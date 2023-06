En un día son inmovilizados 294 vehículos en promedio por infracciones de tránsito en Bogotá. Sin embargo, retirarlos no solo cuesta dinero, sino también mucha paciencia. Apenas un poco más de uno de cada 10 logran salir el mismo día.



Es una carrera contra el reloj. En la medida en que se demore el automotor guardado, el taxímetro de la tarifa –que es muy superior a la de cualquier parqueadero– va subiendo. Solo a partir del cuarto día hay una reducción.



(Le puede interesar: ¿Qué pueden hacer los dueños de los 87.000 carros nuevos que no pueden pagar impuestos?).

Según la Secretaría de Movilidad, un vehículo permanece en promedio un poco más de tres días en los patios antes de que su dueño lo retire. Y la cifra puede crecer según el tipo de vehículo; los más afectados son los camiones, buses y mototriciclos. A estos les toma cinco o más días.



Por eso la inmovilización de un carro o moto en la ciudad puede resultar onerosa. El responsable no solo debe asumir el valor del comparendo, sino también el de la grúa y el del parqueadero.



De ahí que estacionar en sitio prohibido o transitar en pico y placa, las infracciones más comunes en Bogotá, terminen costando 1’045.400 pesos en promedio (contando tres días de parqueo). Esto es el valor de unos seis cambios de aceite.

Facebook Twitter Linkedin

Vehículos que se llevan a los patios en Bogotá. Foto: Milton Díaz / EL TIEMPO

(No se pierda: La ‘guerra’ de las ambulancias en Bogotá por ganarse ‘bonos’ y la plata del Soat).

El negocio de los patios está montado en cobrar los tres primeros días, que son los más caros FACEBOOK

TWITTER

Detrás del retraso para sacar un carro inmovilizado en la ciudad hay varios motivos. De acuerdo con ciudadanos que se han quejado por lo lento del proceso, una de las razones es la demora en el cargue del comparendo al sistema, lo que impide que el conductor pueda programar la cita inmediatamente para sacar el automotor, y tampoco es posible agendar otra para realizar el curso (que da un 50 % de descuento).



Entonces, se debe esperar para hacer esos dos trámites el segundo día. Además, hay que cumplir una cita y luego la otra. Con esto, todo queda para hacerlo el tercer día o cuando haya disponibilidad.



Este tema se ha puesto sobre la mesa en el Concejo. De hecho, el concejal Emel Rojas ha insistido en que "el negocio de los patios está montado en cobrar los tres primeros días, que son los más caros".

Facebook Twitter Linkedin

Este es el costo promedio para retirar su vehículo de los patios. Foto: EL TIEMPO. Datos de la Secretaría de Movilidad

El actor y dramaturgo Jonas Ruiz es uno de los bogotanos que han vivido este problema. Le dijo a EL TIEMPO que cuando intentó sacar su moto de los patios le dijeron que el sistema estaba caído y que “no habían cargado la información".



Al respecto, la Secretaría asegura que en 2023 se han realizado cuatro actualizaciones del software para mejorar el cargue de comparendos de manera automática y que en este mes (junio), en promedio, solo tres órdenes al día han presentado esas afectaciones.



El servicio de grúas y patios es prestado en la ciudad por una concesión, en este caso es GyP Grúas y Parqueaderos Bogotá, que tiene bajo su administración estos procesos desde 2014. Esa firma se ganó de nuevo la licitación en 2018, por lo que estará cinco años más.



El año pasado se recaudaron más de 18.900 millones de pesos por el pago de la salida de carros y motos los patios. De ese monto, la Secretaría de Movilidad recibió el 17,7 por ciento, lo que significó alrededor de 3.300 millones en 2022.

(Más de Bogotá: ‘A mí también me pasó’: así es como roban billeteras digitales y estafan en Bogotá).

Otro factor en la demora

Si la inmovilización del automotor se produce un viernes o un fin de semana, la espera para los propietarios es mayor y el retiro se prolonga hasta el lunes o martes siguientes. Eso fue lo que le sucedió a Diego Orjuela, un profesor de colegio que utiliza su moto como medio de transporte y a quien le impusieron un comparendo por pisar la cebra en un semáforo. Por esa infracción (la C-14) tenía que pagar una multa de 522.900 pesos, pero, como podía acceder al descuento si realizaba el curso, sacó una cita para el mismo día.



Él quería resolver su situación lo más pronto posible. Sin embargo, desconocía que la página web de Movilidad no permite programar dos citas por placa en una misma jornada; entonces, solo pudo pagar la multa, pero no rescatar la moto.



Como si fuera poco, el hecho ocurrió un viernes y debido a que la Secretaría no atiende los fines de semana (solo el sábado hasta el mediodía), tuvo que pagar cuatro días de parqueo antes de retirar su motocicleta.



"No fue hasta el lunes que lo logré. En total pagué 600.000 pesos (entre grúa, patios y comparendo) y gasté más de tres horas en ese trámite", expresó.

Es un descaro que el operador impida que un ciudadano retire un vehículo inmovilizado de los patios en un día, como debería ser, y lo lleve a demorarse entre 3 y 5 días, para que pague más. Sres @movilidad necesitamos control y replantear el contrato. pic.twitter.com/4YrTRJxue4 — Emel Rojas (@EmelRojasC) June 10, 2023

Otra de las aristas de la situación tiene que ver con las localidades en las que más se inmovilizan vehículos. Según datos obtenidos por Emel Rojas, a través de un derecho de petición, entre marzo de 2022 y el mismo mes de 2023, las localidades donde más se registraron estos hechos fueron Chapinero (13.305), Fontibón (12.625) y Engativá (9.535).



"Creemos que el concesionario está haciendo el menor esfuerzo para llevarse el vehículo, porque, curiosamente, estas son las localidades que quedan cerca de los patios", expresó el concejal. Y agregó que, por ejemplo, localidades como Suba registraron apenas la mitad de los vehículos inmovilizados en Fontibón, aunque su extensión es tres veces mayor.

(Lea también: El duro debate que se viene en Concejo de Bogotá por descuento en impuesto para carros).

Valores elevados

Deja de ser viable sacar un vehículo de los patios porque termina siendo más caro que la propiedad FACEBOOK

TWITTER

Hoy, un propietario de un automóvil debe pagar 360.100 pesos (111.000 por el primer día, 116.000 por el segundo y 133.100 por el tercero) si lo deja tres días en los patios. A partir del cuarto, la tarifa baja a 44.500 y, después de un mes, solo es de 3.900.



Este comportamiento es similar con las motocicletas. El dueño debe pagar en total 163.500 pesos por los tres primeros días (36.000 por el inicial, 49.000 por el segundo y 78.500 por el tercero), mientras que del cuarto al 30 la tarifa se reduce a 11.300 pesos y, de ahí en adelante, a 800 por día. EL TIEMPO intentó contactar al concesionario del servicio, pero este no atendió los llamados.



Son muchos los ciudadanos que consideran que las tarifas de los tres primeros días son desproporcionadas con respecto a las de los siguientes. Andrés Suárez, motero a quien le han inmovilizado su vehículo, expresa que "es exagerada la diferencia de 67.200 pesos entre el tercer y el cuarto día”.

Facebook Twitter Linkedin

Miles de motos son abandonadas cada año en los patios de tránsito, ante la imposibilidad de pagar las multas. Foto: iStock

Sin embargo, la Secretaría de Movilidad asegura que los costos que debe asumir el propietario por los servicios de inmovilización, traslado y custodia responden a un criterio objetivo y señala que "lejos de afectar a los ciudadanos, ha generado un impacto positivo en las condiciones de movilidad de la ciudad". La entidad también menciona que el actual sistema de tarifas "incentiva el retiro del vehículo en el menor tiempo posible".



No obstante, José Stalin Rojas, director del Observatorio de Logística y Movilidad de la Universidad Nacional, considera que debería existir un "costo techo" en la acumulación de la tarifa. De lo contrario, dice, "deja de ser viable sacar un vehículo de los patios porque termina siendo más caro que la propiedad".



Por esa razón, según el concejal Rojas, hay muchos propietarios de vehículos, en especial de motos, que desisten de recuperar su bien. Solo hay que entrar a los patios para sorprenderse con la cantidad de automotores abandonados.

Más motos inmovilizadas que carros

En los primeros cinco meses de 2023 han salido de los patios 40.643 vehículos, una cuarta parte corresponde a automóviles (10.576), y más de la mitad, a motos (24.925). Esta cantidad ya supera en más de 5.000 la de los inmovilizados en el mismo periodo de 2022, cuando se reportaron 35.256 casos.



Lo que llama la atención es que el número de motos llevadas a los patios es mucho mayor, comparado con otro tipo de vehículos. "Uno ve que montan hasta siete en una grúa. Como eso no lo pueden hacer con los carros, prefieren inmovilizar motocicletas y cobrar más dinero en un solo viaje", cuenta Luis Mora, transportador.



Una grúa que lleva esta cantidad a los patios recibe hasta 1’136.800 pesos por el trayecto. Eso es 848.800 más que el recorrido con un solo automóvil. Esto se debe a que, según las tarifas establecidas en la Resolución 172 de 2019, el servicio de grúa para 2023 de vehículos livianos está en 177.900 pesos y para motocicletas, en 162.400. La diferencia es de 15.500 pesos.

Taxista que duró 12 horas en su taxi inmovilizado denuncia procedimientos de autoridades Cara a cara entre el taxista que durmió en patios dentro de su vehículo y la Secretaria de movilidad. Mientras el hombre habló de un mal procedimiento, la funcionaria aseguró que solo se cumplía la ley. Foto:

PAULA VALENTINA RODRÍGUEZ

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO



GUILLERMO REINOSO

Editor Bogotá



En Twitter: @BogotaET

Más noticias de Bogotá en EL TIEMPO