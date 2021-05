¿Cuál es el impacto que tiene el plan de rescate para Bogotá?

Con el anuncio de la alcaldesa Claudia López del lanzamiento del plan de rescate social y económica de Bogotá para ayudar al difícil momento que vive la ciudadanía y las finanzas locales, aún son varias las interrogantes sobre los alcances, viabilidad, expectativas y limitaciones de la ambiciosa estrategia.



Por ello, EL TIEMPO consultó a tres analistas para conocer lo que se puede lograr con el plan que quiere reactivar el comercio, empleos, ayudas sociales para los más necesitados, impulso en oportunidades para mujeres y jóvenes, entre otros aspectos más. Felipe Bogotá, director de Bogotá Cómo Vamos; Carlos Sandoval, exsecretario distrital de Hacienda, y María Fernanda Rojas, presidenta del Concejo de Bogotá, nos dieron su opinión sobre el proyecto.

‘Este tipo de planes depende de la activación económica’, Felipe Bogotá

Felipe Bogotá, economista, es el director de Bogotá Cómo Vamos. Foto: Bogotá Cómo Vamos

¿Qué percepción le dejan estos anuncios?

​

Es pertinente por las principales líneas que aborda este plan. En cuanto a renta básica, busca mitigar impactos en familias en pobreza, donde Bogotá ha tenido un aumento considerable. Dos, las oportunidades de empleo y educación para jóvenes y mujeres, los grupos más afectados en la pandemia en términos de desempleo y oportunidades educativas. Tres, apalancar a las empresas. Por ejemplo, Bogotá ha sido de las ciudades que más han cerrado empresas recientemente.



¿Es viable?

​

Sí. Está proponiendo aumentar 30.000 cupos más con la agencia de educación superior y eso es algo realizable. Aumentar la renta básica es posible y también los incentivos que quiere generar para empresas. Pero este tipo de planes no logra solucionar la magnitud del problema, hay un tema estructural que depende de la activación económica.



¿Qué bajaría los niveles de pobreza?

​

La reactivación total de la economía. La pobreza no la contienes con ayudas de renta básica, porque se está dando por falta de ingresos y de oportunidades. La única manera de volver a eso es una plena recuperación de la actividad productiva.

Esto es lo que puede ayudarnos a salir del aumento de la intensidad de la pobreza. Este es un término importante, y es que no solamente hay más pobres, sino que tienen menos ingresos de los que tenían antes.



¿Qué alertas daría sobre este anuncio?



Lo primero, expectativas. Ahora un anuncio político de este tipo en esta coyuntura, plan de rescate, tú puedes imaginarte que se van a solucionar muchas cosas y no es así.



Segundo, las voluntades, porque varias de estas cosas dependen de trabajos con gremios empresariales y universidades, muchas de las creaciones de cupos educativos y empleos en los que hay incentivos. Eso suena bien en el papel, pero cuando ya entramos a interactuar con otros, cada institución tiene sus reglas e intereses. Entonces hay que ser cautelosos en que muchas de las cosas dependen del trabajo con otros.



‘Este plan está en sintonía con lo que el Concejo había propuesto’, María Fernanda Rojas

María Fernanda Rojas, presidenta del Concejo de Bogotá. Foto: Archivo particular

¿Cómo le parece el plan?

​

Es una necesidad de conectarse con el momento que se está viviendo con el estallido social.



Ahora, para el Concejo de Bogotá es una gran responsabilidad la discusión de ese proyecto. Muchas de las propuestas de la alcaldesa también las habíamos propuesto en distintas discusiones.



Un gran avance son las inversiones específicas. Para mujeres, el impulsar el empleo local y sus emprendimientos, y para jóvenes, ampliar los cupos de la educación superior, de empleo, pero también invertir en las empresas para que contraten y capaciten.



También es positivo ampliar la renta básica para las familias más pobres, porque el aumento de 300.000 hogares más en esta condición es bastante alto.



¿Cree que el plan va a prosperar en los debates del Concejo?

​

Sí, porque este plan está en sintonía con lo que el Concejo había propuesto el año pasado.



El énfasis en mujeres y jóvenes siempre tuvo una discusión. Siempre pedimos no adelantar proyectos de fortalecimiento institucional, porque estos no son tiempos y los recursos deben ir a los sectores más afectados y a su reactivación. Además, vemos una mejor oportunidad de darles priorización a los recursos e inversiones a nivel local, porque es lo que la gente está necesitando.



¿Es viable hacer la reinversión de estos recursos?



En una discusión presupuestal en el Concejo se puede hacer. La pregunta es ¿cuáles son las consideraciones que vamos a hacer para decidir las que se van a aplazar y las que se deben priorizar? Y allí es donde seguramente habrá discusiones y diferencias.



¿Qué considera que se le puede mejorar al plan?



Se debe aclarar cómo va a ser el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. La alcaldesa lo mencionó en términos generales, pero mi preocupación es en cómo y cuándo va a ser la inversión para ese tejido empresarial.

‘Hace bien la alcaldesa en replantear prioridades', Carlos A. Sandoval

Carlos Alberto Sandoval, exsecretario de Hacienda Foto: Archivo particular

¿Qué opina del plan?

​

Las decisiones y anuncios de la alcaldesa responden a una situación crítica de la ciudad en términos de empleo, casi 300.000 desempleados adicionales a hace un año, y 1’110.000 pobres.



Hace bien la alcaldesa en replantear prioridades, darles la mano a los que más lo necesitan, pero creo que es importante la otra mitad del anuncio, y es que haya una actividad del sector privado de manera permanente.



¿Es un giro evidente de la alcaldesa?



Ella ha enfrentado una situación inédita. Muchas medidas que se adoptaron en su momento no protegieron tanto la salud como se creyó, pero sí afectaron muy negativamente el aparato económico, que es el empleo y el ingreso de las familias.



¿Son fáciles estos traslados financieros?

​

Es posible, 1,7 billones de pesos es un monto importante, y eso se puede lograr con la aprobación del Concejo. Pero hay que saber qué se deja de hacer para efectos de la discusión pública. Hay obras importantes, pero es más urgente el día a día y el mercado de los bogotanos. Creo que en el largo plazo mantener una renta básica o ingresos para los ciudadanos ya es una tarea que significa un esfuerzo adicional y que no se puede lograr.



¿Hay algún riesgo de que estos anuncios generen asistencialismo?

Sí, definitivamente es un tema complejo y que va más allá de Bogotá, porque integra económicamente muchos otros municipios de la Sabana que dependen de lo que suceda en la ciudad. Entonces, es muy difícil manejar ese tipo de situaciones sin que se generen movimientos, demandas o expectativas de otros municipios de la Sabana. Obviamente depende del manejo de la información y en eso hay que anotar que Bogotá ha avanzado mucho en esta administración, además de 600.000 personas bancarizadas.



Pero hoy una persona que pueda tener un trabajo se puede volver pobre en muy poco tiempo. Este tema se debe trabajar de manera conjunta para que los recursos sumen, no se dispersen y para que tengan un efecto positivo sobre Bogotá.

El plan de rescate social y económico tendrá su primera discusión en el Concejo de Bogotá el próximo 11 de junio.

