El plan para mandar menos residuos a Doña Juana

Debería ser sencillo de cumplir. Separar los residuos en casa para que luego, con las herramientas y tecnología correctas, se puedan reutilizar; disponer correctamente los plásticos o los residuos de construcción y demolición (RCD) para que puedan reciclarse y usarse en obras; o apartar los residuos orgánicos para aprovecharlos para compostaje u otros procesos más sofisticados.

Pero muy poco de eso está sucediendo, o al menos esto es lo que plantea la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), la entidad responsable de la recolección de basuras en la capital y que ve con preocupación lo que ocurre por un motivo principal: la mayoría de ciudadanos no separa adecuadamente los desechos que generan. Y es necesario saber que lo que se haga en casa es vital: más del 80 % de los residuos que llegan a Doña Juana son domésticos.



Incluso, quienes separan desde la fuente tienen sus dudas frente a los efectos de sus acciones. “Los ciudadanos sentimos que perdemos el tiempo cuando separamos porque concluimos que lo que recogen los carros de basuras termina revuelto en la modalidad de relleno sanitario”, reconoce Luz Amanda Camacho, directora de la Uaesp.



De acuerdo con los datos del recién lanzado Observatorio de Residuos Sólidos de Bogotá –una especie de Saludata, pero con cifras de basuras–, de los 2.861.188 toneladas de residuos que se generaron en 2020, solo se aprovecharon 442.041, es decir, un poco más del 15 %. Entonces, ¿qué pasó con el otro 85 %?



Esas toneladas se están quedando en el desgastado modelo de enterramiento de residuos que, desde años atrás, maneja la ciudad. El principal vertedero de basuras para esto es el relleno sanitario Doña Juana, ubicado en Mochuelo Bajo, en el sur de la ciudad y donde la gran mayoría de los residuos que pueden ser reutilizados se pierden.

Según la directora de la Uaesp, cada día llegan en promedio cerca de 6.200 toneladas sin aprovechar. “En Bogotá, siendo una de las ciudades con mayor cantidad de ciudadanos, no hemos podido resolver este asunto”.



Una de las consecuencias es que se pierde materia prima que podría contribuir con grandes ganancias monetarias a la ciudad y, además, se invierte mucho más dinero. Si llegaran menos residuos a Doña Juana, Bogotá ahorraría bastante.



Cifras del Distrito indican que tan solo por los residuos que se enterraron en 2020, Bogotá pagó 80.405 millones de pesos para el tratamiento de estos, dinero que sale de los impuestos de la ciudadanía y que tuvo un costo similar a la inversión de obra de una moderna instalación como el Movistar Arena de la avenida NQS. O sea, el dinero que se destina para tratar estos residuos perdidos en entierro se podría usar en grandes obras de infraestructura para Bogotá.



Otra consecuencia grave es el daño ambiental que causa este modelo. Enterrar los desechos sólidos juntos –orgánicos con plásticos, celulosos, papel, etc.– y en un solo espacio en la ciudad como en Doña Juana forma un líquido nocivo para el ambiente: el lixiviado. Dicho líquido, según la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, contamina los suelos y los cuerpos de agua en la ciudad. Además, la descomposición de desechos orgánicos crea gas metano, el principal responsable de los cambios de temperatura.



“El insuficiente aprovechamiento de los residuos sólidos en Bogotá genera alrededor del 13 % de los gases de efecto invernadero. Emitimos muchos gases que no deberían botarse”, dijo la secretaria de Ambiente.



Pero este problema no es nuevo. El observatorio de la Uaesp registra que desde 2005, de los millones de toneladas de desechos que se generan, solo se aprovecha un bajo porcentaje. Si no se hace algo, las consecuencias podrían prolongarse hasta 2030.



“Si no lo descentralizamos (Doña Juana), seguiremos hundidos en un modelo que nunca va a tener una salida y que nos desbordará el bolsillo y el terreno”, agregó Camacho.

¿Qué hace el Distrito?

‘La basura no es basura’ es el eslogan con el cual la Uaesp quiere hacerle quite a esta emergencia con el nuevo modelo de aprovechamiento de residuos sólidos que lanzó recientemente. Lo que busca este modelo es un manejo integral que consolide al 2024 un crecimiento en su reutilización con los elementos que mayor impacto tienen para la ciudad: plásticos, orgánicos y los RCD.



“Queremos reincorporar los residuos a la producción, porque nos evita el uso de nuevos materiales. Por ejemplo, si tú haces una demolición, incorporas el 25 % de los escombros a la nueva construcción y evitarías el uso de la minería en Bogotá”, resalta la secretaria de Ambiente.



Este modelo compromete a la ciudadanía –para que le dé mayor importancia a la separación de residuos– y al Distrito –para garantizar el buen aprovecha-miento–.



Además, la estrategia busca crear una economía circular, es decir que esa materia prima cree un ciclo de reutilización que se vaya aprovechando y a su vez generando recursos para la ciudad, tarea en la que se incluye a los recicladores de oficio, sectores industriales y las estaciones de clasificación y aprovechamiento distritales (ECA).



Por otra parte, se crearán cuatro plantas para la gestión y aprovechamiento de residuos orgánicos, adicionales a las dos existentes en la ciudad (Mochuelo y Usaquén, en el norte), y en cuatro localidades distintas de Bogotá. El 51 % de los residuos que llegan hoy a Doña Juana son orgánicos y podrían ser utilizados de nuevo a través de técnicas como compostaje, lumbricultura, biogás y silos.



Para los plásticos, el plan es crear un centro especializado. “El proyecto tendrá tres fases: producirá pellets como insumo para madera plástica, también mobiliario urbano y mobiliario de construcción”, indicó el Distrito el día del lanzamiento del modelo.

Y, para que la ciudadanía comprenda las dimensiones del asunto, el Distrito lanzó el primer Observatorio de Residuos: una plataforma que le permitirá a la ciudadanía conocer todas las cifras diarias de este sector. Allí, las personas podrán encontrar datos de las toneladas de residuos que llegan cada día a Doña Juana, qué se aprovecha, qué se pierde y datos a detalle de plásticos, orgánicos, celulosas, RCD y de otros elementos (vea en el gráfico un ejemplo de la información que puede encontrar en la plataforma).

Sumado a todo esto, se busca que con la descentralización de Doña Juana no se genere el alto tráfico de camiones de basura que a diario llegan allí.



Aunque el modelo suena atractivo, aún los representantes de recicladores de oficio tienen dudas. Si bien la Uaesp insiste en que son la piedra angular para que este reto fluya, el gremio teme que la meta que se está trazando el Distrito ponga en riesgo sus labores.



“Nos trasnochamos día a día para cumplir con nuestra labor. Nos están excluyendo a los más de 20.000 recicladores en Bogotá, que llevamos toda una vida luchando por tener un trabajo digno. Con este modelo nos quieren dejar a un lado”, opina Paola Barinas, representante de la Asociación de Recicladores JAG. Por ello, piden un mayor diálogo entre los gremios de recicladores y que se les tengan en cuenta sus oficios para estas decisiones.



Luz Amanda Camacho manifiesta que se puede confiar en este modelo, pues a quienes se dedican al oficio de aprovechar residuos se les ayudará con herramientas, ya que muchos de ellos carecen de equipos para hacer las labores de manera adecuada y en condiciones de salubridad.



“Toca hacerlo en la práctica, donde no tengamos un desequilibrio económico en los operadores de aseo, y tampoco afectemos las tareas de los recicladores, sino que la mejoremos, que los ciudadanos y el Distrito nos comprometamos. Si nosotros tenemos metido en la cabeza el mismo proyecto, lo lograremos. Si nos aislamos, fallaremos”.

SANTIAGO BUENAVENTURA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO