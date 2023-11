El lío detrás de la paralización de un proyecto de vivienda de interés social en Bogotá

Más de 200 familias que invirtieron en un proyecto de vivienda de interés social en el barrio Chircales, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, se están viendo afectadas porque las obras están paralizadas desde marzo de 2022, año en el que la constructora a cargo les había prometido empezar a entregar los inmuebles.



Se trata del proyecto de vivienda Novo Molinos Family Club, a cargo de la constructora Ecoinsa Ingeniería SAS, en el que cada unidad familiar está avaluada en 135 SMLV y en el que varias personas separaron su apartamento con 700.000 pesos, incluso, algunas llegaron a abonar más de 20’000.000 de pesos.

La empresa tiene la responsabilidad de construir cerca de 260 apartamentos en dos edificios, uno de 12 y otro de 13 pisos, y hasta el momento solo han levantado una torre y siete pisos.



César Augusto Pinzón, uno de los compradores, le dijo a este diario que el 2 de agosto de 2019, junto con su esposa, separó el apartamento con 700.000 pesos y que durante un año abonaron a la cuota inicial, pero empezaron a ver inconsistencias en el proceso y no veían que las obras avanzaran.



Proyecto de Vivienda Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

“Empezamos a desistir y a mandar cartas de que no estábamos interesados en el proyecto porque nos estaban incumpliendo y llevaban 2 años de retraso con la obra; pero ellos me respondían que me cobraban la cláusula del contrato, que es del 10 por ciento del inmueble. Hace casi un año, me autorizaron la devolución de los recursos, pero no ha pasado nada: ni la devolución del dinero ni la construcción de los apartamentos”, aseguró Pinzón.

Y agregó que desde mediados de agosto de 2023 no ha recibido ninguna respuesta por parte de la constructora y que la oficina en Bogotá de la empresa fue cerrada desde marzo y no saben dónde ubicarlos porque no contestan por ningún canal de comunicación.

Me faltaban 3’400.000 pesos para culminar el valor pactado, al día de hoy, noviembre del 2023, ni siquiera han levantado un bloque de la torre en la cual yo compré mi apartamento... FACEBOOK

“En este momento nada es seguro, la fiduciaria Alianza Fiduciaria es evasiva y dice que todo es con la constructora. Somos 260 familias afectadas por el incumplimiento general de proyecto, invertimos nuestros ahorros, cesantías y muchos se endeudaron para nada”, dijo Pinzón.

Otras de las afectadas es Linda Osorio, quien el 23 de marzo de 2020 apartó su inmueble con menos de un millón de pesos y alcanzó a abonar 22’400.000 pesos, pero debido a los retrasos no continúo pagando.



“Me faltaban 3’400.000 pesos para culminar el valor pactado, al día de hoy, noviembre del 2023, ni siquiera han levantado un bloque de la torre en la cual yo compré mi apartamento. Estamos preocupados, los dueños de la constructora no se pronuncian y hace poco intentaron sacar una maquinaria de la obra, pero varios de los compradores no lo permitieron”, contó Osorio.

La misma preocupación manifestó María Díaz, quien esperaba tener su apartamento en noviembre de 2022. “Esta situación me ha afectado bastante económicamente, soy madre cabeza de hogar y para esta fecha yo ya debería tener mi apartamento y no estar pagando arriendo”.

Esto dice la constructora



Según los afectados, son cerca de 10.000 millones de pesos los que entre varias familias han invertido en el proyecto. EL TIEMPO consultó con la constructora Ecoinsa Ingeniería SAS y aseguraron que han tenido algunos problemas en materia de recursos, pero que están comprometidos con la culminación del proyecto, la escrituración y la entrega de las unidades.

“A raíz de las dificultades que se han venido presentando en el país en los últimos cuatro años, el proyecto ha visto afectado su flujo de recursos debido a los incrementos históricos en los insumos de obra y costos de personal capacitado, alzas en las tasas de interés y las caídas que se vienen presentando en los indicadores de ventas de proyectos similares”, puntualizó la constructora.



Proyecto de Vivienda Foto: Milton Díaz. EL TIEMPO

Y agregaron que han estado buscando fuentes de recursos adicionales a las cuotas iniciales y el crédito aprobado por el banco para la construcción, con el objeto de apalancar financieramente el mismo y lograr mitigar el impacto.



“Contamos con un crédito obtenido a través de un fondo de inversión extranjero, el cual se encuentra actualmente en proceso de desembolso. Esperamos que finalizando este mes logremos normalizar las actividades en la obra, de tal manera que recuperemos el ritmo deseado para empezar a entregar el próximo año”, explicó Ecoinsa.

Aunque varios de los compradores le dijeron a este diario que la constructora no les da respuesta de nada, Ecoinsa dice que los ha mantenido informados.

¿Qué hacer en estos casos?

Radicar la queja ante la Secretaría del Hábitat para que la Subdirección de Investigaciones adelante el proceso administrativo especial por las presuntas deficiencias constructivas o desmejoramiento de especificaciones técnicas.



La queja debe ser redactada con los requisitos establecidos en el artículo 3 del Decreto 572 de 201 y enviada al correo ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co o radicada presencialmente en la carrera 13 # 52 - 25 en el horario de lunes a viernes de 7 a. m. a 4:30 p. m.

LOREN VALBUENA

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a lorval@eltiempo.com

