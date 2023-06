Bogotá se ha caracterizado por ser una ciudad de muchos monumentos, distribuidos en diferentes zonas, pero que actualmente o fueron vandalizados o pintados o les han robado alguna de sus piezas o terminaron convertidos en un basurero.



El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC) tiene un inventario de más de 769 de estos bienes muebles patrimoniales. A través de ellos la ciudad les rinde homenaje a héroes, soldados, periodistas y escritores o se recuerda algún evento histórico o fecha especial.

Esos sitios son, por lo general, foco de turismo y de concentración de ciudadanos. No obstante, en los últimos años, muchos han terminado siendo lugares concurridos por habitantes de la calle y drogadictos, y su abandono es evidente para quienes viven o trabajan cerca.



El IDPC conoce las afectaciones que vienen padeciendo los monumentos en la ciudad y tiene identificadas como las principales causas los grafitis, los tags, los rayones, el papel adherido, el robo de piezas o que son puntos sanitarios.



Según la entidad, el vandalismo no solo se da en los patrimonios, sino también en todo el espacio público, y explica que hay un “problema de cultura ciudadana, apropiación y otros de carácter social”.

Esta última es precisamente la principal problemática de los bienes patrimoniales y culturales de la ciudad.



El Instituto dice que habitantes de la calle hacen sus necesidades en sus alrededores, y ello ha llevado a que su brigada de atención tenga que, con mucha frecuencia, adelantar labores de limpieza para evitar los malos los olores y el desaseo.



Pero también hay otros que han sido blanco del hurto de algunas piezas metálicas para venderlas luego en el mercado negro. Entre ellas están la estatua del héroe de la Armada, el almirante José Prudencio Padilla, en el Park Way; la escultura frente del Museo de Arte Contemporáneo (MAC); la imagen del empresario y político Carlos E. Restrepo, en Chapinero, y el Monumento a la vida y al desarme ciudadano, en el parque Tercer Milenio.

Recientemente le quitaron un brazo a un momento. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Con grafitis

A lo largo de la avenida de las Américas se encuentran tres patrimonios culturales, los cuales son el Monumento a las Banderas; el Arco y la diosa del agua Sia, además del homenaje a Manuel Cepeda, político de izquierda asesinado por paramilitares. Estos tres ya no son foco de orgullo de quienes transitan cerca, sino que más bien se convirtieron en el epicentro de grafitis y rayones en sus bases, esculturas y formas.



El IDPC dice que estas están adelantando “varias jornadas de intervención mediante su brigada de atención a monumentos”, que han consistido en labores limpieza. También, junto con la Alcaldía de Kennedy implementó el programa ‘Adopta un monumento’ para buscar “la activación y apropiación”, para proteger estos patrimonios. En el caso de Banderas contaron con el apoyo de la organización Madrinas de Banderas.



Juan Lugo, estudiante de ingeniería y habitante del sector, cuenta que el monumento Banderas constantemente es afectado por los grafitis y que en varias ocasiones ha sido restaurado. No obstante, hoy “no tiene izadas las banderas” que lo caracterizaron en algún momento.



El joven destaca que este es “un punto de reunión para varias culturas urbanas, como muchachos que se reúnen a realizar batallas de freestyle”. Se queja de que la diosa del agua Sia está abandonada y que “no ha tenido un cuidado especial del Distrito”.

La escultura de la dios del agua esta llena de graffitis en sus bases y añlrededores. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Los deteriorados

Un caso bien particular es el Monumento a los Caídos, ubicado en la calle 26, frente al Centro Administrativo Nacional (CAN). Allí se homenajea cada 19 de julio a los soldados abatidos en combate a lo largo de la historia nacional.



Sin embargo, esta escultura histórica presenta deterioro y falta de atención.

Cerca del cerro de Monserrate, en el centro de la ciudad, hay una gran variedad de monumentos históricos, repartidos en espacios públicos como el parque de los Periodistas, la plaza de Bolívar y la avenida Jiménez.



Aunque estos eran el foco de fotógrafos y turistas, hoy su deterioro y abandono son evidentes. Los rondan los malos olores, los grafitis y los papeles adheridos. El único en buen estado y sin grafitis es el Templete del Libertador, en el parque de los Periodistas.



Patricia Barrios, administradora de empresas que trabaja en el edificio Avianca y transeúnte diaria de esta zona, cuenta: “Aunque todos los días lo barren, lo lavan y limpian, la falta de cultura hace que este parque no se vea bonito”.

Estatua del libertador en la Plaza de Bolívar. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Dice, por ejemplo, que en los alrededores del Templete son “insoportables” los olores y culpa tanto a habitantes de la calle como a indígenas que lo utilizan como baño.



La administradora tampoco se siente cómoda en la plaza de Bolívar debido a que “eso es abarrotado de gente, palomas y vendedores ambulantes”, opacando el bien patrimonial ubicado en el centro de este lugar.



Barrios dice que en las protestas “desadaptados y vándalos atentan contra este patrimonio” y que los más afectados son los más cercanos a la plaza de Bolívar, tradicional epicentro de movilizaciones en la ciudad. En esa zona del centro están la estatua del libertador Simón Bolívar, la del general Francisco de Paula Santander y la placa a la memoria del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, entre otros.

El Templete está ubicado en el Parque de los Periodistas. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Desmontado

Uno de los patrimonios más representativos de la ciudad de Bogotá era el Monumento a los Héroes, el cual honraba a los combatientes de la independencia del 20 de julio y exhibía al Libertador Simón Bolívar en una escultura de bronce.



Los Héroes, como se lo conocía, fue epicentro de manifestaciones de la ciudadanía en el marco del estallido social del 2021, en sus alrededores las personas se acercaban a protestar y pintar grafitis en sus bases.



Actualmente, el Bolívar ecuestre, la estatua de este patrimonio, esta guardada y a la espera de ser reubicada en la estación número 16 que esta entre los planes de construcción de la primera línea del metro de Bogotá.

Así va la demolición del monumento de los Héroes en Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Las medidas

El IDPC ha venido realizando varias actividades en los bienes de patrimonio histórico de la ciudad. Dice que ha llevado a cabo diálogos y aproximación con la ciudadanía, a través del programa ‘Adopta un monumento’, con el cual ya “se han programado actividades con comunidades”, para concientizar a la sociedad del cuidado de estos espacios.



Además, con su brigada de atención, realiza la intervención de los esos bienes para buscar su “conservación y cuidado”.



Junto con la Policía de Turismo y Patrimonio Nacional, la Secretaria de Seguridad, la Sijín y la Dijín trabaja para lograr “la recuperación de las piezas perdidas de esculturas y poder terminar con esta afectación”.



El Instituto señala que aunque vienen restaurando estos bienes, esta problemática se mantendrá mientras no haya más conciencia de los ciudadanos con respecto al cuidado de este patrimonio histórico y cultural.

