El video del hombre que enfrentó a ladrones, los desarmó y mató a uno

En un video, conocido por Citynoticias, se ve el momento en el que un vehículo fue interceptado por dos presuntos fleteros que se desplazaban en una motocicleta sobre la transversal 24I con calle 15 sur, en el barrio Restrepo, en Bogotá.



Las víctimas se bajan del vehículo —un Twingo gris plata— y enfrentan a los presuntos ladrones. Una de las víctimas se lanza contra ellos, los baja de la moto y le quita el arma a uno de los asaltantes, mientras su acompañante se va a los puños con el otro.



En los hechos un asaltante murió y otro quedó herido.

Los hombres, según las autoridades, habían retirado 11 millones de pesos en un banco ubicado en el sector de Paloquemao.



Uno de los delincuentes heridos y una de las víctimas fueron trasladadas al hospital Santa Clara.



Sobre este caso y otras situaciones críticas en Bogotá, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, habló en entrevista con EL TIEMPO. "Tres ciudadanos habían sacado unos recursos en Paloquemao y en el Restrepo fueron abordados por dos delincuentes que iban en moto. Uno de ellos dispara y hiere a uno de los ciudadanos que iba en el carro: el conductor del vehículo reacciona de manera rápida y le echa el carro encima a la moto. Sale un delincuente lesionado", dijo.



"Según dicen, dos de las personas que iban en el vehículo se bajan y tratan de desarmar al delincuente que había disparado. Y en ese forcejeo con la misma arma del delincuente terminan matando a uno de los dos asaltantes", agregó Acero.



¿Puede ir a cárcel el hombre? Debido a que el hecho dejó personas fallecidas, lo que viene es una investigación de la Fiscalía para determinar cómo ocurrió el asesinato, para luego formular una acusación o solicitar la preclusión del caso.

Asesinato del patrullero Edwin Caro

Autoridades capturaron a un hombre de 28 años de nacionalidad venezolana señalado de ser el presunto asesino del patrullero Caro. Foto: EL TIEMPO

Este hecho se sumó al asesinato del patrullero de la Policía Metropolitana Edwin Caro, en el sector de El Nogal, en el norte de Bogotá.



El uniformado requirió a dos sujetos sospechosos que se movilizaban en una motocicleta negra y que fingían ser domiciliarios. Sin mediar palabra, uno de ellos desenfundó un arma de fuego y le disparó a la cara al patrullero Caro Gómez, quien falleció en el lugar de los hechos. Tenía 24 años, nació en Pueblo Rico, Antioquia, y estaba orgulloso de su paso por la institución.

Tras conocerse estos casos de inseguridad, nuevamente se puso sobre la mesa el debate de si se debe prohibir o no el parrillero en motocicleta en Bogotá.



Este jueves, en su paso por el homenaje al policía, la alcaldesa Claudia López se refirió al tema. "Eso ya se ha hecho en el pasado y desafortunadamente no tuvo un impacto positivo en reducir realmente los delitos. Es una medida que afecta la movilidad de gente humilde en Bogotá, que usa la moto para trabajar, y está evaluada. Hay evaluaciones de impacto y no lo ha tenido. Estaremos evaluando todas las medidas necesarias", manifestó la alcaldesa.



Por su parte, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, indicó que las cifras justificarían esta reserva del Distrito para decidir restringir el parrillero en moto.



ELTIEMPO.COM y CITYNOTICIAS

