones.



(Le puede interesar: No se renovará convenio de transporte entre Bogotá y Soacha: ¿qué responde la alcaldía?).

Esta situación incentiva la guerra del centavo y genera riesgos de seguridad vial, violación a las normas de tránsito y altos niveles de contaminación FACEBOOK

TWITTER

Es importante mencionar que si no se llega a un acuerdo en los próximos días, serían 110 rutas las que saldrían de circulación y más de 110.000 personas que utilizan este servicio se verían afectadas; además, 1.500 propietarios de buses y 3.000 familias que dependen de esta actividad económica.



Según la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), el convenio con Soacha está vigente desde hace 10 años, y al pasar el tiempo, las condiciones de movilidad han cambiado para los dos territorios.



La entidad indicó que el corredor Soacha-Bogotá tiene una sobreoferta de buses de transporte público autorizados en el convenio y aproximadamente el 80 por ciento de la flota es de hace más de 20 años y no cuenta con estándares ambientales.



“Esta situación incentiva la guerra del centavo y genera riesgos de seguridad vial, violación a las normas de tránsito y altos niveles de contaminación”, asegura la SDM.



Sin embargo, el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, indicó que los vehículos en su mayoría son modernos, de modelos 2020, 20221 y 2022, eso sí, con motor diésel.



(También: El Ministerio de Cultura no aprobó el proyecto del Mirador del Tequendama).

Facebook Twitter Linkedin

Autopista Sur. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Asimismo, señaló que son las empresas de operación nacional las que tienen carros de modelos muy antiguos y que esto depende del Ministerio de Transporte.



Por esa situación, la entidad había anunciado que, con la finalización del convenio, iban a estar a disposición los servicios de transporte intermunicipal respaldados por el Ministerio de Transporte, nuevas rutas establecidas por el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) en su componente zonal y que se realizaría una mejora en las rutas alimentadoras del componente troncal.

De hecho, anunciaron que desde ayer 28 de octubre empezarían a operar dos nuevas rutas del SITP zonal en los corredores de la autopista Sur-avenida Boyacá y autopista Sur-avenida carrera 68.



No obstante, Saldarriaga manifestó no estar de acuerdo con la solución que el Distrito le estaba dando al caso y dijo que no iba a permitir la expansión del SITP en Soacha por las afectaciones que tendrían las empresas transportadoras.

Nuevo convenio

Facebook Twitter Linkedin

Con nuevo convenio, se busca cambiar el motor de los vehículos. Foto: Alcaldía de Soacha

Tras una mesa de trabajo que mantuvieron el pasado viernes, en la mañana, delegados del Ministerio de Transporte, equipos técnicos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá y el alcalde de Soacha, se acordó trabajar en un nuevo convenio y tenerlo listo el 8 de noviembre o antes.

En los próximos meses tendrán los elementos necesarios para firmar un convenio ya no a ciegas como lo estamos haciendo hoy, sino que realmente surta y cubra las necesidades de Bogotá y Soacha FACEBOOK

TWITTER

“Se le garantizará la total normalidad de la operación sin ningún tipo de traumatismo durante un año más, con el fin de que el ministerio pueda avanzar en realizar unos estudios que nos muestren la realidad de lo que sucede en Bogotá y Soacha para tomar decisiones a más largo plazo”, indicó Saldarriaga.



Y agregó que una de las condiciones de este convenio es que el Ministerio de Transporte comience el proceso de reposición y modernización de las flotas de operación nacional, que son casi 1.000 vehículos.



Saldarriaga también dijo que después de esto, ya dependerá de las siguientes administraciones, tanto la de Soacha como la de Bogotá.



“En los próximos meses tendrán los elementos necesarios para firmar un convenio ya no a ciegas como lo estamos haciendo hoy, sino que realmente surta y cubra las necesidades de Bogotá y Soacha”, dijo.



(Le recomendamos: Soacha tendrá su propia Cámara de Comercio: ¿qué implica para empresas del municipio?)

Además de la modernización de la flota, revisarán rutas alternas a la autopista Sur para descongestionar esta vía.



“Lo que Bogotá ha avanzado con la transición de su flota amigable con el medio ambiente, Soacha lo hará, y eso es lo que se busca de aquí a un año. Con ayuda del fondo del Gobierno Nacional podremos transformar esos motores diésel a unos de gas”, aseguró Saldarriaga.



Y por el lado del transporte público individual, Saldarriaga dijo que no habrá la planilla única de viaje ocasional para los taxis de Soacha que entren a la capital. Aunque aún no hay un convenio firmado, las mesas de diálogo entre las diferentes entidades continuarán en los próximos días para acordar las nuevas condiciones.

¿Qué dicen los expertos?

Es muy delicado lo que se está generando en Soacha porque no hay otra alternativa económica para movilizarse FACEBOOK

TWITTER

Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, le dijo a EL TIEMPO que si no se llega a un acuerdo habrá un estallido social porque el transporte público es esencial para las personas que viven en Soacha y trabajan o estudian en Bogotá.



“Es muy delicado lo que se está generando en Soacha porque no hay otra alternativa económica para movilizarse”, indicó Rojas.



Y dijo que una solución a corto plazo en caso de que no se llegue a un acuerdo es que el municipio active una flota de buses de transporte especial como van y microbuses, pero tendrían que aplicarse tarifas especiales mientras se desenreda la situación.



“En el mediano y largo plazo hay que insistir en la creación de la Región Metropolitana y de una autoridad metropolitana de Movilidad”, puntualizó.

Facebook Twitter Linkedin

Paro de taxistas en Soacha. Foto: MAURICIO MORENO EL TIEMPO

En esta última afirmación coincidió Darío Hidalgo, profesor de Transporte de la Universidad Javeriana, quien dice que hay que formular un plan integral en el marco de Bogotá-región y que sería importante que para esto Soacha se adhiriera a esa figura de asociatividad.



Hidalgo además dijo que otra de las soluciones a corto plazo para mejorar la movilidad entre ese municipio y Bogotá es la terminación del puente Tibanica, que pasa de la avenida Ciudad de Cali a Ciudad Verde, para implementar nuevas rutas zonales que no requieran transbordo.



Y a mediano plazo plantea la incorporación y expansión de transporte masivo y que se siga trabajando en que la tercera línea del metro vaya hasta Soacha.



“A largo plazo, generación de empleo para que la gente no tenga que ir de lado a lado, también, los cables aéreos, la extensión de la avenida Cali, de las ciclorrutas y del sistema de bicicletas compartidas de Bogotá”, explicó Hidalgo.



Y agregó que es clave conseguir recursos adicionales entre Soacha y Bogotá para cubrir los gastos de expansión del transporte público para que el déficit del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) no siga aumentando.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

lorval@eltiempo.com