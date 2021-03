El millonario centro para el adulto mayor que podría irse a pique

Frustración. Eso es lo que sienten los adultos mayores del sector de Parques de Bogotá, en la localidad de Bosa, a quienes en 2017 les anunciaron que pronto iban a disfrutar de los servicios de un Centro Día. Sin embargo, aunque la obra se contrató y debió ser entregada en 2019, a la fecha no hay ninguna construcción.



En el sitio donde se iba a levantar la estructura de dos y tres pisos, con 1.395 metros cuadrados construidos, solo se ven unos tablones y entre la maleza aparecen columnas y vigas de concreto a medio hacer, y las varillas de lo que debían ser los cimientos sobresalen de una especie de pozos y permanecen expuestas al aire libre.

Todo eso se oculta detrás de un cerramiento de tejas de zinc que también reflejan el deterioro por el sol y el agua que reciben día y noche y una polisombra. Ya ni el aviso de la Curaduría número 2 se encuentra exhibido, en el que, entre otros detalles, indicaba el número de la licencia (LC18-1267), el titular (la Secretaría Distrital de Integración Social), la modalidad (equipamiento colectivo-Bienestar Social) y tiempo de ejecución (7 meses).



La foto del pendón, que permaneció mucho tiempo pegado al cerramiento, la guarda Noralba Velásquez, una lideresa de los adultos mayores en Bosa, como prueba de que en ese sitio se inició un proyecto que buscaba mejorar las condiciones de esa población, en especial de quienes están en condición de vulnerabilidad, como la mayoría de abuelitos en ese sector de estrato 2.



Los Centros Día son definidos por la Alcaldía Mayor como espacios comunitarios donde se fortalecen la autonomía y las capacidades de las personas mayores para que tengan una vejez digna y activa. En estos escenarios pueden disfrutar de gimnasio y en algunos casos piscina, zonas de juego, aula múltiple, enfermería, baños y comedor.

Sin beneficio

La lideresa, quien es miembro del Consejo de Sabios y Sabias de Bosa, dice que en el sector hay 26 conjuntos residenciales, en los cuales vive una gran población de adultos mayores que no se han podido beneficiar del Centro Día y que esperaban con ilusión. El Centro Día más cercano es el de Bosa Laureles, que queda a más de hora y media de Campo Verde, y eso supone un esfuerzo enorme para un adulto mayor.



El proyecto fue adjudicado en diciembre de 2017, con un plazo de 13 meses y un costo de 3.237 millones de pesos, de los cuales se entregaron un poco más de 1.200 millones por concepto de anticipo, interventoría y gerencia. Pero de esa obra, según la Contraloría Distrital, solo se alcanzó a ejecutar el 17,08 por ciento.



El contrato de estudios y diseños y construcción del Centro fue el resultado de un convenio interadministrativo celebrado entre Integración Social y el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecún), como gerente integral. Este, a su vez, contrató a la Unión Temporal Centros Día, que poco después mostró que no tenía capacidad técnica ni administrativa.



El proyecto incluía otros tres centros (Sierra Morena y Pilona, en Ciudad Bolívar, y Cerezos, en Engativá), y su valor ascendió inicialmente a 11.809 millones de pesos. Tras cuatro adiciones y prórrogas, todos los Centros Día fueron terminados y entregados, excepto el de Campo Verde, el de mayor valor. Según un documento del organismo de control, esta es una “obra inconclusa” que quedó en “etapa de estructura de cimentación”.



Lo más grave es que la obra ejecutada tendría fallas en la cimentación. De acuerdo con una respuesta de Integración Social a este diario, esas “situaciones de orden técnico” fueron las causas de la suspensión de contrato el 18 de octubre de 2019 y lo que “originó la necesidad de realizar un diagnóstico del estado de la cimentación”.



Eso también impidió que se concretara la cesión del contrato de la Unión Temporal Centros Día a la firma Construir XXI –que fue la que detectó las supuestas fallas– para que el proyecto pudiera continuar.



Advertencia de Contraloría Distrital

En medio del proceso contra Fondecún, que el pasado 16 de marzo fue sancionado, para declarar el incumplimiento se espera el concepto de una consultoría en patología estructural que fue contratada para conocer si es posible “recuperar su estabilidad” mediante “reparaciones o demoliciones”.



El contralor Andrés Castro consideró “muy lamentable que las obras tengan que llegar a este punto, en el cual no avanzan, no se ejecutan y el costo para retomarlas es mayor que el que inicialmente se programó”.



Añadió que existe un hallazgo fiscal por más de 1.200 millones de pesos y que “la Contraloría indagará las acciones que se han adoptado para darle continuidad a este proyecto y el destino de los recursos inicialmente apropiados”.



Javier Salcedo, gerente de Fondecún, le dijo a este diario que “desafortunadamente, problemas de cimentación” y que aunque había soluciones y el fondo propuso continuar la obra, “no pudimos llegar a un acuerdo sobre este tema con los ingenieros y arquitectos de la Secretaría de Integración”.



El proyecto Centro Día Campo Verde se encuentra en el suroccidente de Bosa, en límites con Soacha. Es una zona en pleno desarrollo, donde fue entregado recientemente el Colegio Parques de Bogotá y el Distrito construye un jardín infantil, un complejo de justicia y atención especializada, que incluye Centro de Traslado por Protección, Centro de Atención Especializada (CAE), Casa de Justicia, Unidad de Reacción Inmediata (URI) y un auditorio. Además de un CAI cerca.



Noralba Velásquez cuenta que desde que llegó a vivir a esa zona de la ciudad, en 2015, ayudó a promover la construcción del Centro Día porque conoce los servicios que se prestan allí, y que cuando el proyecto empezó a gestarse los convocaban a reuniones, incluso les pidieron que se convirtieran en veedores de la obra, pero una vez esta comenzó no los volvieron a llamar ni a reunir.



Hoy, esta mujer adulta mayor ve con preocupación que la construcción se haya paralizado cerca de dos años y todavía no sepan –al menos no les han informado– por qué se suspendió y qué va a pasar con el Centro prometido.



“Los adultos mayores de Parques (de Bogotá) no tienen servicios. A muchos les ha tocado desplazarse hasta Bosa Laureles, y eso queda lejos, y más para un adulto mayor, pues algunos abuelitos prácticamente no pueden ni caminar”, sostiene.



Por ahora, en vista de la sanción impuesta, se espera que Fondecún –que no se pronunció sobre el proyecto– devuelva los recursos que recibió para la ejecución (incluyendo el anticipo y la interventoría), reintegre los saldos no ejecutados y restituya el predio.



Pero, sin duda, ya la obra del Centro Día Campo Verde costará mucho más y los adultos mayores de Parques de Bogotá, como doña Noralba, tendrán que resignarse y esperar hasta que el proyecto sea una realidad.

