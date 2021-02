El motociclista que reporta trampas mortales en Bogotá

El pasado 17 de enero, a las 6:20 a. m., Manuel Manrrique salió en su moto, como todas las mañanas. Ese día emprendió el viaje para recibir su turno como obrero. Iba a una velocidad entre los 40 y 50 km/h, en el sur de Bogotá, cuando se percató de un conjunto de huecos debajo del puente de la carrera 30 con calle 27 sur, a la altura del cementerio del sur. Aunque pudo esquivar unos, sintió temor al ver el último.

“A lo que vi los huecos me asusté, frené, pero la moto me quedó sin frenos por la vibración del choque. Perdí el control. Solo cerré los ojos, impacté el muro y la moto me cayó encima”, relata Manuel.



Luego del choque perdió el conocimiento. Al despertar lo estaban socorriendo y llamaron de inmediato una ambulancia. En la clínica le diagnosticaron trauma de tórax, fractura de omóplato y escápula. Lo tuvieron que operar de urgencia porque su pulmón estaba perforado. A los tres días volvió a cirugía para acomodar y reconstruir los huesos.



Volvió a su casa tras 11 días en el hospital. La recuperación tardará meses, sobre todo por las insuficiencias respiratorias. Con estas secuelas, su voz es de dolor y tristeza. “Es indignante que por un hueco casi pierdo la vida sin ser un loco, o por maniobras peligrosas. Yo pago todos los impuestos, no me parece lógico perder la vida así”, manifiesta Manuel.



Este caso lo recibió Miguel Forero, quien lleva veinte años transportándose en motocicleta y desde hace cuatro creó la organización SOS Motocultura, que documenta y reporta el mal estado de la malla vial.



“Yo me meto a salvar vías porque a mí se me mueren dos de mis mejores amigos, el mismo día en diferentes hechos. Tuve que ir a la misma funeraria a verlos en pisos distintos. A mí eso me marcó”, cuenta Miguel.



En medio de la despedida de sus amigos, Miguel se sentó al frente de la funeraria a pensar qué podía hacer. La primera idea que se le vino a la mente fue crear campañas de sensibilización, pero luego empezó a indagar por qué estaban muriendo los motociclistas en accidentes de tránsito. La conclusión: el mal estado de la malla vial.



Con esta información recopilada, Miguel empezó a hacer reportes a las entidades distritales encargadas del mantenimiento de la malla vial. Durante el primer mes logró que se taparan más de 1.250 huecos y durante los cuatro años que lleva haciendo esta labor ha reportado casi 55.000, donde ha encontrado que las localidades más afectadas son Puente Aranda, Bosa, Ciudad Bolívar y Fontibón.



Algunos casos le llegan a través de redes sociales, pero otros han sido por “casualidad”. Cuando estaba esperando a su esposa mientras compraba una oblea, cruzó palabras con una familia. En ese momento una mujer embarazada empezó a llorar, Miguel pensó que había dicho algo inapropiado, pero ‘Dianita’, como le dice ahora, lo tranquilizó: “No, hace pocos días se nos mató mi hijo en un accidente en la calle 63 con carrera 30”.



La reacción de Miguel fue de sorpresa. “Yo los estaba buscando”, contestó él. Les ofreció acompañamiento a través de abogados para que el Distrito pagara una indemnización. Esa plata llegó, la familia pudo comprar casa. “Su hijo había hecho esa promesa. Se la cumplió con la muerte de él”, dice.

En el 2020, a nivel nacional, murieron 2.908 motociclistas, de los cuales 139 se registraron en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / Archivo EL TIEMPO

Además del acompañamiento jurídico, también ha sido apoyo emocional para casos críticos como el de Joaquín Neira que hoy lucha por reconstruir su brazo izquierdo luego de tomar un hueco cuando se dirigía hacia el centro de Bogotá por la calle 6.ª.

El accidente de Joaquín ocurrió en noviembre de 2019. El primer reporte de los médicos fue amputar su brazo por la gravedad de la fractura. “Yo les rogué a los doctores para que no lo hicieran. Pero igual no puedo usarlo”, cuenta Joaquín.



La situación de accidentalidad de motociclistas se ha ido agravando. Según cifras del Observatorio de Seguridad Vial, durante el 2020 el actor vial con más incidentes fatales fue el motociclista, luego de que en 2019 el peatón fuera el más afectado.A nivel nacional murieron 2.908 motociclistas, de los cuales 139 se registraron en Bogotá.

Para Darío Hidalgo, experto en siniestros viales, para prevenir la accidentalidad en motocicletas es oportuno un trabajo desde los ámbitos nacional y local. En lo nacional propone trabajar en mejor licenciamiento para que los conductores cumplan requisitos prácticos y advierte que se necesitan motos que garanticen mejor maniobrabilidad con llantas certificadas y sistema de frenos ABS.



Miguel concuerda con el tema del licenciamiento porque no hay pistas donde la gente pueda aprender a manejar. “Acá te enseñan en la calle, salen a exponer a la gente”, dice. En el plano local, el experto menciona que se debe trabajar en el mantenimiento de malla vial.

Durante el 2020, la Unidad de Mantenimiento Vial del Distrito tapó 209.169 huecos y ha propuesto trabajos conjuntos con motociclistas para seguir tapando más. Entra tanto, Miguel seguirá reportando y acompañando a los motociclistas. Espera que el Distrito arregle las calles más críticas y la seguridad vial no sea solo una promesa porque ha cobrado vidas, incluso las de sus más cercanos.

GABRIEL GONZÁLEZ

Especial para EL TIEMPO